Юсуф Джан Зейбек повторює на 663-му Kırkpınar

Юсуф Джан Зейбек переміг Мустафу Таша, щоб отримати його другий поспіль назва başpehlivan, головний борець, на 663rd видання Туреччини іст Kirkpinar фестиваль боротьби на оливковій олії.

30-річний уродженець Анталії переміг чемпіон 2022 року (хоча Таш програв бій, він пізніше був нагороджений титулом після того, як Дженгіжан Шимшек отримав заднім числом штрафних балів) у енергійний круглий яка тривала 52 хвилини.

За даними місцевих ЗМІ, обидва бійці зійшли на а ​"жвавий старт, коли Джан Зейбек був близький до того, щоб збити Таша раннім ривком. Після цього бій сповільнився, а Таш отримав попередження за надмірну пасивність.

Матч завершився після закінчення основного часу, коли Джан Зейбек зловив кільце Таша kıspet – короткі шкіряні штани, які носять борці, через що він втратив рівновагу та впав на землю.

На додаток до вимоги başpehlivan Джан Зейбек отримав престижний золотий пояс і 550,000 15,500 турецьких лір (270,000 7,780 євро) призових. Таш отримав - - турецьких лір (- євро).

На шляху до фіналу дворазовий чемпіон переміг Мустафу Арслана в чвертьфінальному матчі, а в цьогорічному півфіналі переміг Хюсейна Гюмюшалана, півфіналіста 2023 року.

У своєму чвертьфінальному поєдинку Гюмюшалан переміг чотириразовий чемпіон Алі Гюрбюз, який, на думку експертів, був найцікавішим у раунді.

Два борці, яких вважали фаворитами на перемогу в турнірі, провели більшу частину основного часу, докладаючи консервативних зусиль, щоб повалити іншого, але не створювали жодного місця для іншого.

У 52nd хвилині Гюмюшалан знайшов вільний удар, схопивши суперника kıspet і повалив Гюрбюза на спину.

Тим часом Таш переміг Енеса Догана у чвертьфіналі, перш ніж переміг Серхата Гьокмена у своєму півфінальному бою.

Хоча Джана Зейбека це не хвилювало, цьогорічний Kırkpınar викликав суперечки після того, як Турецька федерація боротьби оголосила про спірна зміна формату.

Ця зміна створила кваліфікаційний формат ліги для фінальних раундів турніру, який, на думку керівного органу з боротьби Туреччини, був потрібний для того, щоб кількість учасників, що постійно зростає — у 3,500 році взяли участь рекордні 2023 борців — за один вихідний.

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І Джан Зейбек, і Таш кваліфікувалися безпосередньо до фінального етапу 663rd Kırkpınar після фінішу серед 32 найкращих борців у таблиці очок ліги.

Тепер у Джана Зейбека є можливість приєднатися до безсмертя Kırkpınar у 2025 році, якщо він збереже титул третій рік поспіль. Поки кожен başpehlivan має право на золотий пояс до початку наступного Kırkpınar, борці, які виграють три титули поспіль, зберігають пояс назавжди.

З 1960 року, коли вперше було вручено золотий пояс, цього досягли лише чотири бійці. Востаннє Kırkpınar став триразовим поспіль чемпіоном у 1997 році.

Відтоді Реджеп Кара (2007 і 2008) і Мехмет Єшіл Єшіль (2009 і 2010) підійшли найближче, але кожен не зміг перемогти втретє. До речі, Кара переміг Єшіля Єшіла і став першим чемпіон 2016 року.

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Kırkpınar вважається найдовшою спортивною подією у світі. У 2010 році його додали до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Згідно з легендою, змагання з боротьби почалися в 1357 році, коли група османських солдатів зупинилася біля Едірне.

Поки вони чекали біля колишньої столиці Османської імперії, 40 солдатів почали боротьбу, щоб згаяти час. Після того, як решта закінчилася, двоє останніх продовжили бій до ночі, і обох знайшли мертвими наступного дня.

Того року переможця не було, але відтоді захід проводиться кожного липня, крім 2020, коли його скасували через пандемію Covid-19.

За останнє десятиліття Kırkpınar став все більш популярним туристичним заходом. Готельєри повідомили місцевим ЗМІ, що протягом тижня вони працювали майже на повну потужність.

Традиційно борці різного віку, культурного походження та соціальних класів збираються в Едірне, беручи участь у поєдинках один на один на трав’янистих полях, поки один борець успішно не кине іншого на спину.

Незважаючи на зміну формату, правила залишилися незмінними. Борці були облиті оливковою олією і носили лише a kıspet поки вони змагалися.

Поєдинок починається з того, що обидва борці стискають руки і тримають голови близько один до одного. Щоб перемогти, борець повинен притиснути суперника до себе на спину або підняти його в повітря.

Оливкова олія дуже ускладнює борцям захоплення один одного, змушуючи їх хапатися за кишені суперника. kıspet.

Борці також стверджують, що оливкова олія зменшує біль при травмах і допомагає їм загоюватися рани швидше. Під час заходу використовується приблизно дві тонни оливкової олії.

Процес змащування відбувається за певним ритуалом. Спочатку інший борець лівою рукою наносить масло на ліве плече, груди, ліву руку та манжети одного борця.

Далі борці роблять те ж саме з правою частиною тіла. Останній етап ритуалу полягає в тому, що борці змащують спини один одного маслом.

Оливкова олія є невід’ємною частиною змагань, і якщо борець відчуває потребу повторно нанести олію під час поєдинку, він може попросити тайм-аут у рефері та свого суперника.