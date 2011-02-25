Гавел: Реакція МОК на стандарти оливкової олії Більш "риторика"

Міжнародна оливкова рада (МОК) нещодавно відповідь на запропоновані стандарти оливкової олії Австралії та Нової Зеландії опублікований у грудні був зустрінутий із помітним скептицизмом австралійськими суперважками з оливкової олії. МОК рекомендував переглянути рекомендації, назвавши їх потенційними ​"бар'єри для міжнародної торгівлі», що насправді могло б ​"полегшити фальсифікацію».

Його відповідь являє собою в основному дуже докладний перелік всіх способів, які проектується Стандарт Австралії та Нової Зеландії відрізняється від положень торгового стандарту МОК. Існує мало пояснень, чому обмеження МОК є більш відповідними, або доказів, які підтверджують його логіку.

Експерт з оливкової олії Річард Гавел сказав, що заява про те, що новий хімічний стандарт стане бар'єром для торгівлі, є більше риторикою, ніж фактом. ​"У передмові до стандарту зазначено, що будь-яке розходження з Стандарти МОК було засновано на надійних даних, зібраних щодо діапазонів природної хімії австралійської оливкової олії», – сказав д-р Гавел.

"Це означало, що кілька стандартів було послаблено. У будь-якому випадку це має полегшити вільну торгівлю. Здоровий глузд підказує, що вільна торгівля обмежується, коли стандарти посилюються, а не послаблюються». Гавел сказав, що, схоже, МОК більше стурбований пропонованими тестами на DAG і фірофеофітини.

"Останнє, зокрема, має потенціал, щоб зупинити потік старої накопиченої нафти ЄС, яка, безсумнівно, прикрашає наші береги на регулярній основі», – сказав д-р Гавел. ​"Але стандарти саме про це. Переконайтеся, що споживачі отримують те, за що вони думають, що вони платять».

З іншого боку, Грем Ейткен, імпортер оливкової олії з Нової Зеландії William Aitken & Co., накинувся на заяви про те, що Австралія та Нова Зеландія не вважають, що існуючі правила МОК належним чином захищають споживачів і виробників регіону. Він сказав, що як людина, яка має велике значення на ринку оливкової олії Нової Зеландії, він може підтвердити, що це не поширена точка зору.

Минулого року австралійська організація споживачів Choice опублікувала a опитування, яке показало, що багато імпортних оливкових олій, які доступні в супермаркетах, були ненадійними, при цьому 50% перевірених не відповідають мінімальним стандартам етикеток. Одним з них був Lupi Extra Virgin, найбільш продаваний бренд Нової Зеландії, імпортером якого є William Aitken & Co.

Тоді пан Ейткен сказав, що новозеландські зразки олії часто надсилали до незалежних європейських лабораторій для тестування, і «… вони завжди повертаються сертифікованими як EVOO за стандартами МОК».

Гавел сказав, що проект стандарту спрямований не тільки на імпортні масла, і австралійські виробники та імпортери, ймовірно, постраждають. Він сказав, що споживчі дослідження, проведені в Австралії, показують, що найсильнішою рушійною силою придбання оливкової олії першого віджиму є її переваги для здоров’я, при цьому стара олія не така корисна, як свіжа. За його словами, нові стандарти можуть обмежити торгівлю старою нафтою.

"Австралійська промисловість достатньо велика, щоб десь у резервуарі залишалася залишкова нафта з попереднього сезону. Тож європейці в цьому не самотні. Стандарти можуть обмежувати торгівлю лише в тому випадку, якщо вони навмисно встановлені так, щоб одна група могла їх відповідати, а інша — ні. Я не розумію, як це може бути тут».

Керівник розробки стандарту Леандро Раветті сказав, що хоча він не міг коментувати, поки проект стандарту був відкритий для громадського обговорення, Австралійські стандарти та комітет, що працює над стандартом на оливкову олію, дуже серйозно ставляться до всіх питань, зокрема до будь-яких звинувачень, пов’язаних із технічними бар’єрами в торгівлі. .



Він також зазначив, що Коментар МОК це лише один із сотень отриманих коментарів.

Гавел також розкритикував МОК за те, що він не надав даних, які б підтверджували його аргументи, наприклад, як він встановлює межі кампестеролу. Відповідь МОК на проект стандарту містить запис у таблиці під заголовком ​"довідкові документи», який містить посилання на домашню сторінку власного веб-сайту, де не перераховано жодних довідкових документів щодо встановлення їх лімітів.

"Важливо, чому кампестерол встановлено на рівні 4 відсотки, а не 4.5 чи 4.8 чи навіть 2 відсотки», – сказав д-р Гавел. ​"Ніхто не сперечається, що рівень кампестеролу в оліях насіння вищий, ніж в оливковій олії, тому дуже високі рівні кампестеролу в оливковій олії можна розглядати як рушницю для фальсифікації.

"Однак за своєю природою цей вид доказів є непрямим. Різні EVOO, природно, відрізняються за цим компонентом і досить суттєво. Тож справжнє питання полягає в тому, скільки саме непрямих доказів потрібно, щоб вони стали злочином, який підлягає повішенню?» Він каже, що австралійський стандарт фактично публічно надав дані для підтвердження свого обґрунтування.

«Претензії [МОК] на буття ​"головна світова організація, яка наглядає за оливковою олією, не підтримає їхню позицію. Звичайно, якби вони були впевнені у своїй справі, вони б розкидали дані скрізь, щоб усі могли бачити».

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Пол Міллер, президент Австралійська оливкова асоціація, сказав, хоча він не бачив відповіді МОК, оскільки він перебуває в Малайзії в Комітеті жирів і олій Кодексу Аліментаріус на підтримку австралійської урядової делегації, яка займається деякими питаннями оливкової олії, він упевнений, що процес розробки такого стандарту в Австралія – це всеосяжний і компетентний.

"З того, що мені сказали, коментарі МОК, здається, є критичними щодо процесу», – сказав він.