У столиці Азербайджану, Баку, проходить одна з конференцій Організації Об’єднаних Націй зі зміни клімату, яка була найбільш віддаленою з моменту її заснування в 1995 році. Урядові представники та учасники переговорів з майже 200 країн збираються, щоб обговорити наступні кроки світу для вирішення зміна клімату.

Ряд світових лідерів були відсутні у цьогорічних 29th Конференція Сторін (COP29), всупереч стандартному протоколу, згідно з яким лідери повинні звертатися до учасників у перші дні саміту.

Лідери найбільших економік світу, зокрема президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем’єр-міністр Японії Сігеру Ішіба, не беруть участі.

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Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії, яка була переобраний на другий п'ятирічний термін на посаді керівника комісії також відсутній у Баку.

"Це симптом браку політичної волі діяти», – сказав кліматолог Білл Хейр з Climate Analytics. ​"Немає відчуття терміновості».

У своїй промові в день відкриття COP29 Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав 2024 рік. ​"майстер-клас зі знищення людиною», додавши, що антропогенна зміна клімату сприяє катастрофам у всьому світі.

"Сім'ї, які рятують життя перед наступним ударом урагану; робітники та паломники, що падають у нестерпну спеку; повені, що розривають громади та руйнують інфраструктуру; діти лягають спати голодними, оскільки посуха знищує посіви», — сказав Гутерреш. ​"Усі ці катастрофи та багато іншого спричинені зміною клімату, спричиненою діяльністю людини».

Португальський політик і дипломат також зазначив, що з тих пір викиди парникових газів у всьому світі зросли COP28 рік тому.

Обсерваторія Коперника Європейського Союзу також попередила, що 2024 рік на шляху до найгарячіший рік, при цьому середня температура поверхні планети, ймовірно, перевищує Поріг 1.5 ºC обмеження цього року.

Минулого року на COP28 у Дубаї учасники досягли необов’язкової угоди про припинення використання викопного палива для виробництва енергії, яке вважається основною причиною техногенної зміни клімату. Вони також погодилися офіційно створити фонд збитків і збитків для допомоги бідним і найбільш вразливим до клімату країнам.

Основна мета цьогорічного саміту – збільшити фінансування країн, що розвиваються, для подолання наслідків зміни клімату.

Економісти повідомили учасникам COP29, що до 2030 року бідним країнам доведеться витрачати до 1 трильйона доларів (950 мільярдів євро) на рік, ефективно пом’якшуючи наслідки зміни клімату.

Щорічні саміти COP базуються на ідеї, що найбільш індустріалізовані та багаті країни світу несуть головну відповідальність за антропогенну зміну клімату і, отже, мають нести пропорційний тягар у боротьбі людства з наслідками глобального потепління.

Однак не існує універсального правила, яке б вказувало, скільки кожна країна має внести. Хоча більшість європейських країн зробили значний внесок протягом багатьох років, інші заможні країни, включаючи Сполучені Штати, Канаду та Австралію, критикували за те, що вони не мобілізували кошти пропорційно розміру їхніх економік.

Крім того, обрання скептика щодо клімату Дональда Трампа наступний президент Сполучених Штатів також поставив під сумнів переговори COP29.

Однак посланник США з питань клімату Джон Подеста, який очолює делегацію країни на COP29, запевнив учасників саміту, що кліматичні дії США продовжаться, незважаючи на результати виборів.

Тим часом лідери деяких із найбільш вразливих до зміни клімату країн, таких як Папуа-Нова Гвінея, бойкотували COP29, посилаючись на повільність реагування багатих країн.

Папуа-Нова Гвінея, острівна держава з населенням 10 мільйонів людей у ​​південно-західній частині Тихого океану, переживає надзвичайно високі припливи та рівень моря, який щорічно піднімається вдвічі швидше, ніж у середньому по світу.

"Папуа-Нова Гвінея виступає задля блага всіх малих острівних держав», — сказав прем’єр-міністр Джастін Цкаченко перед відкриттям COP29. ​"Ми більше не будемо терпіти порожніх обіцянок і бездіяльності, поки наші люди страждають від руйнівних наслідків зміни клімату».