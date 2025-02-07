Глобальне споживання оливкової олії може бути на шляху відновлення.

Згідно з останніми даними Міжнародної оливкової ради (МОК), очікується, що глобальне споживання зросте на десять відсотків у 2024/25 врожайному році порівняно з попередньою кампанією.

Якщо це підтвердиться, це стане значним відскоком після падіння на 2.6 відсотка, зафіксованого в 2023/24 врожайному році порівняно з попереднім сезоном.

У результаті прогнозується, що світове споживання в 2024/25 році перевищить 3,064,500 2,780,000 2023 метричних тонн, порівняно з 24 - - тонн у -/- році.

Примітно, що в кількох країнах-виробниках оливкової олії за останні шість років спостерігаються значні коливання споживання.

За оцінками МОК, Іспанія, провідний світовий виробник оливкової олії, зафіксувала постійне зниження споживання, залишаючись нижче 500,000 2022 тонн з кампанії 23/-.

Іспанія спожила 519,000 2019 тонн у 20/541,000, 2020 21 у 580,000/2021 і 22 363,000 у 2022/23. Однак споживання впало до - - тонн у -/- врожайному році через екстремальні кліматичні умови. вплинуло на виробництво і підвищили ціни в Середземномор’ї.

Відтоді споживання поступово відновилося. МОК оцінює 402,000 2023 тонн на 24/460,000 та прогнозує збільшення до 2024 25 тонн у -/-.

Хоча ці цифри залишаються значно нижчими за рекордні 580,000 2021 тонн, зареєстровані в 22/483,850, вони збігаються із середнім показником за десять сезонів у - - тонн.

Італія, великий виробник оливкової олії, зберігає відносно стабільне споживання протягом останніх п’яти сезонів, в середньому 426,000 - тонн.

Однак МОК прогнозує чотиривідсоткове зниження на 2024/25. Якщо це підтвердиться, це стане першим випадком, коли споживання оливкової олії в Італії впаде нижче 400,000 395,000 тонн, досягнувши приблизно - - тонн.

У разі підтвердження це означатиме третій рік поспіль зниження оливкової олії споживання в Італії.

Загалом очікується, що загальне споживання оливкової олії в Європейському Союзі перевищить 1,326,000 2024 25 тонн урожайного -/- року, що відображає зростання на -% порівняно з попереднім сезоном.

"Європейський Союз пережив а тенденція до зниження у споживанні оливкової олії за останні роки», – сказав МОК.

"Хоча світове споживання майже подвоїлося з 1990/91 року врожаю, ЄС зменшив свою частку в загальному споживанні, впавши з понад 70 відсотків у 2004/05 роках до приблизно 45 відсотків в останні врожайні роки», — зазначив МОК.

Серед інших ключових країн-виробників оливкової олії МОК прогнозує зниження споживання лише в Алжирі (-1 відсоток) і Єгипті (-11 відсотків).

Також є основні країни-імпортери оливкової олії очікується зростання їх покупки. У Сполучених Штатах прогнозується зростання споживання на вісім відсотків у 2024/25 роках порівняно із середнім показником за п’ять років.

Також очікується, що Китай і Австралія значно збільшать загальну вартість імпорту оливкової олії.

Цікаво, що споживання оливкової олії в Туреччині також набирає обертів: у 21/2024 роках очікується зростання на 25 відсоток порівняно із середнім показником за п’ять років.

Туреччина передбачає значні відновлення виробництва оливкової олії у поточному врожайному році, позиціонуючи країну серед провідних світових виробників.

Водночас очікується, що глобальне споживання столових оливок залишиться стабільним і досягне 3,000,000 2024 25 тонн у 2,900,000/2023 роках порівняно з оцінками 24 - - тонн у -/- роках.

МОК підкреслив, як кілька країн значно розширили виробництво столових оливок за останні 30 років.

З 1990/91 врожайного року виробництво столових оливок в Єгипті зросло з 11,000 520,000 до 2023 24 тонн у 14,000/285,000. За той же період виробництво Алжиру зросло з 110,000 тис. до 350,000 тис. тонн, а Туреччини – зі - тис. до - тис. тонн.

МОК вивчив коливання цін у своєму останньому аналізі ринку та виявив кілька помітних тенденцій.

Однією з ключових тенденцій є коливання цін на оливкову олію на заводі. На основних ринках, таких як Хаен, Іспанія, та Ханья, Греція, піки цін, зафіксовані між жовтнем 2022 року та жовтнем 2023 року, значно зменшилася.

Станом на жовтень 2024 року ціни на обох ринках значно впали. Якщо ця тенденція збережеться, ціни в обох країнах можуть впасти нижче 400 євро за 100 кілограмів.

Однак ситуація на італійському ринку є різким контрастом.

У Барі ціни залишаються високими на рівні 950 євро за 100 кілограмів, наближаючись до рекордних рівнів 2023 року. Ця тенденція особливо узгоджується з складний сезон для італійських виробників оливкової олії.