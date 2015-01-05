Каліфорнійський «We Olive» відкривається в Брукліні

Каліфорнійський роздрібний продавець оливкової олії We Olive відкрив свою першу франшизу на Східному узбережжі в районі Брукліна, Нью-Йорк, Боерум-Хілл.

Нові власники магазинів Анджело та Патрісія Інкорвайя виросли по сусідству. Пропонується сорок оливкових олій першого віджиму, вироблених у Каліфорнії та сертифікованих Каліфорнійська рада з оливкової олії які гості можуть спробувати та придбати у пляшках або оптом.



Співробітники готові надати клієнтам інформацію про кожен сорт оливкової олії, поділитися фактами про вирощування, збирання та переробку оливок та запропонувати пропозиції.

We Olive вже має батончики оливкової олії в Каліфорнії, Неваді та Техасі — усі вони рекламують та продають переважно каліфорнійську оливкову олію. У аутлеті Брукліна також є винний бар, де подають ремісничі вина з Каліфорнії та місцеве пиво, а також вибір вишуканих страв, таких як тапенади, гірчиця, песто та бальзамічний оцет.

Френк Меркуріо, власник і керуючий партнер We Olive, описав концепцію We Olive & Wine Bar ​"весела, корисна та смачна кулінарна подія, де збираються сім’я, друзі та сусіди, щоб насолодитися смачною їжею та вином».

"Усі наші оливкові олії першого віджиму доступні для додаткової дегустації щодня», – пояснив Меркуріо. ​"Гостям пропонується насолоджуватися ​"оливкової олії, коли їх вітають у магазині. Це може бути офіційна дегустація в нашому дегустаційному барі оливкової олії або, за бажанням, гості можуть побродити по магазину та скуштувати самостійно».

Є також ароматизовані оливкові олії з розмарином, часником, базиліком і кров’яним апельсином.

Ми Олів Бруклін

We Olive прагне навчити клієнтів не лише про оливкову олію, а й про її користь для здоров’я. ​"Ми проводимо власне навчання під керівництвом консультантів щодо того, як включити оливкову олію першого віджиму в свій раціон», – сказав Меркуріо. ​"У нашому корпоративному персоналі є три офіційно підготовлені кухарі, а власники та персонал наших магазинів навчаються різним перевагам оливкової олії першого віджиму для здоров’я».

За словами Меркуріо, франшиза We Olive & Wine Bar коштує 30,000 - доларів, і вона пропонує кілька потоків доходу: роздрібний компонент, винний бар і невелике меню.

Дегустаційні батончики з оливковою олією є одними з найбільш швидкозростаючих тенденцій роздрібної торгівлі в США та за кордоном: за останні роки відкрилися сотні магазинів.

Багато спеціалізованих магазинів оливкової олії постачає каліфорнійський дистриб'ютор Veronica Foods, який постачає оливкову олію по всьому світу, в тому числі з NYIOOC відзначені нагородами продюсери Cobram Estate, Melgarejo, Oliperu та Oro Bailen.

Минулого місяця продавець оливкової олії на Середньому Заході (США) із семи місць, представив свій бізнес на популярному американському телешоу Shark Tank з метою розширення своєї франшизи.

У Сполученому Королівстві минулого літа а заборона такого ​"наповнюйте власні» магазини було оголошено, коли Агентство сільських платежів оновило свою ​"Правила та інспекції щодо оливкової олії» після того, як стаття 2 Регламенту Комісії 29/2012, як інтерпретовано рішенням Європейського суду від 2006 року, забороняла продаж усіх розливних оливкових олій без смаку, повідомляє агентство.