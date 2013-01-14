Чи може Китай конкурувати з Іспанією як світова столиця оливкової олії?

Оливкова ферма в Китаї Куммін (Фото: Деніз Лай)
Дешева вартість робочої сили та доступ до води, а також амбітні плани розширення можуть поставити Китай під загрозу статусу Іспанії як провідного світового виробника оливкової олії протягом десятиліття, пише велика іспанська газета.
Під заголовком "Китай починає виробництво власної оливкової олії», Світ повідомили, що лише за кілька років азіатський гігант може мати близько 59 мільйонів оливкових дерев у повному обсязі — на 50 відсотків більше порівняно з поточними 39 мільйонами на 136,000 - гектарах — що відповідає площі плантацій Хаену, регіону з найбільшим виробником оливкової олії в світі.
"Інтерес Китаю до виробництва оливкової олії матеріалізується зараз на таких великих плантаціях, що в недалекому майбутньому його поява на міжнародних ринках може стати комерційною загрозою для лідерства Іспанії», – йдеться у виданні.
"Підраховано, що через 10-12 років Китай зможе похвалитися світовим домінуванням на ринку оливкової олії, яким зараз володіє Іспанія».
Основна конкурентна перевага Китаю — дешева робоча сила — приблизно 20 євро (27 доларів) на людину на місяць. Він також має ключову перевагу у великій кількості води для своїх плантацій на схилі гір — наприклад, у провінціях Ганьсу, Сичуань та Шеньсі — завдяки відтаванню льоду навесні.
Протягом кількох років китайські аграрії та бізнесмени відвідували Іспанію, щоб дізнатися, як вона виготовляє свої знакові продукти, такі як оливкова олія.
Майстерність Китаю в реверс-інжинірингу поширилася на інший флагман Іспанії — копченої шинки. Вважається, що зірвана спроба двох китайських компаній зареєструвати знамениту назву Jabugo в Китаї викликала в Іспанії тремтіння.
Оливкова олія і оливкова олія з вичавок Імпорт до Китаю зріс на 38 відсотків у 2011/12 році, згідно з даними Міжнародна оливкова рада. Іспанія була основним постачальником, але зараз переживає жахливий урожай — він може бути значно менше половини минулого сезону в 1.6 мільйона тонн.
Тим часом, останнє може стати виграшем Марокко, Тунісу та Туреччини — іспанські та італійські розливники очікують збільшити імпорт із цих країн, щоб покрити дефіцит Іспанії.
Ціни на виробництво в Іспанії продовжують зростати. За даними POOLred, середньозважена ціна за тиждень до 12 січня становила 2.86 євро/т (3.81 дол. США/т).