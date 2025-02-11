Плівки на основі оливкової олії незабаром можуть замінити пластикову упаковку для харчових продуктів

Нові дослідження показують, що оливкова олія першого віджиму можна ефективно використовувати як ключовий компонент олеоплівки, екологічно чисті харчові захисні покриття.

За словами турецьких дослідників, авторів вчитися, ці нові матеріали можуть стати життєздатною альтернативою пластику в харчовій упаковці.

Вони швидко розкладаються в природі і тому не спричиняють серйозного забруднення навколишнього середовища. Масляні плівки зменшують викиди вуглецю, зменшуючи залежність від викопного палива. - Bülent Başyiğit, Harran University

Дослідники розробили простий і ефективний метод виробництва олійних плівок, наближаючи матеріали на один крок до конкуренції з поточними галузевими стандартами.

"Звичайні поліетиленові плівки довговічні та забезпечують надійність під час транспортування та зберігання», – сказав Бюлент Башіїгіт, науковий співробітник факультету інженерії Харранського університету в Шанліурфі, Туреччина. Olive Oil Times.

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"Деякі з їхніх інших переваг включають низьку вартість, легкість, легкість обробки та покращені бар’єрні властивості», – додав він. ​"Однак звичайні пластикові плівки, отримані з нафти, не піддаються біологічному розкладанню і залишаються в природі тривалий час».

"Крім того, шкідливі хімічні речовини, які містяться в природній структурі звичайних пластикових плівок, можуть потрапити в упаковані харчові продукти чи напої», — зазначив Башіїгіт.

Масляні плівки, створені на основі полімерів біологічно розкладаної та харчової олії, можуть мати значну перевагу над пластиком.

"Їхніми найпомітнішими особливостями є те, що вони швидко розкладаються в природі і, таким чином, не спричиняють серйозного забруднення навколишнього середовища», – сказав Башіїгіт. ​"Масляні плівки зменшують викиди вуглецю, зменшуючи залежність від викопного палива».

Як правило, пластикові плівки виготовляють із синтетичних полімерів, отриманих з викопного палива, таких як поліетилен або поліпропілен.

Крім того, виробництво таких пластикових плівок є дуже енергоємним процесом, але економія на масштабі зробила його значно рентабельним, на відміну від більшості інших галузей промисловості.

Основні переваги олійних плівок перед іншими біорозкладаними плівками — їх еластичність і гнучкість. Вони також набагато стабільніші при екстремальних змінах температури.

За словами дослідників, хімічна структура олеоплівок значно знижує ризик витоку хімікатів у їжу чи напої.

Олеофлівки не розчиняються або легко руйнуються під впливом вологи, і вода нелегко проходить через них. ​"Масляні плівки є водостійкими та мають низьку водопроникність», — підтвердив Башіїгіт.

"Олеофільми можуть слугувати перспективними системами для забезпечення захисту, зокрема для жирних і вологих харчових продуктів, оскільки вони складаються з плівок, виготовлених з гідрофобних компонентів і компонентів на основі олії», — сказав він.

"Ці плівки можуть продовжити термін придатності харчових продуктів, запобігаючи окисленню, зменшуючи втрату вологи та створюючи водонепроникний бар’єр», – додав він.

Деякі продукти, які легко запакувати в масляну плівку, включають продукти на основі шоколаду, сири, оброблене м’ясо та крекери.

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Крім того, вони виявилися дуже ефективними для захисту свіжих продуктів, таких як фрукти та овочі.

"Однією з основних причин погіршення структури фруктів і овочів є видалення води з їхніх структур», — сказав Башіїгіт. ​"Враховуючи гідрофобну природу олеоплівок, очікується, що вони підтримуватимуть баланс вологи в упаковці».

"Таким чином, ці плівкові моделі можуть допомогти запобігти усадці та затвердінню, зменшуючи втрату води у всіх фруктах і овочах», – додав він. ​"Натуральні олії, такі як оливкова олія, мають антимікробні та протигрибкові властивості, які допомагають уповільнити псування їжі, пригнічуючи ріст бактерій і грибків».

Оливкова олія першого віджиму є ключовим компонентом методу виробництва масляної плівки, розробленого дослідницькою групою, який довів ефективність, ніж інші біологічно розкладані олії.

"Оливкова олія забезпечує антиоксидантну активність кінцевого продукту завдяки унікальним структурам, які вона містить», — сказав Башіїгіт, натякаючи на присутність токоферолів (вітамін Е) і фенольні сполуки в оливковій олії першого віджиму.

"Їх присутність в оливковій олії має вирішальне значення для запобігання або затримки потенційного окислення в плівках», – додав він. ​"Запобігання або уповільнення окисного псування збільшує термін служби пакувальних плівок».

Оливкова олія першого віджиму була визначена як більш ефективна, ніж інші олії, завдяки високому вмісту мононенасичені жирні кислоти, в основному олеїнова кислота, яка забезпечує посилений захист від окислення порівняно з поліненасиченими жирними кислотами.

"Олії, багаті насиченими та поліненасиченими жирними кислотами, можуть призвести до затвердіння або розм’якшення олійних плівок», – сказав Башіїгіт. Збалансований вміст ненасичених жирів в оливковій олії першого віджиму робить її більш ефективним вибором.

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Феноли та токофероли в оливковій олії зменшують окисне пошкодження, якість якого можна збільшити за допомогою покриття олеоплівки.

"Додавання оливкової олії першого віджиму в олійні плівки може підвищити антиоксидантні властивості кінцевих продуктів», — сказав Башіїгіт. ​"Крім того, антиоксидантні сполуки можуть захищати, дифундуючи через плівку в їжу».

"Плівки, що містять оливкову олію, можуть подовжити термін придатності, зберегти поживну якість і запобігти окислювальному погіршенню за рахунок підвищення антиоксидантної здатності як матеріалу плівки, так і продукту з покриттям», – додав він.

Наявність оливкової олії першого віджиму в масляних плівках ще більше покращує їх біорозкладаність.

"Олеїнова кислота, фенольні сполуки та токофероли в оливковій олії можуть посилити біодеградацію», — сказав Башіїгіт. ​"Фенольні сполуки можуть полегшити деградацію шляхом посилення ферментативних реакцій для мікроорганізмів».

Масляні плівки на основі оливкової олії були отримані шляхом поєднання білків і ліпідів за допомогою ультразвукової техніки емульгування. Процес використовує високочастотні звукові хвилі для створення та стабілізації емульсій, сумішей двох незмішуваних рідин.

Виробництво почалося з приготування олеогелів, які містять гідролізат соєвого білка, желатин, оливкову олію першого віджиму, стеаринову кислоту та лецитин.

Білкову та ліпідну фази змішували у співвідношенні один до одного та піддавали ультразвуковій обробці високої потужності, яка перемішує частинки в рідині за допомогою високочастотних звукових хвиль (ультразвуку).

Цей процес підвищив стабільність і однорідність емульсії. Після того, як олеогелі були утворені, їх об’єднали з гліцерином для покращення гнучкості.

Після процесу ультразвукової дегазації для видалення бульбашок повітря суміш залишили сушитися при кімнатній температурі протягом 24 годин.

Отримані маслянисті плівки товщиною від 0.18 до 0.25 міліметрів виявилися водостійкими з низькою газопроникністю, тобто кисень, вуглекислий газ або водяна пара не могли легко подолати бар’єр.

Метод визначив необхідну потужність ультразвуку для оптимальної гнучкості, міцності та бар’єрних властивостей, які були успішно протестовані на свіжозрізаних ананасах.

"У плівках, що містять гідрофільні та гідрофобні структури, ультразвукова емульгація є життєво важливою технікою, яка покращує якість плівки шляхом сприяння однорідності», — пояснив Башіїгіт. ​"Це запобігає поділу фаз і дозволяє створювати механічно міцні та функціональні плівки, які зберігають стабільність протягом тривалого часу».

Дослідники попереджають, що потрібні додаткові інвестиції та дослідження, щоб підтримати подальший розвиток олійних плівок і перетворити їх на комерційно життєздатну альтернативу звичайним плівкам на основі пластику.

Дослідники додали, що значні проблеми все ще потребують вирішення.

Масляні плівки більш сприйнятливі до розривів, ніж поточні промислові стандарти, і поки не можуть конкурувати в механічній міцності та гнучкості. Вакуумне пакування наразі також неможливе з цими новими плівками.

"Незважаючи на те, що масове виробництво пластику добре налагоджено, а його вартість залишається дуже низькою, олійним плівкам ще не вдалося досягти ефекту масштабу», — сказав Башіїгіт. ​"У довгостроковій перспективі, якщо ці проблеми будуть подолані, олеофільми можуть стати екологічно чистою альтернативою».

Наступним кроком для дослідників є розширення його використання в упаковці харчових продуктів і дослідження інших можливих застосувань.

"У довгостроковій перспективі також можлива інтеграція олійних плівок у біомедичні програми», — сказав Башіїгіт. ​"У цьому контексті їх можна використовувати в таких додатках, як системи доставки ліків і перев’язки».

"Однак надзвичайно важливо провести дослідження для покращення теплових і механічних властивостей олійних плівок, щоб вони відповідали нафтовим плівкам», – підсумував він.