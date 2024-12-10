Експерти кажуть, що регенерація ґрунту допомагає подолати водну кризу

В останні роки часті і тривалі посухи спричинили серйозну нестачу води та поставили під загрозу сільськогосподарське виробництво.

Це сталося в складному контексті зміна клімату та її наслідки, в яких водна криза відіграє ключову роль.

Відновлення ґрунту приносить користь не лише сільськогосподарському сектору, а й усій громаді. Кожен фермер може негайно почати це робити, реалізувавши реальний агротехнічний план. - Маттео Манчіні, агроном, Deafal

Експерти, які прагнуть відновити постраждалі екосистеми, швидко працюють над пошуком рішень для сталого управління водними ресурсами, одночасно підвищуючи обізнаність людей та установ.

"У поточній кліматичній кризі з її численними аспектами однією з найактуальніших проблем є доступність води», — сказав Массіміліано Паскі, фізик з Інституту біоекономіки Національної дослідницької ради (IBE-CNR).

"Загалом у середземноморському регіоні ми спостерігали підвищення зимових температур і дуже високі температури не лише на піку літа, але й навесні чи восени», – додав він. ​"У цьому контексті, коли ми повинні мати найбільшу кількість опадів восени та взимку, спостерігається зменшення кількості опадів».

Посушливі періоди іноді перериваються рясними, але інтенсивними опадами, де більшість води стікає. Ці події можуть викликати затоплення при цьому не в змозі пом'якшити посуху.

Обсерваторія посухи IBE-CNR зазначила, що дефіцит води негативно впливає на врожайність і якість сільськогосподарської продукції та викликає деградацію ґрунту та опустелювання, що впливає на здатність рослин поглинати вуглець.

"У кількох регіонах Середземномор’я кількість сильних посух зросла», – сказав Паскві. ​"Це може вплинути на роботу аграріїв, мати наслідки витрати виробництва і тенденції ринку».

"Загалом, водна криза має серйозні екологічні та соціальні наслідки», – додав він. ​"Отже, існує потреба підвищити колективну обізнаність і, з практичної сторони, запровадити відповідні агрономічні практики».

Хоча кожен громадянин може відігравати важливу роль у впровадженні цих швидких змін, експерти загалом погоджуються, що для ефективного подолання водної кризи слід спільно вживати широкий спектр дій.

"Існує не єдине рішення, а набір заходів, які слід планувати та впроваджувати на рівні громади, враховуючи серйозність ситуації з водою в усьому світі», – сказав Маттео Манчіні.

Як агроном, він координує технічну сферу некомерційної та громадської організації Deafal, яка підтримує фермерів шляхом застосування агроекології та засобів відновного землеробства.

"Середземноморський басейн є одним із гарячі точки зміни клімату, і оливкове дерево є одним із культур, які найбільше страждають і потенційно піддаються найбільшому ризику в цій області», – сказав він. ​"Для виробництва олії цьому заводу потрібна достатня кількість води, приблизно від 350 до 800 міліметрів на рік».

"Зауважте, що річна кількість опадів у регіоні з обмеженою кількістю опадів, наприклад у Середземномор’ї, може коливатися від 400 до 800 мілілітрів, але існує ризик подальшого зменшення», – додав Манчіні. ​"Отже, ми повинні розробити рішення, за допомогою яких дощова вода максимально утримується в землі. Регенерація ґрунту може мати вирішальне значення для досягнення цього в короткостроковій перспективі».

Дослідження показали, що ґрунт здоровий ключ до вирішення взаємопов’язана кліматична та водна криза, тому великі міжнародні організації закликають уряди вжити заходів щодо цього питання.

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Організація Об’єднаних Націй підрахувала, що один кубічний метр ґрунту може зберігати більше 250 літрів води, і зауважила, що після океанів ґрунт є найбільшим запасом активного вуглецю.

Проте він міг би захопити та зберегти більше, якби людська діяльність не погіршила його якість. Тому його відновлення має вирішальне значення, оскільки воно дає швидкі результати, є недорогим, створює робочі місця та дозволяє людям забезпечити продовольчу безпеку.

Суміш покривних культур Vicia sativa та Trifolium incarnatum (Фото: Deafal)

"Відновлення ґрунту приносить користь не лише сільськогосподарському сектору, але й усій громаді», — сказав Манчіні. ​"Кожен фермер може негайно почати це робити, реалізувавши реальний агрономічний план».

Манчіні вважає, що покращення органічної родючості ґрунту за рахунок збільшення вмісту органічної речовини в ньому є фундаментальним кроком у запуску проекту регенерації.

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"Органічна речовина складається з продуктів розпаду рослинних і тваринних компонентів, які надходять із-за меж ґрунту, як-от тваринний гній, стерня та рослинні залишки, оливкове листя, гілки тощо», — пояснив він.

"Мікроорганізми розкладають цю речовину, перетворюючи невелику її частину на щось надзвичайно цінне, яке називається гумусом», — додав Манчіні. ​"У літературі сказано, що один кілограм гумусу може утримувати 20 літрів води».

Згідно з даними CNR і Національної асоціації консорціумів з управління землею та іригаційними водами та захисту, вміст органічної речовини в більшості італійських ґрунтів становить два відсотки, нижче якого може початися процес опустелювання.

Крім того, про це попередив Спільний дослідницький центр ЄС ​"приголомшливий 61 відсоток» європейських ґрунтів перебувають у нездоровому стані, зазнаючи кількох видів деградації, включаючи втрату органічного вуглецю.

"Органічна речовина, або вуглець, відіграє фундаментальну роль», – підкреслив Манчіні. ​"Він сповнений життя, оскільки містить такі організми, як гриби, бактерії, актиноміцети тощо; зберігає мінеральні елементи, що відповідають за хімічну родючість, а саме живлення рослин; і воно тримає воду. У літературі сказано, що збільшення органічних речовин на один відсоток достатньо, щоб гектар землі містив на 300,000 - літрів більше води».

Існує кілька способів збільшення органічних речовин на фермі. Манчіні запропонував мінімізувати обробіток ґрунту.

"Обробіток ґрунту окислює вуглець, що призводить до більшого дихання ґрунту», – сказав Манчіні. ​"Дихання — це природний процес виділення вуглекислого газу з ґрунту в атмосферу».

"Проте підвищене окислення призводить до більших втрат вуглецю і, отже, до родючості в довгостроковій перспективі», – додав він. ​"Зменшення обробітку ґрунту у фруктовому саду допомагає зберегти та поступово збільшити вміст органічного вуглецю».

Манчіні зауважив, що в деяких районах фермери легко знаходять оливкові сади без трави, глибоко зорані, щоб уникнути конкуренції за воду між корінням оливкових дерев і корінням бур’янів.

"Треба враховувати, що органічна речовина накопичується у верхньому шарі ґрунту, що називається в грунтології ​"О горизонт, де ​"O' для ​"органічний", - сказав він. ​"Хоча конкуренція може виникнути, без трав’яного покриву воно піддається впливу повітря, світла, вітру та води та піддається деградації».

"Тому, щоб уникнути конкуренції, зберігаючи захист, може бути корисним смуговий обробіток ґрунту, що складається з вузьких смуг землі, навіть чергування рядів у випадку оливкової гаї, яка повинна бути легко оброблена», – додав Манчіні.

За словами Манчіні, ще один спосіб збільшити органічну речовину - це дозволити рослинам рости спонтанно або посадити покривні культури.

Для фіксації азоту використовуються різні види та родини – найпоширенішими є бобові – один із найважливіших елементів для оливкового дерева та злакових рослин. Після вибору найбільш підходящих видів їх можна вирощувати в сівозміні з іншими культурами, де це необхідно.

"Щоб отримати найкращі результати, необхідно належним чином обробляти ці культури», — сказав Манчіні. ​"Дослідження показали, що метод, застосовуваний багатьма фермерами, який складається зі зрізання покривних культур і оранки в землю, не є корисним, оскільки органічна речовина, накопичена під час росту рослин, мінералізується та втрачається одразу після потрапляння в ґрунт».

"За останнє десятиліття Deafal та інші організації просували іншу техніку, яка допомагає утримувати більше вологи та вуглецю», – додав він. ​"Він складається з розрівнювання покривних культур валиком-обжимком, щоб вони повільно відмирали та зневоднювались, діючи як природне мульчування».

Манчіні додав, що внесення добрив – це ще один спосіб внести органічну речовину на ділянку ззовні.

"У минулому фермери використовували гній тварин, який досі є чудовим варіантом», – сказав Манчіні. ​"Сьогодні ми також можемо використовувати компост, який доступний у великих кількостях і може бути вироблений власними силами та переварений».

"Серед нещодавно розроблених продуктів біовугілля є дуже стабільною формою вуглецю, яка покращує структуру ґрунту», – додав він. ​"При правильному застосуванні всі ці продукти допомагають значно покращити стан ґрунту».

З Проект IESS, Deafal і CNR-IBE оцінюють позитивний вплив випасу курей-несучок в оливковому гаю.

І жуйні тварини, такі як корови та вівці, і свійська птиця корисні у саду, значно сприяючи оздоровленню ґрунту своїм гноєм.

На основі вивчення трави та несучої здатності це дослідження організовує раціональні плани випасу для максимізації позитивних ефектів цієї агроекологічної практики.

"Важливим етапом, який слід розглянути, є планування нового фруктового саду», — сказав Манчіні. ​"Застосування дизайну ключових ліній може бути корисною стратегією для пом’якшення посухи та ерозії».

Дизайн Keyline, застосований до оливкового гаю, де ряди молодих оливкових дерев перемежовуються з садовими культурами. (Фото: Deafal)

Deafal і CNR-IBE вивчав переваги цієї гідравлічної системи землеробства. Він використовує силу тяжіння невеликих схилів, щоб уповільнити стік води та розподілити її з територій з підвищеним ризиком ерозії до тих, що страждають від низької стійкості води.

Після топографічної зйомки розробляється схема культивації відповідно до ключових ліній, які перекривають потік води за належного агрономічного управління.

"Багато фермерів і агротехніків повідомляють про покращення води та родючості завдяки цій системі», — сказав Манчіні. ​"Однак цих результатів можна досягти лише шляхом поєднання їх із подальшими методами управління ґрунтом, згаданими раніше».

"Ми повинні усвідомлювати, що це складна криза, і існує потреба в кількох інтегрованих втручаннях, поєднуючи різні дисципліни та навички», – додав він. ​"Єдиної відповіді на поставлені виклики немає. Водну кризу необхідно вирішувати на різних рівнях, і вся виробнича система, починаючи від політиків, має стати більш обізнаною та організованою для ефективного вирішення проблеми».