Програма сомельє з оливковою олією повертається до Лондона

Відомі експерти проведуть учасників у подорож світом оливкової олії Olive Oil Times Education Lab's Sommelier Certificate Program, повертаючись до Лондона.

Курс проходитиме 20-24 січня в Раді з міжнародних освітніх обмінів (CIEE) у Блумсбері, поруч із кампусом Лондонського університету.

П'ятиденний курс включає сенсорна оцінка оливкової олії, виробництво та подрібнення, здоров’я та харчування, кулінарне застосування, найкращі практики ведення сільського господарства, забезпечення якості та передові методи дегустації.

Програмний директор, Curtis Cord, сказав, що на студентів чекає неперевершений освітній досвід, покликаний сприяти глибокому розумінню якості оливкової олії та оцінці її. Корд розробив програму разом із покійною Дороті Канн Гамільтон, засновницею International Culinary Center.

Тоді як студенти ст програма сомельє включали різноманітних професіоналів, таких як виробники, маркетологи, імпортери, торговці, покупці продуктів харчування, менеджери з контролю якості, кухарі, журналісти та юристи, Корд сказав, що програма розроблена для всіх, хто зацікавлений у якість оливкової олії. Немає передумов для курсу.

Фото освітньої лабораторії

Близько 500 завершили відому програму, приєднавшись до зростаючої міжнародної мережі експертів і викладачів. Багато хто з них розпочинає освітні ініціативи, пише книги, надає консультаційні послуги та розробляє програми для сприяння кращому розумінню питань, пов’язаних з якістю, культурою та використанням оливкової олії.

Реєстрація на лондонську програму відкрита о Olive Oil Times Education Lab веб-сайт.