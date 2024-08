У країні молока та меду, відраза до гіркого та гострого EVOO

Американці не єдині споживачі, яким не подобається гіркота високоякісної оливкової олії першого віджиму. Відвідувачі Gourmesse, популярної торгової ярмарку в Цюріху, які оцінили 140 зразків, віддали перевагу EVOO зі стиглим, фруктовим і солодким смаком, ніж більш гострим і гірким.

Навчання, повідомляє у Journal of the Science of Food and Agriculture, досліджував загальні переваги EVOO відвідувачами ярмарку. Вісімдесят відсотків учасників були зі Швейцарії; безперечно, глибоко в країні вершкового масла, але місце, де середземноморська дієта має невелике позиції.

У виставці брали участь 140 зразків EVOO, протестованих на сприйняття споживачами Міжнародна премія з оливкової олії в Цюріху. Більше половини цих зразків, а точніше 74, надійшли з Італії, 43 – з Іспанії, а решта – з Греції, Португалії та Туреччини.

Команда Швейцарська оливкова олія провів сенсорний аналіз зразків і класифікував 7 відсотків як хороші, 58 відсотків як дуже хороші та 45 відсотків із них як відмінні з точки зору їх смаку та сенсорної якості. Загалом, експерти оцінили всі EVOO як високоякісні та без будь-яких дефектів.

Споживачі на ярмарку, які вважалися більш обізнаними у вишуканій їжі, ніж середні, оцінювали зразки EVOO, використовуючи дев’ятибальну гедонічну шкалу, щоб вказати свої переваги.

На диво, споживачам сподобалося лише 19 відсотків усіх оцінених зразків, що демонструє явну різницю в очікуваннях та інтерпретації якості EVOO від Швейцарської оливкової олії.

Відвідувачі, 51% чоловіків і 49% жінок, віддавали перевагу стиглим, фруктовим і солодким EVOO і не любили гіркий, гострий і зелений фруктовий смак високоякісних зразків.

Фенольні сполуки відповідають за гіркоту та гостроту оливкової олії першого віджиму. Вони також є сполуками, пов’язаними з Користь для здоров'я пов'язане з вживанням оливкової олії.

Автори дійшли висновку, що споживачі не знайомі з позитивними сенсорними властивостями та пов’язаними з ними перевагами для здоров’я високоякісної оливкової олії першого віджиму, яка має гіркий та гострий смак.

Споживачі в США також мав відразу гіркий і гострий смак високоякісної оливкової олії першого віджиму, згідно з дослідженням UC Davis.