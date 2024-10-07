Що 485 мільйонів років історії клімату говорять нам про сьогоднішню кризу

Нове дослідження, опубліковане в Science, виявило, що одночасне підвищення середньої температури Землі та високий рівень атмосферного вуглекислого газу (CO2) не є винятковим явищем для сучасної епохи, а сягає майже півмільярда років в історію планети.

В орієнтир вчитися, дослідники з американського та британського університетів і Смітсонівського національного музею природної історії зазирнули в минуле, щоб скласти карту коливань температури Землі.

Це дослідження чітко показує, що вуглекислий газ є домінуючим контролем глобальної температури протягом геологічного часу. Коли CO2 низький, температура низька; коли CO2 високий, температура висока. - Джессіка Тірні, палеокліматолог, Університет Арізони

Дослідники зібрали понад 150,000 850 оцінок температури зі скам’янілих черепашок і органічної речовини та поєднали їх із моделюванням - кліматичних моделей, розробленим Брістольським університетом у Сполученому Королівстві.

Потім вони використали метод, відомий як асиміляція даних, який статистично об’єднує геологічні дані з кліматичними моделями, щоб побудувати криву глобальної середньої температури поверхні, яка детально описує коливання температури Землі за останні 485 мільйонів років.

Вчені відзначили, що наявність старих порід і скам'янілостей зі збереженими температурними показниками обмежувала їх здатність повернутися в минуле.

Крива виявила послідовний зв’язок між змінами температури та атмосферним вуглекислим газом, довгоживучим парниковим газом. Періоди екстремальної спеки та підвищення рівня CO2 часто узгоджувалися.

"Ми виявили, що вуглекислий газ і температура не тільки дуже тісно пов’язані, але й однаково пов’язані протягом 485 мільйонів років», – сказала палеокліматолог і співавтор дослідження Джессіка Тірні з Університету Арізони.

"Це дослідження чітко демонструє, що вуглекислий газ є домінуючим контролем глобальної температури протягом геологічного часу», – додала вона. ​"Коли CO2 низький, температура низька; коли CO2 високий, температура тепла».

Дослідження також виявило, що температура поверхні Землі змінювалася з часом більше, ніж вважалося раніше, від 11 ºC до 36 ºC порівняно з 14 ºC до 26 ºC, як показали попередні моделювання, особливо під час фанерозойського еону.

Фанерозой — найновіший із чотирьох еонів у геологічній історії Землі, що тягнеться майже на 540 мільйонів років. У цей період життя на Землі поширилося, диверсифікувалося та заселило нові землі.

Крім того, дослідження показало, що нинішня середня температура планети на 15 ºC нижча, ніж середня температура більшої частини фанерозою. Однак дослідники зазначили, що нинішні нижчі середні температури не є приводом для самовдоволення.

«[Це] не дає мені спати вночі», — сказала одна з дослідниць Емілі Джадд. ​"Я хвилююся, що заперечувачі клімату, скептики та відкладачі клімату вкажуть на це і скажуть: ​"Дивіться! Нам нема про що хвилюватися».

Джадд додав, що найважливішим аспектом кліматичної кризи є швидкість зміни CO2 і температури.

Вчені вже давно попереджають, що викиди парникових газів від діяльності людини нагрівають Землю з безпрецедентною швидкістю, а деякі з найспекотніші роки, коли-небудь зареєстровані на планеті, що відбуваються за останні десять років.

Згідно з дослідженням 2023 року, в якому розглядалися рівні вуглекислого газу в атмосфері та відповідні температури від 66 мільйонів років тому до наших днів, поточні рівні CO2 в атмосфері Землі – приблизно 420 частин на мільйон – майже на 50 відсотків вищі, ніж рівні CO2 до початку індустріалізації у 18 стth століття.

Результатом є зростання середньої глобальної температури приблизно на 1.2 ºC порівняно з доіндустріальним рівнем, близьким до Поріг прогрівання 1.5 ºC країни світу пообіцяли не перетинати.

"Незалежно від того, на скільки градусів змінюється температура, очевидно, що ми вже привели планету в діапазон умов, яких ніколи не бачив наш вид», — сказав Габріель Боуен, один із дослідників. ​"Це повинно змусити нас зупинитися і поставити під сумнів правильний шлях вперед».