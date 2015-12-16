Пол Міллер залишив посаду президента Австралійської оливкової асоціації

Після 14 років на посаді лідера Австралійської оливкової асоціації Пол Міллер пішов у відставку. Це велика новина для австралійської індустрії оливкової олії, яка виграла від багатьох досягнень Міллера, включаючи керівництво роботою щодо посилення стандартів якості оливкової олії та співзасновник Extra Virgin Alliance (EVA).

Роберт МакГевін, генеральний директор австралійської Boundary Bend Limited, заявив про добровільний відхід Міллера. ​"знаменний день для австралійської оливкової промисловості, яка назавжди буде вдячна Полу за його досягнення і, зокрема, його непохитну зосередженість на чесності та чесності в маркуванні та достатньо сміливості, щоб назвати шахраїв».



Пол справді поставив австралійську оливкову олію на глобальну карту й безкорисливо віддав велику частину свого життя на благо всієї промисловості оливкової олії. - Роб МакГевін, Boundary Bend

"Пол завжди пропагував важливість того, що галузь зосереджується на тому, що найкраще для споживачів», – додав МакГевін. ​"надто добре знаючи, що це буде в найкращих інтересах виробників у довгостроковій перспективі».

Величезні досягнення Міллера як лідера зароджуваного та надзвичайно інноваційного австралійського сектору оливкової олії були записані протягом багатьох років. на цих сторінках і далі, від проходу с Австралійські стандарти (а потім натискати на великих роздрібних продавців, щоб вони поважали їх), до свого широко розрекламовані напади на продукти з помилковою етикеткою та його активну участь у найважливіші переломні моменти в галузі по всьому світу.

Останніми роками зусилля Міллера все більше зосереджувалися на його ролі співзасновника разом із каліфорнійським консультантом Олександрою Деваренн, Альянс Extra Virgin. ​"EVA відіграє все більш важливу роль у досягненні позитивних змін у ланцюжку поставок і для споживачів», – сказав Міллер. Olive Oil Times. ​"Попереду ще багато роботи, але я оптиміст».

Міллер сказав, що давно присвятив себе світу оливкової олії ​"дедалі більше зосереджений на міжнародній роботі, і ця посада вимагає зосередженості на внутрішній сфері, а також міжнародної перспективи».

Надалі Міллер виконуватиме обов’язки директора та почесного президента AOA і продовжуватиме впливати через асоціацію. У ролі президента виступає Пітер О'Міра, власник виноградника Адіна й оливкового гаю в долині Хантер у Новому Південному Уельсі. Міллер описав свого попередника як ​"дуже здібний, досвідчений і шанований чоловік» в австралійській оливковій промисловості.

Тим часом, оскільки роль Міллера в цьому секторі розвивається, він бачить, що галузь рухається в правильному напрямку. ​"Я зазначаю, що Європа бере більший контроль над питаннями оливкової олії в цьому регіоні, включаючи МОК, і я думаю, що це може бути позитивним кроком, залежно від того, що робить ЄС. Оливковий світ змінюється на краще, і Австралія зіграла свою роль».

І, очевидно, галузь вважає, що Міллер також зіграв велику роль у тому, щоб зробити це можливим. ​"Пол був дійсно важливим на міжнародному рівні у просуванні якості», – сказав Ден Флінн, виконавчий директор Каліфорнійського університету в Davis Olive Center. ​"Він був далекоглядним і ефективним».

Макгевін погодився. ​"Пол справді поставив австралійську оливкову олію на глобальну карту й безкорисливо віддав велику частину свого життя на благо всієї промисловості оливкової олії».