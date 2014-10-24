Студенти розробляють пристрій для виявлення індикаторів прогірклості

Хоча американські споживачі платять за оливкову олію, яка є свіжою, ароматною та сповненою користі для здоров’я, a звітом Університет Каліфорнії Davis Olive Center виявив, що майже 70 відсотків оливкової олії, що продається в деяких каліфорнійських супермаркетах, була неякісною. Ця відсутність якості спонукала групу студентів Девіса винайти пристрій, який виявляє прогіркість, поширений дефект старої окисленої оливкової олії.



Rancidity змінює ці затребувані свіжі, фруктові та трав’яні смаки оливкової олії першого віджиму на щось більше схоже на ​"олівці або Play-Doh», — сказав Ден Флінн, виконавчий директор UC Davis Olive Center.

Оливкова олія може згіркнути внаслідок окислення, що призводить до втрати поживних речовин, у тому числі цінних антиоксидантів, що відповідають за численні Користь для здоров'я пов'язаний із споживанням EVOO.

Більшість людей не знають, як виявити прогірке оливкове масло, просто спробувавши його. Насправді ще одне дослідження Девіса показав що коли люди наосліп куштують стару, прогірлу оливкову олію та свіжу, корисну для здоров’я, вони віддають перевагу прогірклому, завдяки рокам знайомству зі смаком і відразі до гіркоти у високоякісних EVOO.

Новий метод, розроблений студентами Девіса, є простим, цілеспрямованим і може відстежувати хімічний склад, викликаний прогіркістю, сказав Флінн.

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Розробляючи свій винахід під назвою OilView, студенти вперше визначили альдегіди як групу хімічних речовин, які змінюються, коли оливкова олія стає прогірклою. Потім вони розробили білки та розробили електрохімічну систему, яка б виявляла активність ферментів. Кінцевим продуктом є біосенсор на основі ферментів, який виявляє певні альдегіди, що містяться в прогірклому оливковій олії. Математичні та програмні набори додатково допомагають визначити ступінь прогірклості.

Студенти вважають, що використання їх недорогого пристрою на різних етапах виробництво оливкової олії виробниками оливкової олії та випадковими пляшками роздрібними торговцями гарантує, що клієнти отримають високу якість оливкова олія першого віджиму. Очікується, що пристрій коштуватиме від 60 до 80 доларів і, ймовірно, буде доступний на ринку через 1-2 роки.

Минулого місяця компанія Baidu, провідна китайська пошукова система в Інтернеті та компанія з надання веб-сервісів, звернула голову представила його остання інновація на Всесвітній технологічній конференції Baidu — палички для їжі, призначені для виявлення забрудненої оливкової олії або олії низької якості.