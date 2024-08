Імпортери називають нью-йоркський твір "наклепницьким", а Мюллер "збентеженим"

Див також:Хронологія інфографіки шахрайства з оливковою олією NY Times

Торгова група американських імпортерів оливкової олії розкритикувала New York Times за а ​"наклепницький і неточний матеріал про фальсифікацію оливкової олії в Італії. І Зайва незайманість автор Том Мюллер сказав, що так ​"наляканий», що він був цитований як джерело статті.



Я не мав жодної інформації щодо вмісту, перевірки фактів тощо. - Том Мюллер

У листі до громадського редактора New York Times Ерін Балч, виконавчий віце-президент Північноамериканської асоціації оливкової олії, написала: ​"Я шокований цим наклепницьким матеріалом про фальсифікацію італійської оливкової олії. Цей твір насичений неправдивими твердженнями, представленими як факт».

"Оскільки межі між журналістикою, заснованою на фактах, і анекдотичними історіями все більше розмиваються в онлайн-медіа, читачі повинні мати можливість покладатися на надійні інституції, як-от The New York Times, щоб розділити це два», – написав Балч. ​"Не переглянувши фактичні твердження, зроблені в цій статті, ваш надійний бренд став виходом для корисливих маркетологів».

Том Мюллер

The New York Times запропонувала а Слайд-шоу під назвою ​"Extra Virgin Suicide», який представив 15 карток про процес великомасштабної фальсифікації в промисловості оливкової олії в Італії. Стаття була опублікована в суботу ілюстратором New York Times Ніколасом Блехманом і цитує Мюллера як єдине джерело.

Бечман є арт-директором The New York Times Book Review. Він не репортер Times.

Про це Мюллер сказав у електронному листі ​"нічого не знав» про статтю Times і був ​"збентежений», що його ім’я було прикріплено. ​"Ми з автором коротко поговорили по телефону, і ми обмінялися електронною поштою, в обох з яких я надав йому загальну інформацію про індустрію оливкової олії та вказав йому напрямок отримання додаткової інформації».

Однак Мюллер привітав Блехмана у твіті невдовзі після публікації статті:

Наразі цей твір поширюється по всьому світу та підхоплюється незліченною кількістю онлайн-видань. У неділю веб-сайт New York Times поставив його на третє місце серед статей, які найчастіше надсилаються електронною поштою.

Ніколас Блехман

Команда графічний, яку назвала New York Times ​"interactive», незважаючи на те, що читачі не мали можливості коментувати, містив кілька тверджень, які стривожили галузевих експертів своїми неточностями та розпалили ще одну дискусію про галузь, принаймні таку ж багату дезінформацією, як і шахрайством.

На одній із карток у серії було написано: ​"приблизно 69 відсотків оливкової олії, що продається в США, є підготовленим». Ймовірно, це стосувалося Дослідження UC Davis 2010 року які виявили, що зразки десяти імпортованих брендів із маркуванням extra virgin у трьох каліфорнійських супермаркетах (не зовсім національна вибірка) є некондиційні — не те, щоб навмисне ​"лікувався».

Інша ілюстрація означала, що італійська поліція покладається виключно на сенсорне тестування, відкидаючи хімічні аналізи як ​"легко підробити». І ​"багато» виробників в Італії з їхніми нафтопереробними заводами ​"регулярні рейди», тим не менш, можуть уникнути судового переслідування, за даними The Times, завдяки своїм ​"зв’язки з могутніми політиками» — стереотип, який експерти називають перебільшеним і незв’язним.

Здається, Бехман потрапив під критику через цю статтю, написавши у Твіттері, що він отримує листи від італійських хіміків, нагадавши читачам, ​"Я просто ілюстратор».

Отримання листів про ядерний магнітний резонанс оливкової олії від італійських хіміків. Баста! Я просто ілюстратор. — Ніколас Блехман (@nblechman) Січень 28, 2014

У попередній твіт, Блехман подякував Мюллеру та трьом іншим ілюстраторам за допомогу в проекті.

The New York Times не відповіла на запит про коментар.

Інфографіка про шахрайство з оливковою олією New York Times