Жінки діляться своїми труднощами у виробництві та продажу оливкової олії, відзначеної нагородами

Все більше жінок-виробників оливкової олії визнаються за їх виняткові якості оливкова олія першого віджиму, з численними жіночими брендами, нагородженими на 2024 році NYIOOC World Olive Oil Competition.

В останньому випуску найбільшого у світі конкурсу якості оливкової олії майже половина суддів були жінками, дев’ять суддів із 19 суддів.

Я думаю, що сільське господарство є однією з останніх сфер нашої економіки, яка подолала упередження щодо жінок серед робочої сили, особливо на керівних посадах. - Бет МакКоун, власник компанії Central Coast Olive

"Загалом жінки в цьому секторі стають активнішими та отримують більшу підтримку з боку урядів та інституцій з оливкової олії, таких як Міжнародна рада з оливкової олії», – сказала Джилл Майерс, засновниця організації «Жінки в оливковій олії».

"У результаті більше жінок отримують нагороди та судять змагання, особливо в більш традиційних країнах, таких як Італія та Латинська Америка», – додала вона.

Див також: 2024 NYIOOC покриття

Такі організації, як «Жінки в оливковій олії», спостерігають, як зростає кількість жінок, які збираються разом із спільним ентузіазмом щодо оливкової олії. The організаційні роботи щоб допомогти жінкам спілкуватися, співпрацювати, навчати та підтримувати одна одну.

За словами галузевих експертів, у тому числі Майєрса, жінки вже давно активно займаються вирощуванням оливок і виробництвом оливкової олії.

"Зараз вони працюють фермерами, дегустаторами, виробниками, шеф-кухарями, дослідниками, викладачами та спеціалістами в різноманітних сферах, прямо чи опосередковано пов’язаних із промисловістю оливкової олії», — сказав Майєрс. ​"Їхні знання та досвід відіграють важливу роль у розвитку цієї важливої ​​сфери та справляють суттєвий вплив на нинішнє та майбутні покоління».

Джилл Майерс

Разом з зміна клімату і макроекономічні проблеми, з якими стикаються всі виробники, деякі жінки-лауреати нагород стверджували, що культурні упередження щодо компаній, що належать жінкам, є додатковою перешкодою, яку потрібно подолати.

"Проблеми, які постають перед жінками, а в нашому випадку ​"іноземних жінок як виробників оливкової олії, стикаються з тим, що наші нагороди применшуються», – сказала Крістіане Вассманн, співвласниця Растрелло, який отримав срібну нагороду 2024 року NYIOOC.

Хоча зміна клімату залишається найбільш серйозною проблемою для Умбрійський виробник, Вассманн додав, що деякі жінки-продюсери відчувають, що їх не сприймають серйозно.

"Наші найбільші труднощі цього року, безумовно, пов’язані з кліматом», – сказала вона. ​"Приблизно другий рік поспіль у нас була дуже волога весна, яка призвела до надзвичайно спекотного літа. Оскільки ми покладаємося на природне зрошення, наші оливки розвивалися не так, як ми сподівалися».

На іншому боці світу оливкової олії в Каліфорнії Бет МакКоун, власниця Central Coast Olive Company, погоджується, що ставлення до ґендеру в аграрному секторі відстає від інших частин економіки та суспільства.

Бет Маккаун

"Я думаю, що сільське господарство є однією з останніх сфер нашої економіки, яка подолала упередження щодо жінок серед робочої сили, особливо на керівних посадах», — сказала вона. ​"Я провів багато років в аерокосмічній галузі і міг спостерігати хороший прогрес у корпоративному світі».

"Це точно не ідеально, але набагато краще, ніж раніше», – додав Маккаун. ​"Подібний прогрес в управлінні фермами відбувається дуже повільно. Саме нинішнє покоління тільки зараз долає бар’єри».

Central Coast Olive Company отримали свою п'яту поспіль золоту нагороду На 2024 NYIOOC. Маккаун сказала, що її успіх заснований на доланні труднощів щороку.

"Фермерство – це нелегко», – сказала вона. ​"Існує багато змінних, таких як погода, стан ґрунту, шкідники та переваги ринку. Щоб досягти успіху, потрібна наполегливість і любов до того, що ти робиш.

реклама

реклама

"За роки виробництва оливкової олії першого віджиму я налагодив стосунки з колегами-виробниками, мельником і підрядником. Ці стосунки є наріжним каменем мого виробництва», – додав Маккаун.

Хоча ці міцні стосунки допомогли Маккаун досягти незмінної якості, вона час від часу стикається з вкоріненими упередженнями.

"Нам пощастило, що ми маємо трудові мігранти, які допомагають під час збору врожаю та обрізки», – сказала вона. ​"Більшістю цих екіпажів керують чоловіки з культур, які зазвичай припускають, що головують чоловіки. Це викликає труднощі, і зазвичай мені доводиться просити свого чоловіка не бути присутнім, тому що його присутність підриває мій авторитет. Я вважаю, що це ганьба».

МакКаун вважає, що більше жінок стануть виробниками оливкової олії, незважаючи на ці неприємні випадки.

"Я вірю, що все більше жінок стають виробниками оливкової олії, і ця тенденція збережеться в майбутньому», – сказала вона. ​"Це чудова професія, і з кожною новою жінкою-продюсером, яка приходить у сферу діяльності, бар’єри руйнуються».

Маккаун, учасниця Women in OIive Oil, сказала, що вона вважає цю групу корисною для наслідування.

"Коли люди думають про фермера, вони зазвичай вважають, що фермер — це чоловік», — сказала вона. ​"У мене було багато випадків у соціальних ситуаціях з моїм чоловіком, коли питання про вирощування оливок і виробництво оливкової олії були спрямовані до мого чоловіка».

"Мені дуже неприємно долати ці припущення та пояснювати, що я справді фермер і виробник», – додав Маккаун. ​"Бачити, як інші жінки роблять те ж саме, що я роблю, є для мене великим підкріпленням».

У Греції Нікі Джавроглу, виконавчий директор Hellenic Fine Oils, і Аймілія Рігаку, менеджер з досліджень і розвитку компанії, погоджуються, що компаніям, очолюваним жінками, все ще доводиться боротися з тим, що сільське господарство розглядається як чоловіча професія.

Нікі Джавроглу та Аймілія Рігаку

"Однак у Греції також є частиною нашої традиції, коли жінки збирають оливки, виробляють столові оливки і загалом беруть участь у багатьох етапах процесу виробництва оливок і оливкової олії», — сказав Джавроглу.

"В останні кілька років жінки почали більше залучатися до цього сектору як науковці чи виробники», – додала вона. ​"На мій погляд, вони можуть зіграти дуже корисну роль у розвитку сектору оливкової олії, і вони можуть претендувати на стільки ж нагород, скільки чоловіки».

Hellenic Fine Oil отримала золоту нагороду за бренд Sparta Gourmet, середнього сорту Koroneiki.

"Цей сезон був особливо складним у порівнянні з минулими роками», – сказав Джавроглу. ​"З одного боку, порівняно з іншими роками ми зіткнулися з більшими труднощами в пошуку якісних оливкових олій першого віджиму з особливими органолептичними характеристиками для розливу під нашою торговою маркою Sparta Gold, яка експортується в багато країн».

"Частково це пов’язано зі зміною клімату, яка впливає на вирощування оливок», – додала вона. ​"Виробники оливок і мукомоляри ще недостатньо навчені витримувати такі екстремальні умови, і це також може бути фактором, який впливає на кінцеву якість сировини».

"З іншого боку, нам також довелося мати справу з цьогорічним різким скороченням виробництва та тим фактом, що велика кількість грецької оливкової олії першого віджимання все ще залишається експортується оптом", - продовжив Джавроглу.

Рігаку пояснила успіх компанії своїм партнерством з Джавроглу. Незалежно від статі, вона співпереживала потребі в команді людей, які захоплені тим, що вони роблять, орієнтовані на деталі, організовані та готові йти на особисті жертви заради спільної мети.

"До всього вищесказаного я відношу чудову співпрацю, яка привела нас, з одного боку, до виробництва спеціальних оливкових олій першого віджиму і, звичайно, до отримання золотої нагороди від NYIOOC конкуренції», – підсумувала вона.