Називаючи частини запропонованого стандарти оливкової олії для Австралії та Нової Зеландії можливо "бар'єри для міжнародної торгівлі», які можуть фактично спричинити фальсифікацію оливкової олії "простіше», Міжнародна оливкова рада (МОК) оприлюднила сьогодні заяву, в якій рекомендує переглянути проект керівних принципів.
Заява під заголовком "Коментарі МОК щодо проекту австралійських/новозеландських стандартних оливкових олій та оливкових вичавків», виклали близько двадцяти "невідповідності» — або частини запропонованих стандартів, що суперечать існуючим конвенціям МОК, — які включали визначення, категорії оливкової олії та методи тестування, які відрізняються або не існують у стандартах МОК. "Було б доцільно», – йдеться у документі. "для повторної перевірки проекту стандарту Австралії/Нової Зеландії».
Австралія та Нова Зеландія, які не є країнами-членами МОК, давно стверджують, що існуючі правила МОК не захищають належним чином споживачів і виробників регіону. Леандро Раветті, який допоміг розробити стандарти сказав Olive Oil Times"Недобросовісні оператори, які в даний час отримують прибуток від значної різниці в цінах, оманливо перепродаючи оливкову олію та/або оливкову олію низької якості як високоцінну оливкову олію першого віджиму, серйозно постраждають від цього нового правила. Тим часом справжні та чесні оператори з Австралії, Нової Зеландії та за кордоном отримають перевагу рівних ігрових умов, де їхні продукти вищої якості будуть захищені та визнані».
На завершення, що нагадує реакцію ради на методи, використані в минулорічному дослідженні Каліфорнійського університету в Девісі, ще одне відхилення Нового Світу від протоколів МОК, сьогоднішня заява підсумувала:
"Будучи провідною світовою організацією, яка наглядає за оливковою олією, її єдиною турботою щодо подання цих коментарів є захист і сприяння чесній міжнародній торгівлі та запобігання потенційним фальсифікаціям або шахрайству. Він готовий і готовий у будь-який час працювати разом з країнами та організаціями по всьому світу, незалежно від того, чи є вони членами МОК, для досягнення цих цілей і буде радий надати будь-які необхідні роз’яснення».