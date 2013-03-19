Через сліди пестицидів затримали оливкову олію

За словами італійського члена Європейського парламенту Серджіо Сільвестріса, у портах Нью-Йорка та Сіетла виявлено сліди пестицидів.

У письмовому запитанні на початку цього місяця Сільвестріс поінформував парламент, що митна та прикордонна служба США перевіряє зразки в різних контейнерах, які виявили сліди хлорпірифос-етилу.

Виявлені рівні — від 0.015 до 0.020 ppm — були мінімальними та нижчими за максимально допустимий рівень залишків (MRL) 0.250 ppm, встановлений для всіх сільськогосподарських культур у Європейському Союзі. Але пестицид, який використовується проти оливкової мухи, не можна використовувати для виробництва оливкової олії в США, сказав він.

Однак він прийнято та дозволено в США для використання на різних культурах з MRL) 0.100 ppm.

Сільвестріс сказав, що вся нафта ЄС, імпортована США, підлягає попереднім перевіркам Управління харчовими продуктами та ліками (FDA) і італійські експортери оливкової олії вже кілька років мають ​"значні труднощі» з продажем своєї продукції в США через наявність залишків хлорпірифос-етилу. ​"Пестицид, використання якого дозволено в Італії та Європі для вирощування оливок (відповідно до постанови Європейської комісії 149/2008).

"Наразі понад 80 відсотків оливкової олії першого віджиму, виробленої в Італії та проданої в США, залишається заблокованим у 98 контейнерах у портах Нью-Йорка та Сіетла», — написав він у запитанні без відповіді від 8 березня.

Сільвестріс пов’язує це питання з необхідністю внесення змін до правил FDA та більш широким питанням майбутніх переговорів цього літа щодо трансатлантичної угоди про вільну торгівлю.

"Чому двостороння угода зі США щодо цієї речовини ще не досягнута?»

"Чи розпочне Комісія переговори з FDA якомога швидше… щодо хлорпірифосу в сільському господарстві та харчуванні?»

"Які подальші дії вона має намір вжити, щоб забезпечити вільну торгівлю між двома сторонами та запобігти тому, щоб санітарні та фітосанітарні заходи, подібні описаним, стали реальними міжнародними бар’єрами для експорту продукції ЄС», – запитав він.

Про це повідомив американський імпортер оливкової олії Olive Oil Times що деякі контейнери з іспанською оливковою олією першого віджиму також зберігалися.

У 2011/12 році США імпортували трохи більше 317,000 8.6 тонн оливкової олії, що на - відсотка більше, ніж у попередньому сезоні. Головним постачальником була Італія, за нею Іспанія.

Хуан Корбалан, брюссельський делегат іспанських агропродовольчих кооперативів, який головує в секції оливкової олії Європейської федерації фермерів Copa-Cogeca, сказав, що європейські експортери оливкової олії зазнали обмежень у США, де європейські стандарти якості не були визнані.

"У нас таке відчуття, що їм не дуже подобається оливкова олія з Європи, тому що вона більш конкурентоспроможна, ніж їхня», – сказав він.

Критика в США стандартів якості ЄС і розмови про те, що країна, можливо, запровадить свої власні замовлення на продаж оливкової олії створив велику невизначеність і стримував потенційний експорт до США

"Виробники з ЄС не хочуть ризикувати туди, тому що не знають, що буде завтра, у них немає стабільності», – сказав він.