Дегустаційні батончики з оливковою олією – це просто тренд?

Дегустаційні батончики з оливкової олії, можливо, виникли в Європі, але їх присутність у США швидко розширюється протягом останніх кількох років. За оцінками, таких спеціалізованих магазинів і спеціально обладнаних дегустаційних зон на ринках для гурманів по всій країні існує понад тисячу. Замість того, щоб безпосередньо брати пляшку з полиці, клієнти можуть спробувати олію "на крані» (як правило, зберігається в традиційних італійських контейнерах, званих fusti) перед покупкою.
Ця річ пішла на повний газ. Зараз було б дуже важко повернутися.
"Ця річ пішла на повний хід», – заявила Вероніка Бредлі, генеральний директор компанії Компанія Veronica Foods, на запитання про майбутнє т. зв "дегустація оливкової олії на розлив. "Це шлях вперед, і я думаю, що зараз буде дуже важко повернутися назад».
Veronica Foods є одним із кількох підприємств, які наразі постачають дегустаційні батончики оливкової олії в Сполучених Штатах. Від свого першого магазину в Фіш-Крік, штат Вісконсін, імпортер зараз працює з більш ніж 600 місцями, і попереду ще більше.
Конкуренція Бредлі включає франшизи Vom Fass і Oil & Vinegar, які можуть похвалитися сотнями магазинів по всьому світу. Обидві компанії були засновані в Європі до того, як вийшли на ринок США. Ще одна франшиза, каліфорнійський роздрібний продавець оливкової олії We Olive, відкрив свій перший Минулого місяця магазин East Coast в Брукліні.
Навіть коли в Північній Америці почали з’являтися дегустаційні батончики на розлив, чиновники охорони здоров’я Великобританії оголосили про заборону деяких аспектів цієї практики в 2014 році. Агентство сільських платежів (RPA) назвало продаж незапечатаної оливкової олії порушенням європейські правила. В пізніше інтерв'ю з Olive Oil Times, чиновник пояснив, що дозволити клієнтам взяти проби олії перед покупкою окремої герметичної пляшки не є порушенням, але лише за умови, що вміст пляшки точно відповідає вмісту зразка.
Ренді Ернандес, колишній власник Oliana Premium Olive Oil and Vinegars у Західному Голлівуді, описав процес спілкування з місцевими департаментами охорони здоров’я щодо свого дегустаційного бару як випробування. Положення про відбір проб харчових продуктів у роздрібній торгівлі За його словами, у США залежать від штату, що може ускладнити отримання дозволу. Однак Ернандес поспішив підкреслити, що в Оліани нещодавнє закриття було наслідком проблем з лізингом, а не браком віри в популярність продукту чи дегустаційних батончиків.
Критики оливкової олії з розливу також порушують питання щодо практики зберігання та чи можуть роздрібні продавці зберігати свій продукт свіжим протягом року. На запитання, скільки олії можуть залишатися в фусті перед заміною, Вероніка Бредлі відповіла, що це різниться. Не всі батончики для дегустації олії однакові, визнав Бредлі, і були спроби використовувати популярну модель дегустації олії для продажу продуктів, які не відповідають номінальному показнику. "Особливу увагу ми приділяємо хімічному складу олії. Люди брешуть, пляшки брешуть, але хімія не бреше».
Незважаючи на низку подібностей щодо того, як продукт подається клієнтам у місцях дегустації олії, існують відмінності у виборах операцій між компаніями. Директор з операцій на Вом Фасс, Девід Айснер-Клейл, вважає передову технологію пакування свіжістю олії, що випускається, що дозволяє підвищити якість фруктів. "застигли в часі», — сказав він. Контейнери, запечатані, ніколи не відкриваються для перенесення їх вмісту, що потенційно може піддавати їх дії світла або кисню, сказала Айснер-Клейл.
Але чи дегустаційні бари з оливковою олією — це той бізнес, у який американці зацікавлені? Місця з’явилися в усіх найбільших мегаполісах країни, але як щодо малих міст?
ДИВИСЬ ТАКОЖ: Роздрібний продавець отримує свій день "Танк акул '
Деякі стверджують, що ціни в таких спеціалізованих магазинах, які можуть досягати 60 доларів за літр, більше відповідають екстравагантному сувеніру, ніж щоденному продукту, і не дивно, що магазини, як правило, розташовані в туристичних місцях.
Айснер-Клейле впевнена, що модель може працювати як у міській, так і в сільській місцевості, і вважає, що якість є кращим показником успіху, ніж доступність. Він не передбачає багато змін у тому, як дегустаційні бари ведуть бізнес у найближчому майбутньому. "Ці продукти є дуже традиційними продуктами, які існують протягом тривалого часу. Коли американці звикнуть до них, вони побачать, чому вони такі популярні».