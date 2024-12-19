Виробники оливкової олії використовують екологічно чисту упаковку

Світові бренди все частіше звертаються до екологічно чистої упаковки для своєї продукції.

Ця тенденція також очевидна в секторі оливкової олії, де виробники вважають, що інноваційні пакувальні рішення можуть зменшити вплив на навколишнє середовище та підвищити якість продукції та споживчий досвід.

"Відбувається зрушення в бік більш екологічної упаковки: скляні пляшки, консервні банки та матеріали, що підлягають переробці, замінюють традиційний пластик», – сказав Шон Закот, президент і виконавчий директор Boss Strategy Global. Olive Oil Times.

"Це узгоджується з уподобаннями споживачів щодо екологічних продуктів», – додав він. ​"Крім того, упаковка розроблена для збереження свіжості та якості оливкової олії, з темними пляшками та герметичними ущільнювачами для захисту від світла та окислення».

Виробники оливкової олії впроваджують стратегії, щоб стати більш стійкими, наприклад, впроваджують алюмінієві банки та пластикові контейнери для переробки.

У Греції виробник оливкової олії, що отримав нагороди Неолея на початку цього року запустила кампанію екологічно чистої упаковки.

Компанія з Корфу, яка отримав Золоту нагороду На 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, представила оливкову олію першого віджиму, розфасовану в алюмінієві банки.

Крім того, що банки придатні для вторинної переробки, вони також підходять для багаторазового використання ​"свіжа кришка» для захисту здорових сполук оливкової олії, в тому числі поліфеноли, свіжість і аромат. Neolea зазначила, що ємність забезпечує контрольований потік без розливу та може бути повторно закрита для використання в майбутньому.

"У Neolea ми розширюємо межі сталого розвитку та інновацій», – йдеться в повідомленні компанії писав на LinkedIn, пояснюючи рішення. ​"Ось чому ми обрали екологічно чисті алюмінієві банки для нашої оливкової олії першого віджиму. Алюміній постійно переробляється, він легкий для ефективного транспортування та надає нашому продукту елегантний сучасний вигляд».

На іншому березі Середземного моря, найбільший бренд оливкової олії в Тунісі, Terra Delyssa, планує продати 150,000 750 нових упаковок оливкової олії об’ємом 2025 мілілітрів до лютого - року.

Бренд, вироблений Група CHO, сказав, що споживачі можуть купувати пластикові контейнери, які можна переробити, щоб наповнити скло Terra Delyssa пластикові віджимні пляшки, зменшивши споживання пакувального матеріалу компанією на 96 відсотків.

CHO Group додала, що контейнери продаються в роздріб на десять відсотків менше, ніж еквівалентний обсяг розлитої продукції.

У той час як деякі виробники розробили нові дизайни упаковки для забезпечення екологічності, інші скоротили або повністю відмовилися від використання пластику.

Deoleo, найбільший у світі виробник оливкової олії, оголошені плани у 2023 році представити нові пляшки, виготовлені з переробленого пластику, які використовують на десять відсотків менше пластику.

Італійський виробник Аль Пігліо пішов на крок далі. Трирічний засновники компанії з самого початку вирішили не використовувати пластикову упаковку.

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Зміни серед виробників оливкової олії є частиною більш широкого руху до екологічної упаковки в секторі споживчих товарів.

Unilever, домінуючий роздрібний продавець оливкової олії в Греції до 2017 розпродаж цього бізнесу, робить значні кроки в напрямку екологічної упаковки.

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Багатонаціональна компанія заявила, що до 2025 року вдвічі скоротить використання первинного пластику, збільшить використання переробленого пластику після споживання та запустить нові формати упаковки, такі як придатні для вторинної переробки паперові ванночки для морозива.

Компанія також вивчає моделі упаковки багаторазового використання та багаторазової упаковки та розробляє дорожні карти для окремих країн, щоб зібрати та переробити більше пластикової упаковки, ніж вона продає.

Багато інших компаній споживчих товарів оголосили про подібні стратегії упаковки, щоб зменшити використання пластику та звернути увагу на екологічно свідомих споживачів, зокрема Coca-Cola, Mars, Nestlé та L'Oreal.

За даними Агентства з охорони навколишнього середовища Сполучених Штатів, харчова упаковка становить майже 50 відсотків відходів країни.

Навпаки, понад 80 відсотків побутових пластикових відходів у Сполученому Королівстві походять з упаковки для їжі та напоїв.

Значна частина цієї упаковки не підлягає вторинній переробці та потрапляє на звалища, що призводить до забруднення мікропластиком і значних викидів метану.

На початку грудня Міжурядовий комітет Організації Об’єднаних Націй для ведення переговорів із забруднення пластиком перервав своє п’яте щорічне засідання, не завершивши угоду про забруднення пластиком, підкресливши нагальну потребу в екологічних рішеннях для упаковки в харчовій промисловості.

Хоча потрібно багато роботи, останні дослідження показали, що значні маркетингові переваги сприйняття як екологічно чистий бізнес.

Опитування, проведене консалтинговою компанією Simon-Kucher & Partners у 2021 році, показало, що 71 відсоток респондентів відчули помірні або значні зміни у своїй купівельній поведінці в бік більш екологічних варіантів за останні п’ять років.

У результаті окреме опитування 2022 компаній у Західній Європі, проведене в липні 1,000 року, показало, що третина респондентів витрачає на маркетингові кампанії сталого розвитку більше, ніж звичайні.

"У кожному секторі все більше говорять про сталий розвиток», – сказав Ендрю Вінстон, стратег і радник із питань сталого бізнесу. Olive Oil Times в інтерв’ю в липні 2023 року.

Він додав, що компанії, які досягають своїх цілей сталого розвитку, як правило, успішніші в інших сферах бізнесу.

"Компанії, які краще справляються з управлінням сталим розвитком, як правило, просто краще керують. Це завжди було дуже хорошим проксі-сервером для цього», — сказав Вінстон.