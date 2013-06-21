Перед тим, як у середу Палата представників Сполучених Штатів провалила законопроект про ферми, члени Конгресу обговорювали, серед іншого, поправку, щоб вилучити положення із законопроекту, яке вводить нові обмеження на імпортовані оливкові олії.

Зрештою, поправка про вилучення положення про оливкову олію із законопроекту була прийнята переважною більшістю голосів, за кілька годин до того, як сам білль про ферми був скасований партійним голосуванням, яке викликало різку критику.

У спірному положенні зазначалося, що якщо США маркетингове замовлення для вітчизняних виробників оливкової олії, імпортні оливкові олії повинні відповідати тим самим стандартам, викладеним у маркетинговому порядку, і їм потрібно буде вжити різних заходів, щоб довести це.

Того ж дня «Янкі» зустрілися з «Доджерс» у Лос-Анджелесі за подвійний гол (який вони розділили 1:1) представники Нью-Йорка зійшлися на залі Палати представників зі своїми колегами з Каліфорнії за оливковою олією.

Незважаючи на це дослідження показуючи, як мало середні американці знають про стандарти та якість оливкової олії, принаймні один член Конгресу мав упевненість у середу оголосити стан досконалості оливкової олії у своєму окрузі.

Майкл Г. Грімм, республіканець, який представляє Бруклін і Стейтен-Айленд, заявив у палаті, ​"мої виборці споживають більше грецької та італійської оливкової олії, ніж ви можете собі уявити, і вона не прогіркла».

Виклик поставок оливкової олії ​"багатомільйонна ціна», – сказав Грімм дистриб’юторам, ресторанам і споживачам у південному Нью-Йорку. ​"знають хорошу нафту, і у них не було проблем». Грімм посилається на оцінку Бюджетного управління Конгресу, що обмеження на імпорт обійдуться бізнесу ​"десятки мільйонів доларів».

"У виробників тут проблеми», – сказав Грімм, маючи на увазі виробників у Каліфорнії, Джорджії та Техасі, які були заклик до вирівнювання з імпортерами субсидованих європейських масел, які домінують на полицях супермаркетів і часто не відповідають стандартам якості.

У той час як конгресмен Нью-Йорка продемонстрував надзвичайну впевненість у знаннях своїх виборців про оливкову олію, федеральний суддя на іншому березі Іст-Рівер минулого місяця не дав споживачам мало шансів знати багато чого взагалі.

В рішення про відмову заборона на імпортера оливкової олії, який свідомо продавав рафіновану оливкову олію з вичавок як ​"чистий», суд США Південного округу Нью-Йорка в NAOOA проти Kangadis Food Inc. знайдений ​"жодних зовнішніх доказів того, що сприйняття звичайних споживачів відповідають цим різноманітним стандартам маркування». Іншими словами, більшість споживачів не знають один сорт від іншого, не кажучи вже про те, чи корисна оливкова олія.

