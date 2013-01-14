Чи може Китай конкурувати з Іспанією як світова столиця оливкової олії?



Оливкова ферма в Китаї Куммін (Фото: Деніз Лай)

Дешева вартість робочої сили та доступ до води, а також амбітні плани розширення можуть поставити Китай під загрозу статусу Іспанії як провідного світового виробника оливкової олії протягом десятиліття, пише велика іспанська газета.

Під заголовком ​"Китай починає виробництво власної оливкової олії», Світ повідомили, що лише за кілька років азіатський гігант може мати близько 59 мільйонів оливкових дерев у повному обсязі — на 50 відсотків більше порівняно з поточними 39 мільйонами на 136,000 - гектарах — що відповідає площі плантацій Хаену, регіону з найбільшим виробником оливкової олії в світі.

"Інтерес Китаю до виробництва оливкової олії матеріалізується зараз на таких великих плантаціях, що в недалекому майбутньому його поява на міжнародних ринках може стати комерційною загрозою для лідерства Іспанії», – йдеться у виданні.

"Підраховано, що через 10-12 років Китай зможе похвалитися світовим домінуванням на ринку оливкової олії, яким зараз володіє Іспанія».

Основна конкурентна перевага Китаю — дешева робоча сила — приблизно 20 євро (27 доларів) на людину на місяць. Він також має ключову перевагу у великій кількості води для своїх плантацій на схилі гір — наприклад, у провінціях Ганьсу, Сичуань та Шеньсі — завдяки відтаванню льоду навесні.

Протягом кількох років китайські аграрії та бізнесмени відвідували Іспанію, щоб дізнатися, як вона виготовляє свої знакові продукти, такі як оливкова олія.

Майстерність Китаю в реверс-інжинірингу поширилася на інший флагман Іспанії — копченої шинки. Вважається, що зірвана спроба двох китайських компаній зареєструвати знамениту назву Jabugo в Китаї викликала в Іспанії тремтіння.

Оливкова олія і оливкова олія з вичавок Імпорт до Китаю зріс на 38 відсотків у 2011/12 році, згідно з даними Міжнародна оливкова рада. Іспанія була основним постачальником, але зараз переживає жахливий урожай — він може бути значно менше половини минулого сезону в 1.6 мільйона тонн.

Тим часом, останнє може стати виграшем Марокко, Тунісу та Туреччини — іспанські та італійські розливники очікують збільшити імпорт із цих країн, щоб покрити дефіцит Іспанії.

Ціни на виробництво в Іспанії продовжують зростати. За даними POOLred, середньозважена ціна за тиждень до 12 січня становила 2.86 євро/т (3.81 дол. США/т).