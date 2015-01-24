Дегустаційні батончики з оливковою олією – це просто тренд?

Дегустаційні батончики з оливкової олії, можливо, виникли в Європі, але їх присутність у США швидко розширюється протягом останніх кількох років. За оцінками, таких спеціалізованих магазинів і спеціально обладнаних дегустаційних зон на ринках для гурманів по всій країні існує понад тисячу. Замість того, щоб безпосередньо брати пляшку з полиці, клієнти можуть спробувати олію ​"на крані» (як правило, зберігається в традиційних італійських контейнерах, званих fusti) перед покупкою.



Ця річ пішла на повний газ. Зараз було б дуже важко повернутися. - Вероніка Бредлі, Veronica Foods Co.

"Ця річ пішла на повний хід», – заявила Вероніка Бредлі, генеральний директор компанії Компанія Veronica Foods, на запитання про майбутнє т. зв ​"дегустація оливкової олії на розлив. ​"Це шлях вперед, і я думаю, що зараз буде дуже важко повернутися назад».

Veronica Foods є одним із кількох підприємств, які наразі постачають дегустаційні батончики оливкової олії в Сполучених Штатах. Від свого першого магазину в Фіш-Крік, штат Вісконсін, імпортер зараз працює з більш ніж 600 місцями, і попереду ще більше.

Конкуренція Бредлі включає франшизи Vom Fass і Oil & Vinegar, які можуть похвалитися сотнями магазинів по всьому світу. Обидві компанії були засновані в Європі до того, як вийшли на ринок США. Ще одна франшиза, каліфорнійський роздрібний продавець оливкової олії We Olive, відкрив свій перший Минулого місяця магазин East Coast в Брукліні.

Навіть коли в Північній Америці почали з’являтися дегустаційні батончики на розлив, чиновники охорони здоров’я Великобританії оголосили про заборону деяких аспектів цієї практики в 2014 році. Агентство сільських платежів (RPA) назвало продаж незапечатаної оливкової олії порушенням європейські правила. В пізніше інтерв'ю з Olive Oil Times, чиновник пояснив, що дозволити клієнтам взяти проби олії перед покупкою окремої герметичної пляшки не є порушенням, але лише за умови, що вміст пляшки точно відповідає вмісту зразка.

Ренді Ернандес, колишній власник Oliana Premium Olive Oil and Vinegars у Західному Голлівуді, описав процес спілкування з місцевими департаментами охорони здоров’я щодо свого дегустаційного бару як випробування. Положення про відбір проб харчових продуктів у роздрібній торгівлі За його словами, у США залежать від штату, що може ускладнити отримання дозволу. Однак Ернандес поспішив підкреслити, що в Оліани нещодавнє закриття було наслідком проблем з лізингом, а не браком віри в популярність продукту чи дегустаційних батончиків.

Компанія Mountain Town Olive Oil Co. в Парк-Сіті, штат Юта

Критики оливкової олії з розливу також порушують питання щодо практики зберігання та чи можуть роздрібні продавці зберігати свій продукт свіжим протягом року. На запитання, скільки олії можуть залишатися в фусті перед заміною, Вероніка Бредлі відповіла, що це різниться. Не всі батончики для дегустації олії однакові, визнав Бредлі, і були спроби використовувати популярну модель дегустації олії для продажу продуктів, які не відповідають номінальному показнику. ​"Особливу увагу ми приділяємо хімічному складу олії. Люди брешуть, пляшки брешуть, але хімія не бреше».

Незважаючи на низку подібностей щодо того, як продукт подається клієнтам у місцях дегустації олії, існують відмінності у виборах операцій між компаніями. Директор з операцій на Вом Фасс, Девід Айснер-Клейл, вважає передову технологію пакування свіжістю олії, що випускається, що дозволяє підвищити якість фруктів. ​"застигли в часі», — сказав він. Контейнери, запечатані, ніколи не відкриваються для перенесення їх вмісту, що потенційно може піддавати їх дії світла або кисню, сказала Айснер-Клейл.

Але чи дегустаційні бари з оливковою олією — це той бізнес, у який американці зацікавлені? Місця з’явилися в усіх найбільших мегаполісах країни, але як щодо малих міст?

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Деякі стверджують, що ціни в таких спеціалізованих магазинах, які можуть досягати 60 доларів за літр, більше відповідають екстравагантному сувеніру, ніж щоденному продукту, і не дивно, що магазини, як правило, розташовані в туристичних місцях.

Айснер-Клейле впевнена, що модель може працювати як у міській, так і в сільській місцевості, і вважає, що якість є кращим показником успіху, ніж доступність. Він не передбачає багато змін у тому, як дегустаційні бари ведуть бізнес у найближчому майбутньому. ​"Ці продукти є дуже традиційними продуктами, які існують протягом тривалого часу. Коли американці звикнуть до них, вони побачать, чому вони такі популярні».

