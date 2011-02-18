Olive Council називає запропоновані австралійські стандарти "бар'єрами для торгівлі"

Називаючи частини запропонованого стандарти оливкової олії для Австралії та Нової Зеландії можливо ​"бар'єри для міжнародної торгівлі», які можуть фактично спричинити фальсифікацію оливкової олії ​"простіше», Міжнародна оливкова рада (МОК) оприлюднила сьогодні заяву, в якій рекомендує переглянути проект керівних принципів.

Заява під заголовком ​"Коментарі МОК щодо проекту австралійських/новозеландських стандартних оливкових олій та оливкових вичавків», виклали близько двадцяти ​"невідповідності» — або частини запропонованих стандартів, що суперечать існуючим конвенціям МОК, — які включали визначення, категорії оливкової олії та методи тестування, які відрізняються або не існують у стандартах МОК. ​"Було б доцільно», – йдеться у документі. ​"для повторної перевірки проекту стандарту Австралії/Нової Зеландії».

Австралія та Нова Зеландія, які не є країнами-членами МОК, давно стверджують, що існуючі правила МОК не захищають належним чином споживачів і виробників регіону. Леандро Раветті, який допоміг розробити стандарти сказав Olive Oil Times​"Недобросовісні оператори, які в даний час отримують прибуток від значної різниці в цінах, оманливо перепродаючи оливкову олію та/або оливкову олію низької якості як високоцінну оливкову олію першого віджиму, серйозно постраждають від цього нового правила. Тим часом справжні та чесні оператори з Австралії, Нової Зеландії та за кордоном отримають перевагу рівних ігрових умов, де їхні продукти вищої якості будуть захищені та визнані».

На завершення, що нагадує реакцію ради на методи, використані в минулорічному дослідженні Каліфорнійського університету в Девісі, ще одне відхилення Нового Світу від протоколів МОК, сьогоднішня заява підсумувала: