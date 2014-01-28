Імпортери називають нью-йоркський твір "наклепницьким", а Мюллер "збентеженим"

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Торгова група американських імпортерів оливкової олії розкритикувала New York Times за а "наклепницький і неточний матеріал про фальсифікацію оливкової олії в Італії. І Зайва незайманість автор Том Мюллер сказав, що так "наляканий», що він був цитований як джерело статті.
Я не мав жодної інформації щодо вмісту, перевірки фактів тощо.
У листі до громадського редактора New York Times Ерін Балч, виконавчий віце-президент Північноамериканської асоціації оливкової олії, написала: "Я шокований цим наклепницьким матеріалом про фальсифікацію італійської оливкової олії. Цей твір насичений неправдивими твердженнями, представленими як факт».
"Оскільки межі між журналістикою, заснованою на фактах, і анекдотичними історіями все більше розмиваються в онлайн-медіа, читачі повинні мати можливість покладатися на надійні інституції, як-от The New York Times, щоб розділити це два», – написав Балч. "Не переглянувши фактичні твердження, зроблені в цій статті, ваш надійний бренд став виходом для корисливих маркетологів».
The New York Times запропонувала а Слайд-шоу під назвою "Extra Virgin Suicide», який представив 15 карток про процес великомасштабної фальсифікації в промисловості оливкової олії в Італії. Стаття була опублікована в суботу ілюстратором New York Times Ніколасом Блехманом і цитує Мюллера як єдине джерело.
Бечман є арт-директором The New York Times Book Review. Він не репортер Times.
Про це Мюллер сказав у електронному листі "нічого не знав» про статтю Times і був "збентежений», що його ім’я було прикріплено. "Ми з автором коротко поговорили по телефону, і ми обмінялися електронною поштою, в обох з яких я надав йому загальну інформацію про індустрію оливкової олії та вказав йому напрямок отримання додаткової інформації».
Однак Мюллер привітав Блехмана у твіті невдовзі після публікації статті:
Наразі цей твір поширюється по всьому світу та підхоплюється незліченною кількістю онлайн-видань. У неділю веб-сайт New York Times поставив його на третє місце серед статей, які найчастіше надсилаються електронною поштою.
Команда графічний, яку назвала New York Times "interactive», незважаючи на те, що читачі не мали можливості коментувати, містив кілька тверджень, які стривожили галузевих експертів своїми неточностями та розпалили ще одну дискусію про галузь, принаймні таку ж багату дезінформацією, як і шахрайством.
На одній із карток у серії було написано: "приблизно 69 відсотків оливкової олії, що продається в США, є підготовленим». Ймовірно, це стосувалося Дослідження UC Davis 2010 року які виявили, що зразки десяти імпортованих брендів із маркуванням extra virgin у трьох каліфорнійських супермаркетах (не зовсім національна вибірка) є некондиційні — не те, щоб навмисне "лікувався».
Інша ілюстрація означала, що італійська поліція покладається виключно на сенсорне тестування, відкидаючи хімічні аналізи як "легко підробити». І "багато» виробників в Італії з їхніми нафтопереробними заводами "регулярні рейди», тим не менш, можуть уникнути судового переслідування, за даними The Times, завдяки своїм "зв’язки з могутніми політиками» — стереотип, який експерти називають перебільшеним і незв’язним.
Здається, Бехман потрапив під критику через цю статтю, написавши у Твіттері, що він отримує листи від італійських хіміків, нагадавши читачам, "Я просто ілюстратор».
Отримання листів про ядерний магнітний резонанс оливкової олії від італійських хіміків. Баста! Я просто ілюстратор.
— Ніколас Блехман (@nblechman) Січень 28, 2014
У попередній твіт, Блехман подякував Мюллеру та трьом іншим ілюстраторам за допомогу в проекті.
The New York Times не відповіла на запит про коментар.
Інфографіка про шахрайство з оливковою олією New York Times