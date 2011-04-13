New World Labs випустила останній удар на імпортну оливкову олію

У скороченні Минулого літа знешкодження імпортної оливкової олії, UC Davis Olive Center та Австралійська дослідницька лабораторія олій знову об’єдналися, щоб запропонувати критичну оцінку якості деяких найбільш продаваних американських брендів оливкової олії, знайдених на полицях супермаркетів у Каліфорнії.

Сьогоднішній звіт, Оцінка оливкової олії Extra Virgin, що продається в Каліфорнії, показує, що дослідники врахували принаймні деякі з критика минулорічних методів шляхом відбору набагато більшої вибірки імпортних оливкових олій, які найбільше продаються, та за допомогою тестів, акредитованих Міжнародна оливкова рада.

Імпортні оливкові олії були протестовані Колавіта, Star, Bertolli, Filippo Berio, Pompeian і преміальний бренд, Lucini. Їх порівнювали з Каліфорнійське оливкове ранчо (COR) і Маєток Кобрам — найбільші американські та австралійські виробники оливкової олії.

Звіт завершився ​"Лабораторні дослідження показали, що найбільш продавані імпортні марки о ​"оливкова олія першого віджиму, яка продається в Сполучених Штатах і купується в роздрібних магазинах по всій Каліфорнії, часто не відповідала сенсорним стандартам МОК щодо оливкової олії першого віджиму».

Однак для Австралії та Каліфорнії це були не всі хороші новини. Одинадцять відсотків каліфорнійського, і всі австралійської оливкової олії не вдалося ​"PPP» (пірофеофітин) тести, які показали, що вони піддавалися впливу тепла та світла або фальсифіковані рафінованими оліями. В заява на сайті California Olive Ranch, віце-президент з маркетингу Клод С. Вайллер висловив розчарування тим, що дві пляшки COR не пройшли тест PPP. ​"Наші інвестиції в технологію, яка дозволяє нам ідентифікувати оливки, які використовуються для виробництва нашої олії, повинні допомогти нам зрозуміти, що сталося з двома пляшками, які не пройшли перевірку», – написав він.

Дослідження було проведено Каліфорнійський університет в Олив-центрі Девіса який підтримується Каліфорнійська рада з оливкової олії, члени якої виграють від дискредитації імпортної оливкової олії. Каліфорнійські виробники оливкової олії забезпечують приблизно один відсоток оливкової олії споживаються в Сполучених Штатах, але вони розвивають потенціал для постачання набагато більше.

Це останній розділ у галузі, яка стала спірною галуззю, дедалі більше розділяючись на виробників Нового та Старого Світу, які прагнуть отримати перевагу, щоб захопити зростаючий апетит американців до оливкової олії.

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