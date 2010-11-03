Вступ до дегустації оливкової олії

Якість оливкової олії нещодавно була помітна в новинах, а заголовки повідомляли нам, що наша оливкова олія першого віджиму насправді може бути не зовсім натуральною.

На кухонну шафу накинута тьма підозри; як ми дізнаємося, що ця гарна пляшка оливкової олії брехала про свій статус екстра незайманої? Що робити споживачеві?

Це правда, що в рядах оливкової олії першого віджиму відбувається серйозний panky panky. Проблеми фальсифікації, неправильного маркування та регулювання є реальними, складними і дуже важливими.

Однак це не означає, що у споживачів оливкової олії немає надії, поки всі ці великі проблеми не будуть вирішені. Навпаки, мало навчаючись, споживачі можуть отримати велику користь.

Логічним місцем для початку навчання з оливкової олії є дегустація. Усе прочитане в світі нічого не означатиме, якщо ви не зможете пов’язати це з чуттєвим досвідом — ароматом і смаком оливкової олії.

Professional дегустатори оливкової олії випивайте олію прямо з маленьких блакитних склянок, які схожі на підсвічники з вашого улюбленого кафе. Хоча в кінцевому підсумку ми повинні пам’ятати, що оливкова олія є інгредієнтом їжі, куштувати її прямо на смак має перевагу, що надає вам абсолютно неприхований смак олії.

Склянка для дегустації оливкової олії

Не бійся. Невеликий ковток оливкової олії вам не зашкодить — це насправді дуже приємно, коли ви звикнете до цієї ідеї — і допоможе вам навчитися розпізнавати характеристики без ускладнень інших смаків.

Аромат оливкової олії є важливою складовою його смаку. Найкращий спосіб оцінити їх – налити трохи оливкової олії (столову ложку-дві) у невелику чарку (або склянку). стакан для дегустації оливкової олії якщо у вас є).

Візьміть склянку однією рукою, а накрийте іншою, щоб аромати утримувалися всередині, поки ви нагріваєте його. Потримайте, покрутіть, прогрійте хвилину-дві. Потім засуньте ніс у склянку і добре вдихніть аромат або ​"ніс» оливкової олії.

Ви можете помітити запах свіжоскошеної трави, кориці, тропічних фруктів або інших ароматів стиглих або зелених оливкових фруктів. Настав час зазначити, що слово ​"фруктовий» в оливковій олії може стосуватися овочевих нот, тобто зелених оливкових фруктів, а також стиглих фруктових нот. Тож подумайте про артишоки, траву та трави як ​"фрукти», коли ви куштуєте оливкову олію!

Тепер зробіть ковток олії. Не будьте занадто дурними щодо цього; якщо ви не отримаєте пристойну кількість, ви не оціните всі якості олії, тому що воно потрапляє лише на кінчик вашого язика. В ідеалі ви хочете отримати враження всього рота та язика.

(NYIOOC)

Всмоктуйте повітря через олію, щоб витягти з неї більше ароматів, а потім — це важливо — закрийте рот і видихніть через ніс. Це ​"ретроназальне» сприйняття дасть вам цілу купу інших смакових ноток. Ретроназальне сприйняття можливе, оскільки рот з’єднується з носом ззаду. Тепер проковтніть частину або все масло.

Гострота - це відчуття перцю, яке виявляється в горлі, тому важливо проковтнути трохи олії. Гострота є позитивною характеристикою оливкової олії. Це хімічне подразнення, подібно до гостроти перцю чилі, і не менш привабливе, коли ви звикнете до нього.

Як тільки ви починаєте вникати в цей гострий удар, важко уявити життя без нього. Гострота може бути дуже слабкою — лише найдрібнішим поколюванням — або достатньо сильною, щоб змусити вас кашляти. Прихильники оливкової олії іноді називають олію з одним, двома або зверніть увагу на олію від трьох кашель.

Третім з трьох позитивних властивостей оливкової олії, крім фруктового і гострого, є гіркість. Гіркота, як і гострота, також є набутим смаком. Як може підтвердити кожен, хто коли-небудь куштував оливку з дерева, гіркий смак є помітним у свіжих оливках.

Насправді, сушіння оливок для столу потрібно починати з процесу знежирення. Оскільки оливкова олія виготовляється з невисушених оливок, можна виявити різний ступінь гіркоти; олія, виготовлена ​​з більш стиглих фруктів, не матиме гіркоти або зовсім не матиме її, олія, виготовлена ​​з зелених фруктів, може бути явно гіркою.

реклама

реклама

американські смакові горизонти розширюються; ми досліджуємо гіркоту з такими продуктами, як темний шоколад, гірка зелень салату, а тепер і міцна оливкова олія.

Фруктові характеристики, які ви можете помітити у роті, включають горіхові, масляні та інші стиглі смаки, а також більш повний спектр зелених фруктових нот. Іншою характеристикою, яка найбільш яскраво проявляється в цьому ретроназальному сприйнятті, є прогіркість — ми розглянемо це, коли подивимося на поширені дефекти оливкової олії в іншій статті. Традиційний засіб для очищення піднебіння між оливковою олією — це вода, звичайна або газована, і шматочки яблука Гренні Сміт.

NYIOOC Дегустатор Ліна Сміт

Після того, як ви скуштували оливкову олію, наступний крок — спробувати її в поєднанні з їжею. Тут оживає оливкова олія, як один із смаків страви.

Вино представляє гарну аналогію: вино, яке чудово поєднується з їжею, може не підходити як аперитив. Оливкова олія те ж саме: іноді оливкова олія, яка сама по собі чи з хлібом здається надзвичайно гострою й гіркою, сама по собі є досконалістю, якщо її використовувати до ситного бобового супу.

Поєднання оливкової олії та харчових продуктів — це ціла власна дискусія, але щоб отримати чудовий досвід навчання, спробуйте три різні оливкові олії — одну ніжну, одну середню, одну міцну — із різноманітними продуктами. Хорошим вибором є тепла варена картопля, свіжа моцарелла, стиглі помідори, хліб, гаряча варена біла квасоля, зелень салату, сезонні варені овочі, стейк на грилі, курка-пашот або смажена на грилі; майже все, що є на вечерю. Готуйте речі просто, без великої кількості доданих приправ, але переконайтеся, що у вас під рукою є трохи морської солі.

Тепер скуштуйте шматочки тієї ж їжі, змочені в кожній з олії. Зверніть увагу на взаємодію смаків. Це гармонійне поєднання? Контраст? Чи один смак переважає інший, чи вони добре балансують?

Це весело робити з компанією друзів: ви можете разом скуштувати та порівняти враження. Додайте пару вин — червоне та біле — щоб завершити поєднання, і ви влаштуєте собі обід.

