Виробники південної півкулі отримують плоди складного врожаю

Фермери, мельники та розливники із семи країн на трьох континентах разом здобули 44 нагороди в дивізіоні Південної півкулі 2024 року. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Від Австралії до Уругваю виробники подолали складний урожайний рік, коли фермерам довелося боротися з екстремальними погодними явищами та шкідниками. У той же час мельниці та розливники зіткнулися з постійними відключеннями електроенергії та зростанням витрат на виробництво.

Я схвильований і пишаюся… Це свідчення того, що оливкова олія першого віджиму з Південної Африки є першокласною та заслуговує на повагу, якої вона варта. - Loyiso Manga, власник Ubuntu

Лідирувала Південна Африка, де вісім виробників скористалися перевагами щедрий урожай заробити 12 нагород із 19 заявок, що є другою за кількістю медалей в історії країни.

Хоча погода дуже сприяла створенню нагород оливкова олія першого віджимувиробники боролися з повним відключенням електроенергії в країні, що вимагало ретельної координації між збиральними та фрезерними бригадами.

Див також: 2024 NYIOOC покриття

"Якість була винятковою, і ми змогли зібрати врожай завчасно до сильних зимових опадів», – сказала Бренда Вілкінсон, співвласник Ріо-Ларго, яка отримала срібну нагороду за суміш середньої інтенсивності оливок Frantoio, Leccino та Coratina.

"Наші оливкові олії показали більше поліфеноли але залишився збалансованим із дуже хорошими врожаями олії», – додала вона. ​"Загалом наші оливкові олії мають гарний аромат і дуже чисте відчуття в роті з довготривалою гостротою».

Учасники з Південної Африки, які вперше потрапили на змагання, відсвяткували свій успіх на Всесвітньому конкурсі разом із відомими брендами.

Позаду виробник Ubuntu, перший у країні бренд оливкової олії, що належить чорношкірим, отримав срібну нагороду для ніжного поєднання.

Лоїсо Манга відсвяткував свою дебютну нагороду на Всесвітньому конкурсі після дуже складного року. (Фото: Ubuntu)

"Я схвильований і пишаюся, і я сподіваюся, що це надихне всіх тих, хто наважується мріяти, особливо моїх братів і сестер в Африці», – сказав власник Лоїсо Манга. ​"Це свідчення того, що оливкова олія першого віджиму з Південної Африки є першокласною і заслуговує на повагу, якої вона варта».

Фермери та мельники з Бразилії фінішували з відривом від Південної Африки, отримавши 11 нагород із 14 заявок.

Більшу частину виробництва оливкової олії в країні виробляє південний штат Ріу-Гранді-ду-Сул, який пережив катастрофічна повінь.

Повені, які зруйнували міста та забрали тисячі життів, відбулися після екстремальних погодних умов, які пошкодили більшість оливкових гаїв штату, що призвело до історично поганого врожаю.

Недалеко від Бразилії троє продюсерів із Чилі разом отримали сім нагород з 11 заявок. Подібно до Бразилії, країна пережила значні спад виробництва, частково через кліматичні фактори та природну схильність оливкового дерева до альтернативного плодоношення.

"Ми дуже щасливі та вдячні цій нагороді», — сказав Фернандо Карраско Спано, виконавчий директор Олівос Рута дель Соль, яка отримала дві нагороди. ​"З роками [перемоги в NYIOOC] дозволив нам донести до наших споживачів консолідацію нашої якості з часом».

По той бік Тихого океану австралійські продюсери отримали сім нагород із 12 заявок. Країна пережила а невеликий, але очікуваний падіння виробництва, сильні дощі ускладнюють збирання врожаю.

реклама

"Кількість зібраного врожаю загалом була нижчою, ніж у попередні роки, і це не було неочікувано, враховуючи наслідки весняних дощів», — сказали Стівен і Суй Там, співвласники компанії. Оливковий маєток Cape Schanck.

Незважаючи на негаразди, фермерам із Вікторії вдалося зібрати високоякісний урожай, отримавши золоту та срібну нагороди за середню Coratina та середню Picual відповідно.

Agroland знову отримав дві нагороди за бренд Colina de Garzón. (Фото: Агроленд)

У Південній Америці виробники та розливники з Аргентини, Перу та Уругваю відсвяткували нагороди для завершення збору врожаїв, які в іншому випадку були складними.

Два виробники з Мендоси, Аргентина, отримали золоту нагороду. Тим часом у Уругваю два найбільших виробників оливкової олії об’єднані, щоб отримати золоту та дві срібні нагороди після того, як країна пережила драматичну ситуацію спад виробництва.

Нарешті, імпортер і виробник з Перу отримав срібну нагороду, створивши першу в країні оливкову олію першого віджиму першого віджиму на Всесвітньому конкурсі з 2014 року.

"Отримання срібної нагороди на NYOOC є великою честю та підтверджує зусилля та відданість кожному етапу виробництва», – сказав Лурдес Гонсалес, керівник відділу продажів та спеціаліст із забезпечення якості компанії producer. Валлесур, яка була присуджена за середню криоллу.

"Це підтверджує, що ми на правильному шляху, прагнемо досконалості та пропонуємо продукт, який відповідає найвищим стандартам якості», – додала вона. ​"Але в основному ця нагорода мотивує нас продовжувати вдосконалюватись і ділитися своєю пристрастю до оливкової олії з більшою кількістю людей у ​​всьому світі».

Див також: Olive Oil Times World Ranking

Окрім цього підтвердження, Гонсалес сказала, що вона очікує, що нагорода допоможе компанії знайти нові експортні можливості, зокрема в Сполучених Штатах.

"Ми віримо, що ця нагорода підкреслить і підтримає якість нашої преміальної оливкової олії першого віджиму TIQSI», — сказала вона. ​"Ми також сподіваємося, що це зміцнить довіру наших поточних клієнтів і залучить нових споживачів, зацікавлених у високоякісних оливкових оліях».