Знаки якості оливкової олії? Вибирайте

Все більше споживачів дізнаються, що смак і користь оливкової олії для здоров’я тісно пов’язані з його якістю та свіжістю, проте середній покупець все ще мало може зробити, щоб бути впевненим, що вона купує пляшку EVOO, яка відповідає дійсності.

Дегустація олії перед покупкою може допомогти, але дослідження показали більшість людей все ще обирають стару, прогірку оливкову олію в смакових тестах, тому що це те, до чого вони звикли. Урожай і ​"термін «найкраще» може вказувати на свіжість, але вони не дають гарантії, що олія не має дефектів та підробок.

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Одне, що ви можете зробити, це шукати наклейки на медалі з великого конкурсу, наприклад Нью-Йоркський міжнародний конкурс оливкової олії, щоб визначити цьогорічні оливкові олії першого віджиму.

Ви також можете шукати оливкову олію, яка містить a позначення походження (DOP), яка вказує, що він контролюється регіоном, який керує DOP, і повинен дотримуватися його стандартів і демонструвати певні якості.

Або ви можете шукати якісну печатку.

Щоб допомогти споживачам забезпечити певну додаткову міру впевненості в заплутаному ринку, було розроблено низку програм якісної печатки, які відстежують та сертифікують якість оливкової олії на їх наклейках.

Програми підтвердження якості підкріплені смаковими (сенсорними) тестуваннями та хімічними стандартами, і кожна має власний набір критеріїв відповідності/невідповідності. Одна з програм, Програма моніторингу якості USDA, також включає регулярні неоголошені відвідування об’єктів та аудит відстеження.

Хімія може бути заплутаною. Але метою програм ущільнення є моніторинг, за відсутності загального стандарту, різноманітних хімічних і смакових параметрів, щоб ми не всі були експертами.

Огляд програм, запропонованих Міністерством сільського господарства США (USDA), Північноамериканською асоціацією оливкової олії, Каліфорнійською радою з оливкової олії та новим Extra Virgin Alliance, має схожість, але немає двох абсолютно однакових.

Програма моніторингу якості USDA

Стандарти USDA були переглянуті в 2010 році і засновані на Міжнародна оливкова рада (МОК) стандарти, за винятком відмінностей у межах ліноленової кислоти та кампестеролу. Однак з тих пір МОК вніс зміни, включаючи додавання тестів на суму метилових і етилових ефірів жирних кислот і вміст фенолів. ​"Стандарти США не включають ці зміни», – сказала Памела Станціані з Служби сільськогосподарського маркетингу USDA, хоча також зазначила, що стандартні документи можуть бути переглянуті. ​"у партнерстві з представниками галузі ... щоб відобразити сучасні бізнес-практики».

У 2012 році USDA розширив програму моніторингу якості включити оливкову олію. У рамках програми інспектори USDA проводять хімічні та смакові тести, а також регулярні перевірки систем і процедур компанії. ​"Вони розглядають кожен компонент суміші, перевіряють такі речі, як санітарія, безпека, відстеження та країни походження», – сказав Луїсіто Черкачі, віце-президент з якості, досліджень і розробок Pompeian, Inc., першої та єдиної компанії, яка наразі отримати схвалення QMP. ​"Міністерство сільського господарства США контролює всю систему, отримуючи глибші знання і з часом стаючи більш суворими», — сказав він.

Знак якості Північноамериканської асоціації оливкової олії

Далі йде Північноамериканська асоціація оливкової олії (NAOOA). Стандарти МОК у своїх тестах, включаючи сенсорний аналіз і низку хімічних тестів. ​"Якщо ви хочете бути впевненими в повній картині автентичності та якості, немає ніяких ярликів. Ви повинні керувати ними всіма», – сказала Ерін Балч, виконавчий віце-президент NAOOA.

Програма контролю якості NAOOA включає регулярне тестування олій, які її члени купують на ринку, з використанням стандартів, які ​"більш суворі, ніж USDA», – сказав Балч. Ключовими відмінностями між двома наборами стандартів є різні рівні проходження ліноленової кислоти та кампестеролу, а також діапазон первинних тестів на справжність. Деякі з тестів достовірності, проведених NAOOA ​"вторинний» або ​"Таблиця II» тести за параметрами USDA, що означає, що USDA виконує їх лише в разі невдачі певних компонентів у першому раунді тестів. Балч сказав, що тести слід вважати первинними, щоб ефективно контролювати фальсифікацію.

Каліфорнійська рада з оливкової олії

Каліфорнійська оливкова рада (COOC) перевіряє зразки олії, подані виробниками, на якість та справжність. Тест COOC містить як сенсорні, так і хімічні елементи, хоча менше хімічних аналізів, ніж USDA або NAOOA. COOC перегляне свої вимоги цього літа і може додати тести на PPP (пірофеофітин) і DAG (1-2 діацилгліцеролу), сказала виконавчий директор Патрісія Дарраг. Дарра сказала це PPP і DAG він має ​"дуже важливі інструменти в хімічній оцінці для сортування нафти» і що це більш доцільно проводити випробування ​"тепер, коли більше лабораторій виконали вимоги» для їх виконання.

Альянс Extra Virgin

Команда Extra Virgin Alliance (EVA) є нещодавно створеною некомерційною торговельною асоціацією з метою відновлення довіри споживачів до ринку. Виробники в усьому світі можуть підписатися на EVA і отримати зразки своїх продуктів з полиць магазинів для тестування.

Стандарти EVA засновані насамперед на Австралійський стандарт для оливкової та оливкової олії і про комерційну практику в Європі, а не про стандарти МОК. ​"Стандарти автентичності МОК для стеролів і жирних кислот розроблені для клімату ЄС, і деякі високоякісні олії, вирощені в різних кліматичних умовах, можуть не пройти тест», – пояснила співзасновниця EVA Олександра Кіценік Деваренн.

Обмеження вільних жирних кислот і перекису EVA нижчі, ніж в інших програмах, і необхідні тести на PPP та DAG. Кіценік Деваренн зазначив, що стандарти EVA ​"з часом буде розвиватися, оскільки дані збиратимуться з ринку».



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