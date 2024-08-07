Одна третина World Olive Oil Competition Записи органічні вперше

Вперше, органічні зразки оливкової олії першого віджиму представлені море, ніж одна третина від загальної кількості подань у NYIOOC World Olive Oil Competition.

За оцінками Olive Oil Times Дані світового рейтингу35 відсотків оливкових олій першого віджиму, представлених у випуску 2024 року найбільшого в світі оцінювання якості оливкової олії, були сертифіковані як органічні, порівняно з лише 22 відсотками заявок у 2014 році.

Ми виробляємо оливкову олію першого віджиму, маючи на увазі одне: створити олію найвищої якості з найменшим впливом на навколишнє середовище. - Томмазо Фіоре, власник, Olio Infiore

Загалом у конкурсі 330 року взяли участь 2024 органічних оливкових олій першого віджиму, із яких 207 отримали нагороди.

Італійські виробники лідирували, вигравши 63 нагороди з 78 органічних заявок. За ними йшли продюсери з Іспанії з 32 нагородами з 38 заявок, США (27 нагород із 32 заявок), Греції (26 нагород із 38 заявок) і Хорватії (23 нагороди з 25 заявок).

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Виробники органічної продукції у всьому світі оливкової олії відзначили своє NYIOOC нагороди, причому багато хто вказує на відзнаки як на виправдання їхньої наполегливої ​​праці та багатьох проблем, з якими стикаються фермери та мельники, які вирощують органічні оливки.

"Було непросто запровадити органічне вирощування в Джовінаццо, де не було інших [органічних виробників]», — сказала Бенедетт Сталлоне Десантіс, співвласник компанії з Барі. Le Due Benedette.

Компанія заробила a Золоті нагороди за його середньої інтенсивності Coratina і Ogliarola monovarietal.

Le Due Benedette збирає врожай рано, щоб отримати найвищу якість місцевих сортів оливок. (Фото: Le Due Benedette)

Крім того, що оливки є сертифікованими органічними, оливки збирають ще зеленими в жовтні, за кілька тижнів до того, як багато інших виробників у цьому регіоні починають збір урожаю. На відміну від північної та центральної Італії, Сталлоне Десантіс сказав, що врожай в Апулії був рясним і ​"без ускладнень».

"Ці нагороди відзначають 17 років наполегливої ​​праці», – сказав Сталлоне Десантіс. ​"Але мені приємно, що на землі знову з’явилася велика кількість польових квітів, які я пам’ятав у дитинстві».

Вона додала, ​"Вік дерев переважно багатовіковий, вони зберегли форму вражаючої вази Барі, а олія ароматна та смачна».

Сталлоне Десантіс сказав, що перемога в міжнародних нагородах допомогла покращити продажі її компанії та, що не менш важливо, підтвердила її органічний проект та його учасників.

У той час як південні італійські виробники отримали чудовий урожай, виробники північної Іспанії продовжували страждати від руйнівних наслідків триваючої посухи.

Anna Canal, співвласник каталонської компанії Олі Комети, сказав, що їх останній урожай був надзвичайно складним, хоча він завершився з a Срібна нагорода для фірмового делікатесу Arbequina.

Каталонська компанія Oli Cometes подолала наслідки триваючої посухи, щоб отримати срібну нагороду за органічну Arbequina на виставці 2024 NYIOOC. (Фото: Oli Cometes)

"Під час останнього збору врожаю ми зіткнулися з кількома труднощами порівняно з попередніми жнивами», — сказав Canal. ​"Урожай 2023 року був найгіршим за 40 років у нашій області через надзвичайну посуху, від якої ми постраждали».

"Наш оливковий гай — суша; він отримує лише дощову воду, якої було дуже мало або взагалі не було. У нас немає системи поливу», – додала вона. ​"Відсутність дощу призвела до того, що оливкові дерева дають менше оливок, що означає менше літрів олії».

Відсутність дощу також ускладнювало видалення оливок з гілок за допомогою трактора-вібратора, що, за словами Canal, уповільнювало збір врожаю, оскільки оливки доводилося збирати вручну.

Виробники, що стоять за Oli Cometes, практикують біодинамічне землеробство, яке виходить за межі практики органічного землеробства. (Фото: Oli Cometes)

"Незважаючи на це, ми змогли створити дуже високоякісне масло, що відображено в отриманій нагороді», – сказала вона.

Canal додала, що вона вдячна за нагороду, яка підтвердила наполегливу працю, необхідну для виробництва органічної оливкової олії першого віджимання високої якості, особливо під час важких урожаїв.

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Десять років тому вона придбала ферму, де вирощували 1,700 оливкових дерев Arbequina, і почала переводити її на органічні практики.

"Ми єдині виробники оливкової олії в Каталонії, які мають біодинамічну сертифікацію», — сказала вона. ​"В Іспанії нас лише 15 і близько 50 виробників у всьому світі. Це дуже складно отримати сертифікат, оскільки він є дуже обмежувальним».

"Термін біодинаміка походить від грец BIOS (життя) і динамізм (сила) і означає, що цей метод працює відповідно до енергій життя, шукаючи нібито правильні стосунки між людиною та землею, намагаючись забезпечити здоров’я ґрунту та рослин», – додав Canal.

Хоча це дуже схоже на органічне землеробство, біодинамічне землеробство має деякі тонкі відмінності. Наприклад, Canal сказав, що гній від корів, яких годують кукурудзою, заборонений, оскільки корови не можуть природним чином перетравлювати кукурудзу, а отриманий гній містить занадто багато цинку.

"Ми отримуємо гній від фермера, який має худобу, яка пасеться в горах і їсть лише траву», – сказала вона.

У Canal пояснили, що Oli Cometes базує своє виробництво на земних і космічних ритмах. ​"Сила планет впливає на врожай і якість продуктів, які з них видобуваються», — сказала вона.

"Прикладом циклу, якому ми слідуємо, є місяць», – додав Canal. ​"Якщо він може змінювати припливи, він також сильно впливає на оливкове дерево, яке на 80 відсотків складається з води. Тому ми садимо оливкові дерева на убуваючому місяці: сила дерева в корені, і ми завдаємо йому менше шкоди».

"З іншого боку, якщо ми застосовуємо позакореневу обробку (до листя), ми робимо це під час зростаючого місяця, оскільки сила знаходиться в кроні дерева, і обробка набагато ефективніша», – пояснила вона.

Філософія біодинамічного землеробства поширюється не тільки на оливкові гаї, але й на млин і пакувальні потужності.

"З іншого боку, ми не можемо використовувати пластик для упаковки. Ми пакуємо лише скляні пляшки та банки без фталатів», – повідомили в Canal. ​"Фталати є похідними пластику, які часто зустрічаються в банках, які використовуються для упаковки харчових продуктів. Банки без фталатів ми отримуємо від національного виробника, але вартість утричі нижча за звичайні».

На іншому боці Середземного моря виробники з найбільшого у світі виробника органічної оливкової олії разом отримали 15 нагород за органічні оливкові олії першого віджиму. Загалом, туніські виробники отримав 26 нагород На 2024 NYIOOC.

Тайгер Конг (на сходах) вважає, що сертифікована органічна олія Beign допомагає йому виділитися серед конкурентів на новому ринку оливкової олії Камбоджі. (Фото: Tiger Power)

Серед них був Сила тигра, яка експортує свою продукцію до Камбоджі. Компанія отримав дві срібні нагороди для делікатних масел Chetoui і Chemlali під брендом 1629.

Виконавчий директор Тайгер Конг сказав, що завдяки тому, що вона органічна, його оливкова олія першого віджиму виділяється серед олій конкурентів, залучаючи постійних клієнтів.

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"Після отримання нагороди мій бренд продовжує сяяти на ринку та зберігає довіру наших існуючих і нових клієнтів», — сказав він.

Як і його європейські колеги, Конг сказав, що зміна клімату є постійною проблемою для виробників органічної продукції в Північній Африці. Він додав, що витрати на виробництво також різко зросли, а менші врожаї збільшили витрати на утримання дерев.

Тим часом, повернувшись до Апулії, власник с Оліо Інфіоре святкував перемогу а Золота премія для Coratina середньої інтенсивності.

Томмазо Фіоре відсвяткував свою дебютну нагороду в 2024 році NYIOOC для органічної Coratina. (Фото: Оліо Інфіоре)

"Ми виробляємо оливкову олію першого віджиму, маючи на увазі одне: створити олію найвищої якості з найменшим впливом на навколишнє середовище», — сказав Томмазо Фіоре. ​"Буття нагороджений на NYIOOC це величезна честь і велике задоволення».

Власник Olio Infiore додав, що переможні нагороди на NYIOOC результат років відданості органічним технікам і пристрасті до продукту.

"Щоб досягти цього, ми використовуємо поєднання традицій та інновацій як у поводженні з землею та рослинами – наша компанія, зрештою, є підприємством органічного землеробства, так і в процесі трансформації», – сказав він. ​"Ми віримо, що природі потрібно допомагати, а не примушувати чи навіть порушувати її, водночас ми твердо віримо, що технології можуть допомогти створити ідеальний продукт».

Фіоре вважає, що виробництво оливкової олії органічно покращує характеристики теруару.

Однак він попередив, що органічне землеробство не для людей зі слабкими нервами, посилаючись на вплив зміни клімату, включаючи екстремальні погодні явища, оливкова фруктова муха і загроза Xylella fastidiosa як виклики, з якими стикаються органічні фермери.

Тим не менш, він сказав, що перемога Оліо Інфіоре на NYIOOC показує, що Італія повинна підняти планку якості та стійкість і відійти від ринку масового виробництва.

"Ми твердо віримо, що майбутнє за органічним напрямком», — сказав Фіоре.