World Olive Oil Competition Південна дивізія в стадії

Аналіз оливкової олії першого віджиму з семи країн на трьох континентах розпочався у випуску 2024 року. NYIOOC World Olive Oil Competition Поділ південної півкулі.

Виробники від Чилі до Нової Зеландії чекали своїх результатів у найбільшому у світі конкурсі якості оливкової олії, який буде оприлюднено в режимі реального часу в Офіційний посібник із найкращих у світі оливкових олій і Olive Oil Times World Ranking.

Досягнення вершин мотивує нас працювати ще більше з кожним роком, щоб постачати якісну продукцію. - Фернандо Карраско Спано, генеральний директор Olivos Ruta del Sol

Цього року нагороди будуть особливо значущими після того, як у багатьох країнах півкулі спостерігалося помітне зниження врожаю.

Поєднання кліматичних та агрономічних факторів призвело до поганих урожаїв у Південній Америці.

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Бразилія, чиї виробники стають все більш успішними на світовому конкурсі в останні роки, постраждала від історично низького врожаю після значні опади з вересня по грудень 2023 року пошкодили більшість оливкових дерев країни під час їх цвітіння.

Виробники в Аргентині, Чилі, Перу та Уругваї також зазнали значного скорочення виробництва – від 20 відсотків у Чилі до 70 відсотків в Аргентині та Уругваї та 90 відсотків у Перу.

За винятком Перу, де виробництво було знищено через брак холодних годин у 2023 році нижчі врожаї були пов’язані з тим, що багато ферм вступили в ​"поза рік» у природному чергуванні циклу плодоношення оливкового дерева. Роки посухи в Чилі та Уругваї також вплинули на дерева.

(Фото: Verde Louro Azeites)

По інший бік Тихого океану фермери та мельники в Австралії також зазнали незначний спад виробництва. У той час багато дерев вступили в неробочий рік мороз і зараження мереживними клопами завдали шкоди іншим.

З іншого боку, південноафриканські виробники очікували a малий відскок виробництва, а деякі фермери повідомляють, що сезон пройшов краще, ніж очікувалося.

Незважаючи на проблеми зі збиранням врожаю, фермери, мельники та розливники з усієї півкулі розглядають свою участь у Всесвітньому конкурсі як інвестицію у свій бренд, просування свого високоякісна оливкова олія першого віджиму вдома та за кордоном.

"Ідея полягає в тому, щоб позиціонувати бренд як на місцевому, так і на міжнародному ринках», – сказала Вікторія Меркадо, генеральний менеджер компанії Ель Містоль. Аргентинський продюсер отримав золоту та срібну нагороди 2023 року NYIOOC.

(Фото: El Mistol)

"Ось чому ми також беремо участь у міжнародних конкурсах, щоб позиціонувати себе, створити впізнаваність імені та знати, куди рухається ринок», – додала вона.

Отримання нагород найбільшого та найпрестижнішого у світі конкурсу якості оливкової олії є особливо важливим для виробників, які покладаються на експорт.

Перегляд імпортерів і дистриб'юторів NYIOOC нагороди як вотум довіри та мотивують виробників продовжувати наполегливу роботу зі створення високоякісних продуктів, відзначених нагородами.

"Перемогти в Нью-Йорку — це надзвичайно, особливо тому, що наші ринки майже на 100 відсотків закордонні», — сказав Фернандо Карраско Спано, виконавчий директор чилійського виробника. Олівос Рута дель Соль, яка отримала золоту та срібну нагороди у 2023 році NYIOOC.

"Досягнення вершин мотивує нас працювати ще більше з кожним роком, щоб постачати якісну продукцію», — додав він.

(Фото: Olivos Ruta del Sol)

Для виробників з менш відомих країн-виробників оливкової олії, таких як Південна Африка та Уругвай, нагороди в Нью-Йорку допомагають розмістити їхню країну на карті світу та служать підтримкою в очах дистриб’юторів.

"Ми все ще розвиваємось у Сполучених Штатах, і ці нагороди є хорошою нагодою показати, що наша оливкова олія така ж хороша, як і краща за наших конкурентів», – сказала Крісті Азурменді Мун, директор з продажу в США. Babylonstoren.

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Південноафриканський продюсер отримав три золоті нагороди у 2023 році NYIOOC. ​"Вони спрощують продажі дистриб’юторам і кінцевим споживачам», – додав Азурменді Мун.

Те ж саме стосується Уругваю, звідки найбільші виробники країни нещодавно почали експорт до сусідньої Бразилії та США.

(Фото: Colinas de Garzón)

"На таких ринках, як Сполучені Штати, Уругвай відомий м’ясом, молочними продуктами та зерновими, але не оливковою олією», – сказав Віктор Родрігес, керівник виробництва компанії Колінас де Гарсон бренд.

Найбільший виробник оливкової олії в Уругваї отримав дві золоті нагороди у 2023 році NYIOOC. ​"Ці нагороди допомагають нам зарекомендувати себе як бренд оливкової олії, знаючи, що ми походимо з країни, яка не відома виробництвом оливкової олії», – додав Родрігес.

У той час як багато південноамериканських аналогів зосереджені на експорті, виробники в Бразилії бачать це NYIOOC як спосіб продемонструвати вітчизняним споживачам, що високоякісна оливкова олія походить не тільки з-за кордону.

"Міжнародне визнання ставить Бразилію в центр уваги за якість виробленої оливкової олії», сказала Даяна Фурманн, власник Verde Louro Azeites, яка отримала дві золоті та дві срібні нагороди у 2023 році NYIOOC.

"Це спонукає вітчизняного споживача шукати, смакувати та впізнавати оливкову олію, вироблену тут», – додала вона.

(Фото: Cobram Estate)

Крім того, що допомагає продавати оливкову олію першого віджиму, багато виробників бачать NYIOOC нагороди як свідчення того, що вони добре працюють у гаях і на млинах, і служать задовільним завершенням сезону збору врожаю.

"Щоб отримати це визнання на престижному міжнародному конкурсі, такому як NYIOOC неймовірно цінний для нашого бренду», — сказав Леандро Раветті, співдиректор Cobram Estate.

Раніше відомий як Згин кордону, найбільший виробник оливкової олії в Австралії, отримав дві золоті та три срібні нагороди у 2023 році. NYIOOC.

"Це підкреслює всю наполегливу роботу, досвід, технічні знання та пристрасть, які вкладаються в створення кожної пляшки оливкової олії першого віджиму Cobram Estate», — сказав Раветті.

Команда NYIOOC World Olive Oil Competition Переможці нагород виявляються протягом усього періоду суддівства, коли вони перевіряються.

На виставці будуть представлені бренди та виробники-переможці Офіційний посібник із найкращих у світі оливкових олій і в спеціальних розділах Olive Oil Times.

Дані про конкурс на Світовий рейтинг оливкової олії оновлюється в режимі реального часу.