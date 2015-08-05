Чи буде врожай оливок 2015 вдалим?

Оскільки збирання врожаю оливок в Європі почнуться вже наступного місяця, останні звіти висловлюють припущення щодо результатів 2015 – 2016 урожай оливок.

Найбільші виробники оливок Іспанія та Італія, а також у менших масштабах інші країни-виробники оливок, включаючи Францію, Португалію та Хорватію, сильно постраждали від катастрофічні врожаї сезону вирощування оливок 2014 – 2015 рр. Як результат, ціни на оливкову олію зросла, і споживачі відчувають наслідки всесвітнього дефіциту оливкової олії.

Bloomberg повідомляє що виробництво в Іспанії та Італії, двох найбільших країнах-виробниках оливок, на які припадає 70 відсотків світового ринку, скоротилося більш ніж на 50 відсотків у сезоні 2014-15 років, згідно з даними, опублікованими Міжнародна оливкова рада (МОК).

The Guardian має попередив що третій поганий урожай поспіль в Іспанії та Італії матиме катастрофічні результати та ще більше підвищить ціни через побоювання, що Іспанія може отримати ще один поганий урожай через суху та спекотну погоду.

Тим часом вся провінція Лечче в Апулії (Апулія) — найбільшому в Італії регіоні з вирощування оливок площею 2,769 квадратних кілометрів (1,065 квадратних миль) — настільки заражена Xylella fastidiosa (Xf) бактерії, що зараз це зона стримування, де заражені дерева видаляються та знищуються відповідно до суворих заходів ЄС введений у квітні. Побоювання, що бактерія може поширитися, підтвердилися минулого місяця, коли це було виявлено на рослинах на французькому острові Корсика після іншої інфекції, виявленої в квітні на заводі кави на паризькому ринку.

Незважаючи на минулорічний згубний урожай, деякі італійські виробники оливок обережно оптимістично про майбутній урожай, оскільки дерева зазвичай дають кращий урожай після поганого.

Минулого року в Іспанії врожайність була низькою через надто спекотну погоду. Після гарячої та сухої весни під час вирішального сезону цвітіння цього року провідний у світі виробник оливкової олії може отримати другий поганий урожай поспіль.

У розмові з The Guardian виробник оливок з провінції Хаен на півдні Іспанії передбачив, що наступний урожай буде кращим: ​"Я думаю, що новий урожай буде не таким поганим, як минулого року, але, ймовірно, оливки будуть меншими і з меншою кількістю олії. Якщо у вересні та жовтні буде дощ, ми отримаємо трохи більше. Це буде інша картина", - сказала Лурдес Негрілло.

Ще рано, а до наступного збору врожаю залишаються тижні чи навіть місяці, залежно від регіону. Але є багато спекуляцій та очікувань щодо майбутнього врожаю оливок як для виробників, так і для споживачів.