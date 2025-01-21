Трамп знову виводить США з Паризької кліматичної угоди

Нещодавно вступив на посаду президент Дональд Дж. Трамп швидко оголосив, що другий у світі найбільший викид парникових газів знову вийде з Паризької кліматичної угоди.

"Президент Трамп вийде з Паризької кліматичної угоди», – написав Білий дім в електронному листі з переліком нових політичних пріоритетів адміністрації протягом 30 хвилин після його присяги, Financial Times. звіти.

Оголошення з’явилося через кілька днів після того, як Всесвітня метеорологічна організація підтвердила, що 2024 рік став наступним найгарячіший рік запису, перевищивши доіндустріальну глобальну середню температуру на 1.55 ºC.

Див також: Що 485 мільйонів років історії клімату говорять нам про сьогоднішню кризу

Підписанти Паризької угоди спочатку взяли на себе зобов’язання скоротити викиди вуглекислого газу, щоб підтримувати глобальну температуру в межах 2 ºC від середньої до індустрії.

Під час свого першого терміну Трамп витягнув Сполучені Штати угоди 2015 року, підписаної майже 200 країнами. Президент Джозеф Р. Байден молодший, скасував це рішення після його перемоги на виборах 2020 року.

"Президент Трамп прийняв рішення вийти з Паризької угоди через несправедливий економічний тягар, покладений на американських працівників, підприємства та платників податків через зобов’язання США, взяті за угодою», – тодішній держсекретар США Майк Помпео. сказав в 2019, пояснюючи рішення.

У той час як викиди парникових газів у США впали на 2.5 відсотка під час першої адміністрації Трампа – в основному завдяки широкому поширенню наказів залишатися вдома на початку Пандемія COVID-19 – $2 (€1.77) мільярдів обіцяно допомагати країнам, що розвиваються пом'якшення наслідків зміни клімату було скасовано.

Знадобилося три роки після заяви Трампа в 2017 році, щоб офіційно оформити його вихід з угоди. Однак між тим він відправив переговорників на кліматичні переговори ООН просувати викопне паливо. Він припинив фінансування Плану чистої енергії, Міжнародної програми зі зміни клімату та Співробітництва з дослідження зміни клімату.

Цього разу США вийдуть з угоди через рік після того, як адміністрація Трампа надішле лист із повідомленням про вихід. Чи зробила це вже адміністрація, залишається незрозумілим.

Незважаючи на риторику і політику Трампа, США досягли своєї першої національно визначеної цілі щодо внеску в рамках Паризької угоди: скорочення рівня парникових газів у 17 році на 2005 відсотків до 2020 року.

Див також: Оливкові дерева можуть допомогти подолати зміну клімату

Однак досягти оновленої цілі щодо скорочення рівня парникових газів на 2005 відсоток до 61 року, оголошеної Байденом у грудні, буде набагато складніше, вимагаючи скорочення викидів принаймні на 2030 мільярда метричних тонн порівняно з рівнями 3.13 року.

У той час як багато вчених, активістів і демократів відреагували на цю новину з жахом, інші вважають, що приватний сектор продовжуватиме інвестувати у відновлювані джерела енергії та екологічно чисті технології.

Лоуренс Тубіана, виконавчий директор Європейського кліматичного фонду, який тісно працював над Паризькою угодою, повідомив AP News що запланований вихід США є нещасним. Однак цього разу контекст інший.

"За глобальним переходом стоїть нестримний економічний імпульс, який США виграли та очолили, але зараз ризикують втратити», – сказав він.

Каве Гіланпур, віце-президент із міжнародних стратегій Центру кліматичних та енергетичних рішень, був менш оптимістичним.

He сказав HuffPost що рішення було ​"викликає глибокий жаль» і знову ізолював США поза межами міжнародного консенсусу.

"Це не прикрашає — це зашкодить глобальним зусиллям по боротьбі зі зміною клімату, а отже, зрештою, зашкодить майбутньому процвітанню та безпеці громадян США», — сказав Гіланпур.