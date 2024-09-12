Нова книга має на меті навчати споживачів, розвіювати міфи

Оливкова олія для чайників є останнім доповненням до Для чайників франшиза, популярна серія навчальних і довідкових книг із понад 6,000 найменувань, у тому числі 80 присвячених їжі та кулінарії.

Співавтори Саймон Пул і Емі Ріоло, які мають довгу історію писань про оливкову олію, сказали, що настав час опублікувати легкий для розуміння та вичерпний ресурс на цю тему.

Незважаючи на свої грайливі та зухвалі назви, For Dummies перекладає досить складні наукові концепції в дуже зрозумілий і шанобливий спосіб для широкого читача. - Саймон Пул, співавтор, Оливкова олія для чайників

Пул, лікар, який ретельно вивчав Користь для здоров'я оливкової олії та Ріоло, шеф-кухар, який спеціалізується на нагородах приготування на оливковій олії, раніше співпрацював над трьома Для чайників книги про діабет.

"Незважаючи на його грайливі та зухвалі назви, Для чайників перекладає досить складні наукові концепції в дуже зрозумілий і шанобливий спосіб для широкої аудиторії», - сказав Пул.

Він і Ріоло вважають, що книга є відповідним посланцем у той час, коли впливові особи а онлайн-коментатори обговорюють зі своєю аудиторією світ оливкової олії та користь для здоров’я, іноді поширюючи дезінформацію.

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"Було дуже важливо дати загальній аудиторії широке бачення деяких наукових деталей, а також надати їм чудові рецепти», — сказав Пул.

"Ми хотіли написати одну книгу, яка могла б стати джерелом інформації для всіх», — додав Ріоло.

Співавтори відзначили Леандро Раветті, голову австралійської технічної групи Modern Olives і співдиректора Cobram Estate, за його роль технічного редактора книги.

"Його дуже поважають у світі оливкової олії», — сказав Пул. ​"Нам дуже пощастило отримати його внесок та внесок інших експертів Olive Wellness Institute».

Оливкова олія для чайників охоплює таку ж тему, як і вступний курс оливкової олії на 288 сторінках. Він містить інформацію про сорти оливкової олії, різні методи виробництва, історія та традиції, користь для здоров’я, поширені міфи, поради щодо купівлі та зберігання оливкової олії та 40 рецептів.

Olive Oil for Dummies надійде в продаж у жовтні і вже доступний для попереднього замовлення.

Пул і Ріоло підкреслили, що в книзі буде багато практичних порад для споживачів, які мало знають про оливкову олію.

"У нас є цілий розділ про етикетки, про те, як їх читати і на що люди повинні звернути увагу», — сказав Ріоло.

Наприклад, у цьому розділі пояснюється актуальність дат збору врожаю та чому вони є більш інформативними, ніж дати закінчення терміну придатності або найкращого до.

Автори також розглядають різні типи сертифікатів якості, включаючи географічні зазначення та сертифікати, якими керують торгові групи.

У розділі далі обговорюється, що означає органічна оливкова олія, і визначаються поширені, але заплутані префікси, такі як ​"світло' і ​"першого холодного віджиму, пояснюючи їх нерелевантність порівняно з ​"екстра незайманий' і ​"незаймана.'

В іншому розділі пояснюється, чим відрізняються транспорт і умови зберігання вплинути на якість оливкової олії з часом, порадивши споживачам зберігати її в прохолодному темному місці.

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Пул і Ріоло також витратили багато часу на розвіювання поширених міфів про оливкову олію в кількох розділах книги, щоб читачі не змогли їх пропустити.

Серед основних – те, що оливкову олію не можна використовується для смаження. ​"Це головне: ви не можете смажити на оливковій олії або готувати на оливковій олії; її можна використовувати лише в сирому вигляді», — сказав Ріоло, зазначивши, що оливкову олію безпечно смажити при температурі до 410 ºF (210 ºC). ​"Нам не потрібно смажити при температурі вище приблизно 385 ºF (196 ºC)», – додала вона.

Автори роз’яснили цей момент у розділі про розвіювання міфів та розділі про кулінарію. ​"Ми хвилювалися, що якщо ми просто розмістимо його в одному місці, люди пропустять це», — сказав Ріоло.

Ще один міф, який намагаються розвіяти автори, полягає в тому, що після Середземноморська дієта коштує дорого.

"Досить гарно проілюструвати, що, наприклад, хороша якість оливкова олія першого віджиму часто подібна сумі, яку люди витрачають на пляшку вина, яку вони можуть випити за вечір», — сказав Пул.

"Але щоб отримати рекомендовану кількість оливкової олії першого віджиму на день для досягнення середземноморської дієти, це коштує менше, ніж пару чашок кави з вашої улюбленої кав’ярні на тиждень», – додав він.

Хоча Пул і Ріоло присвячують більшу частину книги інформуванню допитливих споживачів, жодна книга про оливкову олію не обходиться без розділу про кулінарію.

"У всіх рецептах використовуються оливкові олії з усіх континентів», — сказав Пул. ​"Ми використовуємо окремі масла і коротко їх описуємо. Звичайно, ми говоримо, що ви можете використовувати іншу оливкову олію. Тим не менш, ми любимо висвітлювати та цитувати приклади високоякісних оливкових олій першого віджиму з різних куточків світу та визнаємо їхніх виробників».

Пул і Ріоло обговорюють різні сорти оливок у контексті кулінарії, підкреслюючи різноманітність сортів, що вирощуються у світі оливкової олії, та їхні відмінні органолептичні якості.

"Ми намагаємося залучати важких гравців з усіх країн, які виробляють оливкову олію», — сказав Ріоло. ​"Це свідчить про те, який вплив оливкова олія має у світі, а не лише тут, де вона виникла».

Зрештою, Пул і Ріоло сподіваються на це Оливкова олія для чайників, який надійде в продаж у жовтні та вже доступний для попереднього замовлення, стане доступною точкою входу для всіх, хто цікавиться оливковою олією.

"Знайомимо читачів із тим, як скуштувати вдома; як познайомитися з різними смаками оливкової олії першого віджиму та відрізнити олію, яка є лампантною, від тієї, яка має приємний смак», – підсумував Пул.