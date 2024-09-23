World Olive Oil Competition Південна дивізія в стадії

Цьогорічні нагороди мають виняткову вагу в світлі широкомасштабного браку врожаю, якого зазнали численні країни по всій півкулі.
Аналіз оливкової олії першого віджиму з семи країн на трьох континентах розпочався у випуску 2024 року. NYIOOC World Olive Oil Competition Поділ південної півкулі.
Виробники від Чилі до Нової Зеландії чекали своїх результатів у найбільшому у світі конкурсі якості оливкової олії, який буде оприлюднено в режимі реального часу в Офіційний посібник із найкращих у світі оливкових олій і Olive Oil Times World Ranking.
Досягнення вершин мотивує нас працювати ще більше з кожним роком, щоб постачати якісну продукцію.
Цього року нагороди будуть особливо значущими після того, як у багатьох країнах півкулі спостерігалося помітне зниження врожаю.
Поєднання кліматичних та агрономічних факторів призвело до поганих урожаїв у Південній Америці.Див також:2024 NYIOOC Updates
Бразилія, чиї виробники стають все більш успішними на світовому конкурсі в останні роки, постраждала від історично низького врожаю після значні опади з вересня по грудень 2023 року пошкодили більшість оливкових дерев країни під час їх цвітіння.
Виробники в Аргентині, Чилі, Перу та Уругваї також зазнали значного скорочення виробництва – від 20 відсотків у Чилі до 70 відсотків в Аргентині та Уругваї та 90 відсотків у Перу.
За винятком Перу, де виробництво було знищено через брак холодних годин у 2023 році нижчі врожаї були пов’язані з тим, що багато ферм вступили в "поза рік» у природному чергуванні циклу плодоношення оливкового дерева. Роки посухи в Чилі та Уругваї також вплинули на дерева.
По інший бік Тихого океану фермери та мельники в Австралії також зазнали незначний спад виробництва. У той час багато дерев вступили в неробочий рік мороз і зараження мереживними клопами завдали шкоди іншим.
З іншого боку, південноафриканські виробники очікували a малий відскок виробництва, а деякі фермери повідомляють, що сезон пройшов краще, ніж очікувалося.
Незважаючи на проблеми зі збиранням врожаю, фермери, мельники та розливники з усієї півкулі розглядають свою участь у Всесвітньому конкурсі як інвестицію у свій бренд, просування свого високоякісна оливкова олія першого віджиму вдома та за кордоном.
"Ідея полягає в тому, щоб позиціонувати бренд як на місцевому, так і на міжнародному ринках», – сказала Вікторія Меркадо, генеральний менеджер компанії Ель Містоль. Аргентинський продюсер отримав золоту та срібну нагороди 2023 року NYIOOC.
"Ось чому ми також беремо участь у міжнародних конкурсах, щоб позиціонувати себе, створити впізнаваність імені та знати, куди рухається ринок», – додала вона.
Отримання нагород найбільшого та найпрестижнішого у світі конкурсу якості оливкової олії є особливо важливим для виробників, які покладаються на експорт.
Перегляд імпортерів і дистриб'юторів NYIOOC нагороди як вотум довіри та мотивують виробників продовжувати наполегливу роботу зі створення високоякісних продуктів, відзначених нагородами.
"Перемогти в Нью-Йорку — це надзвичайно, особливо тому, що наші ринки майже на 100 відсотків закордонні», — сказав Фернандо Карраско Спано, виконавчий директор чилійського виробника. Олівос Рута дель Соль, яка отримала золоту та срібну нагороди у 2023 році NYIOOC.
"Досягнення вершин мотивує нас працювати ще більше з кожним роком, щоб постачати якісну продукцію», — додав він.
Для виробників з менш відомих країн-виробників оливкової олії, таких як Південна Африка та Уругвай, нагороди в Нью-Йорку допомагають розмістити їхню країну на карті світу та служать підтримкою в очах дистриб’юторів.
"Ми все ще розвиваємось у Сполучених Штатах, і ці нагороди є хорошою нагодою показати, що наша оливкова олія така ж хороша, як і краща за наших конкурентів», – сказала Крісті Азурменді Мун, директор з продажу в США. Babylonstoren.
Південноафриканський продюсер отримав три золоті нагороди у 2023 році NYIOOC. "Вони спрощують продажі дистриб’юторам і кінцевим споживачам», – додав Азурменді Мун.
Те ж саме стосується Уругваю, звідки найбільші виробники країни нещодавно почали експорт до сусідньої Бразилії та США.
"На таких ринках, як Сполучені Штати, Уругвай відомий м’ясом, молочними продуктами та зерновими, але не оливковою олією», – сказав Віктор Родрігес, керівник виробництва компанії Колінас де Гарсон бренд.
Найбільший виробник оливкової олії в Уругваї отримав дві золоті нагороди у 2023 році NYIOOC. "Ці нагороди допомагають нам зарекомендувати себе як бренд оливкової олії, знаючи, що ми походимо з країни, яка не відома виробництвом оливкової олії», – додав Родрігес.
У той час як багато південноамериканських аналогів зосереджені на експорті, виробники в Бразилії бачать це NYIOOC як спосіб продемонструвати вітчизняним споживачам, що високоякісна оливкова олія походить не тільки з-за кордону.
"Міжнародне визнання ставить Бразилію в центр уваги за якість виробленої оливкової олії», сказала Даяна Фурманн, власник Verde Louro Azeites, яка отримала дві золоті та дві срібні нагороди у 2023 році NYIOOC.
"Це спонукає вітчизняного споживача шукати, смакувати та впізнавати оливкову олію, вироблену тут», – додала вона.
Крім того, що допомагає продавати оливкову олію першого віджиму, багато виробників бачать NYIOOC нагороди як свідчення того, що вони добре працюють у гаях і на млинах, і служать задовільним завершенням сезону збору врожаю.
"Щоб отримати це визнання на престижному міжнародному конкурсі, такому як NYIOOC неймовірно цінний для нашого бренду», — сказав Леандро Раветті, співдиректор Cobram Estate.
Раніше відомий як Згин кордону, найбільший виробник оливкової олії в Австралії, отримав дві золоті та три срібні нагороди у 2023 році. NYIOOC.
"Це підкреслює всю наполегливу роботу, досвід, технічні знання та пристрасть, які вкладаються в створення кожної пляшки оливкової олії першого віджиму Cobram Estate», — сказав Раветті.
Команда NYIOOC World Olive Oil Competition Переможці нагород виявляються протягом усього періоду суддівства, коли вони перевіряються.
На виставці будуть представлені бренди та виробники-переможці Офіційний посібник із найкращих у світі оливкових олій і в спеціальних розділах Olive Oil Times.
Дані про конкурс на Світовий рейтинг оливкової олії оновлюється в режимі реального часу.