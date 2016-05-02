Велика спадщина Шимона Лаві

У єврейському вченні (мідраші) сказано: ​"Нехай ніхто ніколи не перестає садити. Поля, заповнені деревами, вітали нас з народженням, і ми повинні додавати їх навіть у старості».

Шимона Лаві, який мирно пішов з життя 24 квітняth більше чотирьох десятиліть допомагав садити та вирощувати незліченну кількість оливкових дерев по всьому світу. Його важливий внесок і щедрий дух будуть жити в своїх коріннях і гілках на наступні покоління.



Оливкові дерева одягаються в чорне, покинув нас Шимон Лаві, професор Емірату з Єрусалимського університету і великий друг Іспанії. - Іспанська асоціація оливкових муніципалітетів (AEMO)

Професор Шимон Лаві народився в 1931 році в Берліні та іммігрував до Ізраїлю в 1938 році, перед початком Другої світової війни. На новій батьківщині він процвітав. Лаві був одним із засновників кібуца Тель Кацір, розташованого на півдні Галілейського моря, і був керівником ферми громади. У 1955 році він отримав ступінь магістра в Єврейському університеті в Єрусалимі і почав працювати дослідником в Організації сільськогосподарських досліджень (Інститут вулканів). Всього через п’ять років він захистив докторську дисертацію.

Шимон Лаві на заході Terra Olivo, Єрусалим, 2011

Лаві продовжив заснувати програму розведення в Інституті вулканів. Саме під час його роботи в інституті він відкрив, як зменшити ювенільний період оливки шляхом прискорення процесу розмноження, допоміг здійснити революцію в крапельному зрошенні та розробив нові сорти оливок, такі як добре відомі ​"Барнеа».

Сорт Barnea набуває все більшого значення в усьому світі завдяки його здатності адаптуватися до інтенсивного вирощування, роблячи в чотири рази середню врожайність і зберігаючи якість олії.

Його вплив не припинився на кордоні Ізраїлю. Протягом багатьох років Лаві відігравав важливу роль для Міжнародної ради з олив, в тому числі був її президентом (2000, 2008). Він також брав активну участь у Міжнародному товаристві садівничих наук. Крім того, він отримав нагороди та був обраним членом багатьох міжнародних організацій. В Іспанії Шимон отримав почесну нагороду за дослідження оливок, в Італії його обрали членом Італійської академії олив, а в Ізраїлі він отримав нагороду найкращого селекціонера від Міністерства сільського господарства.

Професор Лаві отримує медаль подяки від Факундо Віти Сермана, представника ISHS, за його обов'язки співорганізатора Міжнародного симпозіуму з зрошення та якості олії, Назарет, Ізраїль, 2009 р.

Лаві був філантропом. Його надзвичайний внесок у фонд Близького Сходу, який підтримує USAID Оливкова олія без кордонів Проект призвів до того, що він отримав подяку. Він вважав, що рівність є справжнім шляхом до миру. Проект спрямований на побудову економічної співпраці між палестинськими та ізраїльськими фермерами.

Коли Olive Oil Times почав просити міжнародних друзів і колег прокоментувати життя Лаві, стало ще більш очевидним, що він був не тільки високоповажним експертом з оливкової олії, але він також служив світовим наставником, надихав інших і був винятковим дегустатором оливкової олії. .

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Кожен міг погодитися, що він скромний, щедрий, друг. Він знав, як об’єднати людей усіх верств суспільства, дізнавшись про оливкові дерева та оливкову олію.

Ден Флінн з UC Davis Olive Center згадав, коли ​"Шімон був у Каліфорнії і сказав аудиторії, що Ізраїль та Каліфорнія зробили революцію у світовій оливковій промисловості десятиліття тому, запровадивши зрошення. Зрошувані гаї дають набагато більше врожаю, ніж оливки, вирощені в сухих умовах. Шимон продовжив той великий зв’язок між Ізраїлем, Каліфорнією та оливками».

Іспанська асоціація оливкових муніципалітетів (AEMO) написала після його смерті: ​"оливкові дерева одягаються в чорне, покинув нас Шимон Лаві, професор Єрусалимського університету та великий друг Іспанії».

Ехуд Соріано, голова ізраїльської групи з оливкової олії та консультант з оливкової олії, працював над плануванням курсу сенсорного аналізу в Ізраїлі. Коли він зустрів Лаві, він розповів йому про курс. Професор сказав йому, що буде радий вести уроки. Егуд був здивований тим, що така видатна людина захоче витратити час, щоб викладати свій курс. Він пам'ятає, як Шимон сміявся і сказав: ​"навчання виробників і фермерів не менш важливо, ніж студентів університету». Саме тоді Егуд побачив скромний і щедрий характер Лаві.

Арнон Даг з дослідницького центру Гілат розповідає про зустріч із Шимоном 13 років тому в Інституті вулканів. Він описав Лаві як скромну людину з величезними знаннями в галузі фізіології оливкової культури та свого наставника. Дагу сподобалися їхні дискусії про науку біології оливок і про найкращі способи принести користь виробникам.

"Навіть після того, як він захворів, — пояснив Арнон. ​"Шимон наполягав на тому, щоб брати участь у навчанні і продовжував виходити на поле. На жаль, у нас більше немає професорів, які б виходили на поле із секаторами». Він продовжив, ​"Мені пощастило, що у мене була можливість так тісно співпрацювати з цією людиною стільки років. Я і мої колеги прагнемо зробити все можливе, щоб продовжити спадщину Шимона Лаві та зберегти Ізраїль як продуктивний і творчий центр досліджень і розробок в галузі оливкової науки».

Гілка оливкового дерева символізує мир, саме дерево щедре і може процвітати навіть у суворих умовах, його плоди дають олію, яка дає світло і є символом мудрості. Все це Шимон Лаві також демонстрував протягом свого життя.