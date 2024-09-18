Проект перетворює оливкові відходи на суперконденсатори

Проект в Іспанії успішно перетворив оливкові відходи на активоване вугілля з різноманітними застосуваннями.

Наприкінці періоду дослідження проект CARBON+, спільне державно-приватне підприємство, продемонстрував ефективність продукту як суперконденсатор матеріал, його ефективність при очищенні стічних вод і його допомога в подовженні терміну служби розсолу при переробці оливок.

Ці результати підкреслюють потенціал активованого вугілля в різних сферах застосування, що сприятиме вивченню економічної доцільності розширення процесу до промислового рівня.

Проект, запущений у 2022 році в рамках програми стратегічних проектів у співпраці з Валенсійським інноваційним агентством регіонального уряду Валенсії та співфінансований Європейським Союзом, реалізували Greene Enterprise, Aceitunas Serpis, Університет Аліканте та Aitex.

Робота проводилася на пілотному заводі Greene в індустріальному парку Ельче з використанням залишків переробки оливок, наданих Serpis, виробником столових оливок. Залишки в основному складаються з оливкових кісточок і розсолу, основних відходів оливкового сектора, отриманих після обробки столових оливок Manzanilla і Hojiblanca.

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Незважаючи на масштабні дослідження, проведені останніми роками щодо застосування принципів циркулярної економіки до промисловості столових оливок і оливкової олії, переважна більшість відходів все ще зберігається на звалищах.

Кінцевою метою проекту CARBON+ було використання піролізу для перетворення цих відходів у високоякісне активоване вугілля за допомогою економічно вигідного промислового процесу.

Це було досягнуто, і було отримано активоване вугілля з питомою поверхнею 1,440 квадратних метрів на грам. Оскільки однією з найкорисніших властивостей активованого вугілля є його адсорбційна здатність (прилипання атомів, іонів або молекул газу, рідини або розчиненої твердої речовини до поверхні), чим більша площа поверхні, тим ефективніший вугілля в таких застосуваннях.

На додаток до успішного розвитку цього процесу, було досліджено три основні промислові застосування для оцінки потенційної кінцевої вартості активованого вугілля.

Перший використовує високу адсорбцію продукту для видалення зважених органічних речовин і фенольних сполук, розчинених у використаному оливковому розчині для бродіння.

Це дозволяє повторно використовувати розсіл безпосередньо в оливковій промисловості, таким чином зменшуючи відходи та пов’язані з цим витрати. Активоване вугілля за проектом було більш ефективним у цій якості, ніж комерційні альтернативи, видаляючи більш високий вміст поліфенолів через його більшу пористість.

У відповідній заявці було показано, що активоване вугілля ефективно усуває запахи під час очищення стічних вод. Це було продемонстровано шляхом тестування продукту на розсіл бродіння, текстильні стічні води та стандартні міські стічні води з активних очисних споруд.

Нарешті, отримане активоване вугілля було оцінено для його потенційного використання в суперконденсаторах для зберігання енергії. Останніми роками відновився інтерес до використання активованого вугілля для зберігання енергії, і він залишається сильним кандидатом у пошуку пористих матеріалів, які можуть сприяти економії водню.

Суперконденсатори на основі вуглецю складаються з двох пористих вуглецевих електродів з великою питомою поверхнею, занурених в електроліт і розділених мембраною.

Накопичувач енергії є повністю електростатичним і, отже, безпечним для цілісності та стабільності електродів. Це дозволяє суперконденсатору виконувати до 100,000 10 циклів заряду-розряду зі швидкістю псування електроліту менше - відсотків, що робить таке зберігання енергії дуже бажаним у таких додатках, як електромобілі.

Було продемонстровано, що електроди, виготовлені з матеріалу проекту, працювали порівнянно з електродами, виготовленими з комерційного активованого вугілля, дещо нижчими.

Електрохімічні характеристики покращилися після промивання активованого вугілля соляною кислотою та модифікації хімічного складу його поверхні шляхом термічної обробки. Дослідники дійшли висновку, що продуктивність, досягнута на цьому етапі, була достатньо високою, щоб виправдати подальші дослідження та розробки.

Цей висновок також було зроблено щодо проекту в цілому, і Грін заявив: ​"Коротше кажучи, ці результати підкреслюють потенціал активованого вугілля в різних сферах застосування, що сприятиме вивченню економічної доцільності розширення процесу до промислового рівня обома компаніями».