Поправка до фермерського законопроекту привертає увагу до розділеної промисловості



Виробник оливкової олії з Джорджії Джейсон Шоу

Незадовго до того, як Палата представників проголосувала проти законопроекту про ферми 2013 року, конгресмени Кріс Гібсон і Майкл Грімм з Нью-Йорка запропонували поправку про видалення розділу, який би вводив контроль за імпортом оливкової олії. Представник Грімм сказав, що положення фермерського законопроекту було ​"спроба дозволити 2 відсоткам внутрішнього ринку оливкової олії накладати прихований податок на решту 98 відсотків — підвищуючи вартість оливкової олії для споживачів». The поправка прийнята з величезним відривом (343 – 81‑1). Зрештою, голосування було спірним, оскільки весь законопроект про ферму був відхилений; однак боротьба за забезпечення контролю за імпортом привернула увагу до сильно розділеної промисловості оливкової олії.

Противники поправки були розчаровані її схваленням. Джейсон Шоу, президент Асоціації виробників оливок штату Джорджія, сказав, що вони наполегливо працювали, щоб в першу чергу ввести мову контролю імпорту в законопроект. У повідомленні законодавцям Джорджії з проханням виступити проти поправки, Асоціація зазначила, що ​"Імпортери оливкової олії допустили масове шахрайство з оливковою олією», неправильно позначаючи суміші олії низької якості як вищої якості. ​"Все, що ми намагалися зробити, це підкорити всіх тим же стандартам, яким ми хочемо підкорятися самі», – сказав Шоу.

Шоу вважає, що було багато дезінформації щодо наслідків законопроекту. Він сказав, що законопроект не затверджує програму відбору проб та тестування оливкової олії — до того, як це положення набуде чинності, промисловість все одно має розробити маркетинговий порядок.

У звіті Бюджетного управління Конгресу (CBO), опублікованому в травні, зазначено, що якщо a маркетингове замовлення на оливкову олію були схвалені, імпорт потрібно було б перевірити, щоб переконатися, що він відповідає стандартам і що вартість може бути загальна ​"десятки мільйонів доларів на рік». Шоу заперечує, що галузь відповідала б за встановлення власних стандартів і не була б зацікавлена ​​у створенні таких, які були б недорогими. Він посилається на звіт CBO як фактор ухвалення поправки. Звіт ​"не допомогло справі. Карти були складені проти нас», — сказав Шоу.

Патті Дарра, виконавчий директор Каліфорнійська рада з оливкової олії також висловив розчарування з приводу поправки, оскільки вона впливає на зусилля зі створення конкурентоспроможної вітчизняної промисловості, яка прагне виробляти якісні олії, і що ​"не є гарною новиною для споживачів і роздрібних продавців».

Серед прихильників поправки Гібсона-Грімма були такі групи, як Національна асоціація ресторанів, Північноамериканська асоціація оливкової олії та Американський еллінський інститут (AHI).

"Маркетингове замовлення було б торговельним бар'єром. Це підвищило б ціни на оливкову олію для споживачів і було б шкідливо для малого бізнесу», – сказав Нік Ларігакіс, президент AHI, некомерційної греко-американської громадської групи. ​"Ми також, безперечно, були стурбовані наслідками... на майбутніх торговельних переговорах між Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Ми вважаємо, що це могло б зірвати ці переговори».

Асоціація виробників оливок Грузії не погодилася з тим, що контроль імпорту створить торговельний бар’єр, посилаючись на те, що Європейський Союз уже має інспекції імпорту оливкової олії та всіх фруктів, овочів та горіхів. Будь-які додані в США процедури повинні відповідати правилам Світової організації торгівлі.

Північноамериканська асоціація оливкової олії (NAOOA) підтримала поправку, оскільки замовлення на маркетинг було б дорогим і все ж не вирішило б проблеми якості оливкової олії, сказала виконавчий віце-президент Ерін Балч. ​"Не буде ніякого контролю за оліями після точки імпорту — після перевірок можуть статися змішування та неправильне маркування», — додав Балч.

Однак Асоціація виробників оливок Джорджії стверджує, що оливкова олія, яку вживають американці, повинна бути перевірена на місці експорту. Будь-яке шахрайство, що відбувається в США, контролюватиметься внутрішнім маркетинговим замовленням.

В якості альтернативи наказу про маркетинг NAOOA звертається за допомогою до Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) для встановлення національного ​"«Стандарт ідентичності» для оливкової олії, аналогічний стандартам, встановленим для білого шоколаду та інших товарів. Стандарт FDA буде визначати сорти оливкової олії і, на відміну від стандартів оцінки USDA, які є добровільними, стандарти FDA є обов'язковими і можуть застосовуватися.

Хоча представники галузі погоджуються, що це забезпечення якість оливкової олії є критичним, вони не бачать віч-на-віч, як найкраще досягти цієї мети. Однак вони погоджуються, що робота над покращенням освіти споживачів є першочерговим завданням. NAOOA заявила, що хотіла б, щоб Міністерство сільського господарства США видало наказ про дослідження та просування, оскільки це дозволить промисловості використовувати ресурси та інфраструктуру USDA для навчання споживачів.

Джейсон Шоу сказав, що поки пил на фермі Білла осідає ​"Ми будемо продовжувати робити те, що ми робимо — навчати громадськість та виробляти найкращий продукт, який ми можемо».