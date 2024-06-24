Olive Council включає банк зародкової плазми до глобальної угоди

Міжнародна оливкова рада (МОК) погодилася включити Всесвітній банк зародкової плазми оливи до Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин для продовольства та сільського господарства.

Договір, також підписаний Міністерством сільського господарства, рибальства та продовольства Іспанії та Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН, відіграє важливу роль у збереженні біорізноманіття сільського господарства в глобальному масштабі та забезпеченні справедливого та справедливого розподілу.

"Міжнародний договір про генетичні ресурси рослин для виробництва продуктів харчування та сільського господарства встановлює багатосторонню систему для полегшення доступу до генетичних ресурсів рослин для виробництва продуктів харчування та сільського господарства, а також для справедливого та рівноправного розподілу вигод від їх використання», – сказав Лхассане Сікауї, керівник відділ вирощування оливок, технології оливкової олії та навколишнього середовища МОК

Див також: Відкриття нових сортів оливок в Італії стимулює розробку програми

"Це передбачає ex situ колекції генетичних ресурсів рослин для продовольства та сільського господарства, які зберігаються міжнародними центрами сільськогосподарських досліджень та іншими міжнародними установами», – додала вона.

За словами Сікауї, договір встановлює ефективну стратегію співпраці між країнами-членами з власними банками зародкової плазми та санкціонованими МОК колекціями для обміну генетичним матеріалом для наукових і практичних цілей і розробки глобальної стратегії збереження.

Багато країн-членів МОК мають власні національні колекції генетичних ресурсів оливи. Рада також створила шість міжнародних банків зародкової плазми оливок у Кордові, Іспанія; Марракеш, Марокко; Ізмір, Туреччина; Сан-Хуан, Аргентина; Інститут вулканів Ізраїлю; та Італійська рада сільськогосподарських досліджень та аналізу економіки сільського господарства.

"Іспанський уряд був першим, хто відповів, висловивши зацікавленість у наявності Оливкова гермоплазма Банк Іспанії, з його різними колекціями Андалузького інституту сільськогосподарських і рибальських досліджень і навчання (IFAPA) і Університету Кордови, визнаних відповідно до договору», – сказав Сікауї.

"Першу угоду було підписано 14 червняth в штаб-квартирі Міністерства сільського господарства та рибальства Іспанії», – додала вона. ​"Інші країни, такі як Марокко, також висловили зацікавленість у підписанні угоди з договором».

Сікауі сказав, що наступні кроки в реалізації договору включатимуть створення бази даних усього генетичного матеріалу з кожної колекції та банку зародкової плазми.

"Дані, накопичені з часом, сприятимуть розробці бази даних про характеристики різних ранніх сортів, які є центром проекту МОК «Справжні здорові сорти оливок» і зберігаються в репозиторії Університету Кордови», — сказала вона.

"Зміцнення цієї мережі слугуватиме глобальним ресурсом, доступним для наукової спільноти, і забезпечить розплідники джерелом здорового та автентичного матеріалу для кінцевих користувачів», – додав Сікауї. ​"Отже, це дозволить сектору отримати доступ до сортів, які краще підходять до кліматичних умов, що змінюються».

Вплив зміни клімату на вирощування оливок залишається головною проблемою фермерів. Шістдесят три відсотки респондентів 2023 Olive Oil Times Обстеження врожаю назвали зміну клімату своєю головною проблемою.

Основними факторами, що вплинули на врожай 2023 року, респонденти назвали спеку, посуху та дощі. Хоча жодну кліматичну подію не можна віднести до зміни клімату, підвищення глобальних температур збільшити ймовірність екстремальних кліматичних коливань.

"Оливковий гай переживає історичний момент, коли він стикається з великими викликами», — сказав Сікауї. ​"Кліматичні умови, в яких розвивається ця культура, швидко змінюються, і нам потрібно адаптувати її до цих нових сценаріїв».

"Сортове генетичне поліпшення є одним з основних стратегії адаптації для протидії викликам, пов’язаним зі зміною клімату – сорти, стійкі до шкідників і хвороб, пристосований до високі температури під час цвітіння і менше накопичення холоду години взимку, посухатощо», – додала вона. ​"Ми також є свідками значного процесу генетичної ерозії: три з кожних чотирьох гектарів нових оливкових плантацій походять від одного сорту».

Разом із розширенням можливостей науковців вивчати генетичний матеріал олив, а фермерів — експериментувати з новими видами оливок, партнерство також підкреслить зусиллями донорів, які протягом багатьох років надавали кошти та генетичний матеріал для колекцій зародкової плазми.

Сікауї сказав, що МОК з нетерпінням чекає на обговорення договору з членами та на початок розробки глобальної стратегії збереження генетичної спадщини олив і обміну генетичним матеріалом.

"З цією метою у квітні 2025 року в Марракеші заплановано проведення міжнародного семінару з генетичних ресурсів оливкових рослин», — сказав Сікауї. На цьому семінарі розглядатимуться різні питання, включно з операційною структурою мережі та формулюванням глобальної стратегії збереження, підтримки та покращення генетичних ресурсів оливкових рослин».