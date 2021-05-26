Найкращі в світі оливкові олії на 2021 рік оголошені на Прем'єр-конкурсі

Повні підсумки 2021 року NYIOOC World Olive Oil Competition були звільнені сьогодні на Офіційний посібник із найкращих у світі оливкових олій, після триденного онлайн-розгортання відзначених нагород брендів.

Виробники з 28 країн представили 1,159 брендів на найпрестижніший конкурс галузі. Міжнародна команда експертів проаналізувала кожну заявку дистанційно з 13 країн.

Я зможу зателефонувати членам нашої команди і сказати їм по одному, що їхня відданість зробила це чудове досягнення можливим. - Нікола Феррарез, співвласник компанії Tèra de Prie

У дивовижній демонстрації рішучості виробників удосконалювати своє ремесло, 790 брендів заслужили NYIOOCжадані золоті та срібні нагороди за видатну якість, загальний показник успіху 68 відсотків.

Андреас Папаспіру, Папас-Гроув

NYIOOC президент Curtis Cord зазначає, що кількість переможців невпинно зростає з моменту першого видання конкурсу в 2013 році ​"найсильніша заява сміливих виробників, які намагаються боротися з проблемами випуску найкращого продукту для нашого здоров’я та задоволення».

"Зіткнувшись з усім, що світ підкинув їм цього року, якимось чином цим відданим людям все-таки вдалося створити оливкову олію надзвичайної якості — надзвичайно складну справу навіть за найкращих умов», — додав Корд.

790 брендів тепер становлять елітний список найкращі в світі оливкові олії першого віджиму в офіційному довіднику, який щороку використовують мільйони людей, щоб дізнатися про переможців премії та людей, які стоять за ними.

"Це бренди, які пропонують найвищу цінність з точки зору характеристик, на які ми очікуємо, коли вибираємо оливкову олію першого віджиму», – сказав Корд. ​"і їх варто шукати».

Агрікола Маравілья

Olive Oil Times Журналісти почали зв'язуватися з виробниками, щоб отримати їхню реакцію після перемоги на першому місці в галузі оливкової олії.

"Ця нагорода означає, що ми виробляємо оливкову олію правильно. Це відплата за всю нашу наполегливу працю», – сказав Матей Дрновшчек, власник Kmetija Drnovšček Estate у Словенії та виробник бренду, який отримав Золоту премію. Дрновщек Беліця.

Італійський продюсер Сімоне Ботті, який володіє Ле Фонтакче, отримав Золоту нагороду за свою тосканську суміш. ​"Ця нагорода компенсує жертви та всю роботу, яку було зроблено протягом року», – сказав він Olive Oil Times, ​"особливо під час збирання врожаю на млині, яким я особисто керую».

Іспанський виробник пустельне золото отримав дві золоті нагороди, продовживши вражаючу переможну серію на NYIOOC. ​"Ми дуже задоволені результатами», – сказав власник Рафаель Алонсо, дізнавшись про нагороди. ​"З 2014 року ми продовжуємо мати постійні позитивні результати на цьому конкурсі. Тим не менш, ми будемо продовжувати намагатися щороку робити все можливе».

Фатторія Триболі

"З самого початку я наполегливо працював, щоб виробляти оливкову олію найвищої якості, етично вироблену, здатну лоскотати найвишуканіші смаки, водночас прикрашаючи нашу землю, відновлюючи покинуті гаї. Перемога цієї нагороди означає визнання цієї важкої роботи», – сказав Франческо П’яттеллі Пальмаріні, чия суміш Maraviglia отримала Золоту нагороду.

"Гордийся, винагороджений і мотивований!» сказав Петрос Папаспіру, отримавши три нагороди за оливкову олію Papas Grove, вироблену в Краніді Арголідас, Греція. ​"Завдяки цьому наш невеликий сімейний бізнес продовжує пропонувати якісну, чесну продукцію».

"Ці нагороди дуже багато для мене значать», – сказала власниця Брук Хейзен Ферми Голдрідж в Каліфорнії. ​"Це викликає у мене таке тепле почуття вдячності та задоволення після того, як ми витратили стільки часу, енергії та грошей на виробництво найкращої оливкової олії».

Ця стаття розпочинає нашу спеціальне покриття 2021 NYIOOC World Olive Oil Competition в якому ми виділимо людей, які стоять за брендами, що отримали нагороди.