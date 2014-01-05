Знак якості «QvExtra» запускається в Кордові

Президент QvExtra Соледад Серрано на Міжнародному конгресі оливкової олії першого віджиму в Кордові, Іспанія.

Перший прийняв андалузьке місто Кордова ​"Міжнародний конгрес оливкової олії Extra Virgin», організований QvExtra, асоціацією виробників EVOO.

У програмі були презентації про здоров’я, гастрономію, виробництво та маркетинг, а також відкриття нового знака сертифікації якості.

У дводенному заході взяли участь учасники QvExtra — переважно виробники з Іспанії — які прагнули виділити свою продукцію на ринку, дотримуючись суворих інструкцій та демонструючи золоту печатку, яка підтверджує, що оливкова олія є якістю екстра чистого виробництва протягом терміну її придатності.

У центральній історичній частині Кордови Паласіо де Мерседвиробники оливкової олії заявили, що вони роздратовані фрагментарними, недалекоглядними кампаніями з просування оливкової олії з певних регіонів. Організатори QvExtra закликали до об’єднаних зусиль для просування сертифікованих оливкових олій першого віджиму на всіх ринках.

Це була амбітна справа, яку намагалися робити раніше. Два роки тому а подібна подія в Кордові, с ​"Beyond Extra Virgin», організована різноманітною групою під назвою 3E, бере участь у тендері на визначення найвищого рівня якості оливкової олії. Обидві конференції надали регіональним політикам фони для фотографій, запаморочливі демонстрації місцевих делікатесів та переконливе обгрунтування організації виробників, які віддані якості оливкової олії першого віджиму.

Мануель Ередіа Халькон, секретар QvExtra

Деяка кількість програми ущільнення були розроблені різними організаціями по всьому світу, і все з метою надати певну впевненість споживачам, які були засипані роками промислового бруду, нескінченними історіями про шахрайство з оливковою олією та оманливими повідомленнями від зацікавлених сторін галузі.

У жовтні минулого року Міжнародна оливкова рада запрошені представники представити свої програми печаток на засіданні Мадридського консультативного комітету з оливкової олії та столових оливок. Комітет заслухав QvExtra та Альянс Extra Virgin — дві програми, що пропонують подібні рішення для виробників, які думають про якість.

У Кордові Жан-Луї Баржоль, виконавчий директор Міжнародної ради з оливкового дерева, попередив близько 200 учасників про проблеми, пов’язані зі встановленням стандарту якості з широким визнанням. ​"Ви в боротьбі, і будуть кризи", - сказав він. ​"тому вам потрібно буде звернутися до асоціацій виробників та уряду з дуже конкретною пропозицією». Організатор заходу повідомив, що МОК надав фінансову підтримку конгресу.

QvExtra стверджує, що її члени разом виробляють 80,000 - тонн оливкової олії на рік, що поставить групу на шосте місце серед країн-виробників у світі. ​"Якість більше не є малим сектором», – сказав Мануель Ередіа Халкон, секретар QvExtra, маючи на увазі відносну байдужість іспанського уряду до минулих ініціатив щодо визначення та просування оливкової олії першого віджиму.

Велика частина цієї ваги припадає на виробництво Oleoestepa — великого іспанського кооперативу, який відправляє близько 30,000 - тонн на рік, і чий виконавчий директор Альваро Олаварріа Говантес є віце-президентом QvExtra. (Бренди Oleoestepa здобув дві золоті медалі на Міжнародному конкурсі оливкової олії в Нью-Йорку.)

Учасники конференції почули інформацію від різних доповідачів: представники іспанського уряду переглянули останні дослідження (споживачі досі нічого не знають про оливкову олію), знамениті кухарі обговорювали смакові характеристики сортів олив, виробники гортали фотографії своїх ферм, а спікери висловлювали свої думки. останні проекти для захопленої аудиторії. Незважаючи на розрізнену програму, ця подія допомогла поставити QvExtra на карту, принаймні наразі.

Ближче до кінця заходу Ередіа окреслила критерії членства в групі та технічні орієнтири що продукти повинні відповідати, щоб відображати печатку QvExtra — хімічні параметри та смакові стандарти, які більшість споживачів ніколи не знайдуть час, щоб дізнатися, але, тим не менш, QvExtra сподівається передати через простий золотий щит зі своєю не дуже інтуїтивною абревіатурою: ​"S‑IQE‑V» (Seal International Quality Extra Virgin).

На відміну від інших спроб отримати популярність за допомогою програм забезпечення якості, QvExtra має деякі конкурентні переваги. Це єдина така програма з Іспанії — провідного світового виробника; у нього вже є вражаючий список відомих учасників, як Мельгарехо, Паго Бальдіос Сан-Карлос, Масія ель Альтет, пустельне золото, Каса де Уальдо, О-Мед, Оро Бейлен та Альмазарас де ла Суббетика; і він отримав, принаймні до певної міри, підтримку Міжнародної ради з оливкової продукції.

Чи вдасться ініціативі змінити ситуацію на ринку, ще невідомо, але гра триває. Маючи на карті не менше ніж 12 мільярдів доларів глобальних продажів оливкової олії, QvExtra офіційно оголосила про свою заявку на зручне визначення для споживачів оливкової олії першого віджиму, яким можна довіряти.