З його Sandy Perch Чезаре Бьянкіні Доменіки Фіоре прагне ще вище

Сади Доменіка Фіоре розкинулися на пологих схилах, які дивляться на місто Орвієто. Ця хороша експозиція, ймовірно, є одним з факторів, які протягом багатьох років привели до створення чудових оливкових олій першого віджиму, які сьогодні отримують з 10,000 25 дерев Леччіно, Морайоло, Франтуо та Каніно у віці від 70 до - років.



Треба поважати навколишнє середовище — це положення та ці характеристики створюють нам ідеальні умови для ще більш шанобливого управління нашими оливковими гаями. - Чезаре Бьянкіні, Доменіка Фіоре

"Наша продукція є плодом турботи та відданості, але природа також відіграє основну роль у якості», – сказав майстерний виробник Чезаре Бьянкіні після приголомшливого успіху компанії на виставці. 2017 NYIOOC.

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Історія Доменіки Фіоре почалася приблизно в 2000 році, коли він керував кількома оливковими деревами з Кімом Галаваном в Орвієто. Щоб вийти за межі мінімальних цілей щодо врожайності та кількості, він почав поглиблювати різні погляди на сорти та вивчати всі фактори, які визначають кінцевий результат. Він пройшов навчання і став досвідченим дегустатором.

Тим часом Галаван познайомив Бьянкіні з канадським бізнесменом Френк Джустра, який щороку надсилав олії Орвієто для різдвяних подарунків своїм друзям.

Одного разу Джустра запропонував сліпу дегустацію для популярних канадських кухарів. Олію Бьянкіні визнали найкращою, і з цього моменту почали говорити про партнерство для підтримки високої якості та більших обсягів, а команда розглянула можливість покупки нових сільськогосподарських угідь.

У 2010 році Доменіка Фіоре офіційно стартувала з п’яти оливкових гаїв.

"Наша основна філософія полягала в тому, що ми повинні робити найкращу оливкову олію першого віджиму, і я знав, що можемо зробити хорошу роботу, але я був налаштований скептично», — сказав Бьянкіні, показавши, що його сумніви зникли, коли в 2013 році вони взяли участь у першому випуску. NYIOOC і отримав звання «Кращий у своєму класі» з Olio Reserva.

Чезаре Бьянкіні

"Це було не тільки велике задоволення, але й справжній поворотний момент», – сказав Бьянкіні, намагаючись пояснити хвилювання тих днів.

Потім, у 2014 р NYIOOC вони отримали дві золоті нагороди з Оліо Ресерва та Оліо Новелло та найкращу в класі з Оліо Монако. ​"На той момент я знав, що наша якість — безсумнівна», — невигадливо підтвердив він.

Після чергового чудового сезону 2016 року, увінчаного трьома золотими медалями, Доменіка Фіоре мала приголомшливий успіх в 2017 NYIOOC, отримавши чотири золоті нагороди з Olio Classico, Olio Novello, Olio Monaco та Olio Veritas, а також з Olio Reserva як найкращий у своєму класі.

Ми їхали через ферму, де оливкові гаї чергуються з виноградниками та лісами високих дерев. Дуби, діброви, каштани та інші середземноморські дерева та рослини створюють ідеальний мікроклімат і є природним бар’єром для будь-яких процедур, які використовують фермери поблизу.

Ми піднялися далі на пагорб майже на 500 метрів (1,640 футів) над рівнем моря, насолоджуючись чудовим краєвидом і особливим виглядом оливкових дерев завдяки легкому шару каоліну. Нещодавно його обприскували, щоб обмежити напад оливкової мухи та зменшити вплив сонця.

Коли ви йдете серед оливкових дерев, ви відчуваєте, що коріння заросло в пляжі. Текстура ґрунту дрібна і піщана, складається з ніжно жовтувато-білого порошку, який притирає ваше взуття, наче сухий пісок. Але найдивніше, що земля надзвичайно посипана уламками черепашок.

У той момент я зрозумів причину візерунка на етикетках пляшок Доменіки Фіоре — оливкові дерева походять із землі, що складається з цих морських створінь.

Колись тут був морський берег. Поки Бьянкіні нахилився, щоб показати мені конкретне сміття, яке, ймовірно, датується пліо-плейстоценом, ми помітили щось, що стирчало з-під землі. Ми делікатно викопали його і виявили неушкодженого і добре збереженого викопного двостулкового молюска розміром близько 15 сантиметрів (6 дюймів).

Скам’янілість двостулкових молюсків, знайдена на фермі Доменіка Фіоре

Було неймовірно зіткнутися віч-на-віч із цим свідком походження та вдихнути морське повітря узбережжя, яке мільйони років тому жило на цих землях, які тепер віддалені за декілька миль від моря. Безліч викопних уламків і мінералів тепер утворюють і збагачують цей піщаний і добре дренований ґрунт.

"Треба поважати навколишнє середовище — ця позиція та ці характеристики створюють нам ідеальні умови для ще більш шанобливого управління нашими оливковими гаями», — сказав Бьянкіні. ​"Ми проводимо органічне управління, повторно використовуємо залишки обрізки, а також побічні продукти фрезерування для удобрення землі, створюючи добротне замкнуте коло», – пояснив він.

"Підтримка дуже високої якості вимагає великих витрат, але дає велике задоволення», — підтвердив виробник і уточнив, що збирають урожай на основі сортів, а потім змішують різні односортні сорти, поєднуючи їх у різних відсотках. ​"Я особисто піклуюся про цей аспект і намагаюся протягом багатьох років підтримувати баланс у сенсорному аспекті оливкової олії першого віджиму», – зазначив він.

Перегляд Орв’єто з ферми Доменіка Фіоре

Видобуту олію негайно зберігають і кондиціонують азотом. Вони взяли на озброєння спеціальну пляшку з нержавіючої сталі, розроблену Флорентійським університетом у співпраці з Марко Муджеллі. Це дозволяє оптимально зберігати, повністю уникаючи окислення, і тепер це їх відмінний імідж. Крім того, усі пляшки пронумеровані та підписані Чезаре Бьянкіні, як фермером компанії.

Спускаючись з пагорба, ми зупиняємося біля гарної будівлі, яка будується, в якій за місяць буде новий млин.

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"Доменіка Фіоре народилася як історія трьох друзів, а потім стала історією пристрасті та якості», – сказала Кім Галаван, додзвонившись по телефону у Ванкувері.

"Я не можу дочекатися роботи нового об’єкта», – сказала вона, додавши, що прийде вчасно до жнив. ​"Те, що я бачу в Доменіці Фіоре, — це пристрасть і прагнення виробляти лише найкраще, наполегливою працею кожного року без компромісів», — сказала вона.

"Жнива – наша улюблена пора року. Немає нічого більш захоплюючого, ніж бути присутнім на першому віджиманні оливкової олії. Він виходить у своєму блискучому зеленому смарагдовому кольорі, а всі дивляться на новий продукт, що ллється, чекаючи скуштувати плодів року важкої, але пристрасної роботи».

За ім'ям Доменіка Фіоре є мати Френка Джустри. Вона італійка, з Калабрії…і дуже горда.

