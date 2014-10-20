Роздрібний продавець отримав свій день у "Акула танка"

Торговець оливковою олією зі Середнього Заходу з сімома локаціями представить свій бізнес у популярному американському телешоу Акула Танк цієї п’ятниці о 9:00 (EST).



Шостий сезон шоу включає групу інвесторів, т.зв ​"акул», які розглядають пропозиції від підприємців, які прагнуть фінансувати свій бізнес.

Курт Кемпбелл, генеральний директор Бар з оливковою олією Oilerie, сподівається, що один або кілька багатих інвесторів шоу підтримають його амбіції розширити франшизу Oilerie до ста місць по всій країні.

Кемпбелл розпочав бізнес у 2003 році в сільському містечку Фіш-Крік, штат Вісконсін (997 населення). Відтоді він відкрив ще один власний магазин поблизу Грін-Бей і підписав контракт із п’ятьма франчайзі від Орегона до Південної Кароліни.

Згідно з веб-сайтом компанії, місце розташування Fish Creek порівнює продажі ​"трохи менше 1 мільйона доларів США» на рік, що складає в середньому 315 доларів на годину, на торговій площі 350 квадратних футів і з менш ніж п’ятьма співробітниками. Валовий прибуток, за даними сайту, становить 65 відсотків. Плата за володіння франшизою становить 37,500 - доларів США.

У магазинах представлені оливкові олії першого віджиму та ароматизовані оливкові олії в нержавіючих ємностях, званих ​"fusti», і наповнюйте кожну пляшку під час продажу покупцеві. Такий ​"наповнюйте свої власні» магазини з'являються в стрип-центрах, торгових центрах і на головних вулицях по всій країні — багато з них постачаються дистриб'ютором в Окленді, штат Каліфорнія Вероніка Фудс — навіть тоді, коли Сполучене Королівство зробив кроки поставити їх поза законом на підставі того, що вони не дотримуються нового, суворішого ЄС закони про маркування.

На запитання про Вероніку Фудс Кемпбелл відповів, що так ​"мало знав про їхню операцію», але він думає, що має перевагу. ​"Будучи системою франчайзингу, прибутковість та успіх наших магазинів є нашим головним пріоритетом. У нас є шкіра в грі", - сказав він.

Veronica Foods, яка розповсюджує свою продукцію в сотнях магазинів по всій країні, постачає оливкову олію по всьому світу, в тому числі з NYIOOC відзначені нагородами продюсери Маєток Кобрам, Мельгарехо, Оліперу і Оро Бейлен.

Мері Джо і Курт Кемпбелл, засновники Oilerie

Натомість Кемпбелл вирішив дотримуватися одного джерела, Мантуя, 100-річна італійська компанія, яка також виробляє оливкову олію під брендом і приватною маркою для великих роздрібних продавців, в т.ч. Walmart, та підприємства громадського харчування.

"Ми особисто знаємо свого виробника, як і всі власники наших магазинів. Вони зустрілися з ним у його виробничому цеху», – сказав Кемпбелл. ​"Коли людина просто купує олію як товар на ринку, він дійсно втрачає здатність відстежувати все, що ми знаємо про нашу оливкову олію».

"Нам не потрібно самосертифікуватися», — продовжив Кемпбелл, маючи на увазі Ультра преміум етикетка, представлена ​​Veronica Foods, ​"це як подарувати собі блакитну стрічку, а потім сказати, що ваші продукти відзначені нагородами».

Кемпбелл сказав, що запасався продуктами, передбачаючи наплив запитів, коли його 8-хвилинний виступ побачили в п’ятницю ввечері приблизно 8 мільйонів глядачів Shark Tank. ​"Якщо ми змусимо лише 5 відсотків глядачів перейти на наш веб-сайт, це буде 400,000 - відвідувачів», — сказав він Green Bay Press Gazette. ​"і будь-який відсоток тих відвідувачів, які щось купують, означає збільшення продажів».

Кемпбелл сказав Gazette, що його дослідження минулих учасників Shark Tank показало, що він збирається розрізняти, що б не відбувалося в шоу.

За оцінками Кемпбелла, восьмихвилинний рекламний ролик Oilerie коштує від 4 до 5 мільйонів доларів у рекламі. ​"чи укладете ви угоду чи ні».

Згідно з Вікіпедією, багато угод, укладених на шоу, насправді ніколи не виконуються: інвестори мають можливість розірвати угоду, якщо їхня належна обачність виявить недоліки під час тестування продукту або вивчення особистих і ділових фінансів учасників.