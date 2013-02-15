Тест на холодильник з оливковою олією? Не розраховуйте на це.

У недавньому сегменті своєї надзвичайно успішної денної телепрограми доктор Оз попередив своїх глядачів, що їх обманюють, купуючи підроблену оливкову олію першого віджиму (EVOO). Він сказав, що деякі експерти стверджують, що майже 70 відсотків проданої EVOO є підробкою, і він закликав усіх перевірити оливкову олію за допомогою тесту, який використовує він і його родина.

Під час тесту доктор Оз кладе пляшку EVOO в холодильник. Якщо він замерзає при звичайній температурі холодильника, ​"тоді ти впевнений, що він чистий, — сказав Оз.

Деякі експерти, однак, стверджують, що т. зв ​"Тест на холодильник» на автентичність оливкової олії — це давній міф.

Доктор Оз розслідував шахрайство з харчовими продуктами в супермаркетах, включаючи підробку EVOO, в епізод який вийшов в ефір 11 лютого. Він пояснив, що люди платять більше хороша оливкова оліята цінності його переваги для здоров'я, але якщо олія, яку вони купують, не EVOO, то вони не отримують бажаного покращення здоров’я.

Дослідження 2010 року, проведене Девіс-центром Каліфорнійського університету, показало, що 69 відсотків імпортованої олії позначені як оливкова олія першого віджиму не відповідали стандартам екстра вірджин.

Гість шоу Ден Флінн, директор Olive Center, розповів понад 3 мільйонам глядачів, що EVOO — це найкращий сорт оливкової олії, оскільки це натуральний подрібнений оливковий сік; не змінюється під впливом хімічних речовин, розчинників або тепла. В Дослідження UC Davis, підготовлені дегустатори описували фальшиво марковані зразки, зняті з продуктових полиць ​"затхлий, сміттєвий ставок, дитячі підгузники… такі речі, до яких не хочеться підходити біля свого салату», – сказав Флінн.

Шон Кеннеді, директор Національного центру захисту та оборони харчових продуктів, також виступив на шоу Dr. Oz Show і пояснив, що деякі виробники видають дешеві олії, такі як соняшникова, лісова або промислова олія, за оливкову олію першого віджиму, оскільки вони можуть зробити великий прибуток від цього. ​"За деякими оцінками, бізнес з підробкою оливкової олії такий же прибутковий, як і торгівля кокаїном, і це, безумовно, набагато легше», – сказав Кеннеді.

Хоча шоу доктора Оза принесло споживачам необхідну обізнаність про проблеми якості оливкової олії, експерти кажуть, що ​"тест на холодильник» не допоможе споживачам остаточно визначити, чи є їх покупка справжня оливкова олія. Доктор Оз повідомив глядачів, що метод є ​"не на 100 відсотків надійний».

Північноамериканська асоціація оливкової олії назвала домашній тест ​"абсолютно неправдива та оманлива». Майже будь-яка олія застигає при низьких температурах, залежно від її хімічних сполук, і навіть у межах категорії EVOO такі фактори, як сорт оливок та час збору врожаю, впливають на застигання.

Експерт-дегустатор оливкової олії Річард Гавел сказав, що домашній тест ​"не є надійним показником» автентичності масла EVOO. У його блозі, Гавел пояснює, чому міг виникнути міф. EVOO в основному складаються з мононенасичених жирів, які згортаються при температурі холодильника, тоді як інші олії, як правило, виготовляються з поліненасичених жирів, які можуть застигати лише при набагато нижчих температурах — нижчих, ніж у звичайних холодильниках.

Тест на холодильник працював би, якби EVOO був на 100 відсотків мононенасиченим, а інші олії були на 100 відсотків поліненасиченими, сказав Гавел, але олії зазвичай містять комбінацію жирів. Як приклад він наводить арахісову олію, кажучи, що вона має високий вміст мононенасичених речовин і витримає тест на холодильник.

Навіть EVOO, який був підроблений невеликою кількістю олії каноли, затвердіє в холодильнику і пройде тест, навіть якщо це не чистий EVOO, сказав Гавел.

Флінн розповів Olive Oil Times що метод холодильника не є повністю надійним. ​"Хоча це правда, що рафінована олія не згортається на холоді, правда також, що деякі сорти оливкової олії також не згортаються». Крім того, тест не скаже споживачеві, чи хороший смак EVOO.

Ерін Балч, виконавчий віце-президент Північноамериканська асоціація оливкової олії сказав, що широко розповсюджений міф про випробування холодильника ​"ілюструє велику потребу в надійних джерелах освіти про оливкову олію».

Флінн порадив глядачам шоу «Доктор Оз» перевірити дату збору врожаю на пляшці з оливковою олією та купити таку, яка вказує на врожай протягом останніх 15 місяців, щоб збільшити шанси отримати олію хорошої якості. Він також рекомендував шукати якісні пломби на пляшках, наприклад, з Каліфорнійська рада з оливкової олії, які підтверджують, що олія пройшла хімічні та сенсорні критерії. Флінн зазначив, що UC Davis працює над кращими методами виявлення шахрайства з оливковою олією.

