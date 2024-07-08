Новий іспанський подкаст занурюється у світ оливкової олії

Фермери, які вирощують оливи, мельники та розливники постійно скаржаться на брак знань споживачів оливкова олія першого віджиму.

Дійсно, 49 відсотків респондентів 2023 Olive Oil Times Обстеження врожаю назвали брак знань споживачів однією з головних проблем.

З цією метою троє фахівців з оливкової олії запустили іспаномовний подкаст, щоб обговорити основи оливкової олії з різноманітним колом гостей і створити нових ентузіастів.

Сектор оливкової олії першого віджиму потребує значного розповсюдження та людей, які б з ним спілкувалися, особливо молоді. - Мерседес Уседа, співведуча, A la Sombra del Olivo

Пабло Войцук, викладач оливкової олії, консультант і NYIOOC World Olive Oil Competition суддя, придумав ідею для A la Sombra del Olivo (У тіні оливкового дерева) у 2023 році та визначив Мерседес Уседа та Маріпаз Агілера як співведучих.

"На Різдво Пабло сказав мені, що хоче створити подкаст», — сказала Агілера, технічний спеціаліст з оливкової олії в Андалузькому інституті досліджень і навчання сільського господарства та рибальства (IFAPA), лідер групи та консультант.

"Через нашу роботу ми часто залишаємося на технічному рівні. Ми завжди звертаємось до цього сектора, і цей подкаст є способом поширення культури оливкової олії серед широкої аудиторії», — додала вона.

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Уседа, сертифікований дегустатор, чия сімейна інженерно-консультаційна компанія спеціалізується на будівництві та проектуванні оливкових млинів, є частим слухачем подкастів і був радий приєднатися до проекту. Вона вважає, що подкасти – чудовий спосіб розважити та поінформувати молодшу аудиторію.

За даними Spotify, потокової аудіоплатформи, більше половини іспанців слухають подкасти, причому одна третина слухає їх зазвичай. Окреме дослідження обсерваторії iVoox, яка збирає дані про іспаномовні подкасти, виявило, що 40 відсотків слухачів мають вік від 18 до 44 років.

"Світ подкастів, до якого я захопився, здається дуже хорошим способом поширити будь-яку тему», — сказав Уседа.

"Сектор оливкової олії першого віджиму потребує значного поширення інформації та людей, які б з ним спілкувалися, особливо молоді», – додала вона. ​"Подкасти — це форма обміну знаннями або спілкування з різними темами, якими користуються молоді люди, тому це здавалося дуже хорошою ідеєю».

Уседа вважає, що довгий розмовний формат подкастів, який є одним із найпопулярніших жанрів, ідеально підходить для обговорення оливкової олії, дозволяючи господарям та їхнім гостям вивчати деталі та нюанси кожної теми, а не вдаватися до звукових фрагментів, типових для кабельні новини та традиційні радіопрограми.

"Ми висвітлюємо багато, але подкаст створений для непрофесіоналів», – сказав Уседа. ​"Він має досить перекладний словниковий запас, щоб кожен міг його зрозуміти. Ми намагаємося уникати використання технічних слів».

Агілера погодився, що подкаст має бути доступним для широкого загалу, але додав, що професіонали з оливкової олії також знайдуть його цікавим. Агілера все своє професійне життя вивчала оливкову олію, але все ж дізналася багато інтригуючих фактів, створюючи подкаст.

"Мета – охопити якомога більше людей», – сказала вона. ​"Я думаю, що ми намагалися залучити всіх типів людей, особливо тих, хто хоче вчитися».

Три ведучі записали шість епізодів подкасту, які розділені за тематикою. Перший – це вступ, де ведучі обговорюють своє бачення подкасту та те, як вони сподіваються, що слухачі почнуть думати про оливкову олію.

Решта подкасту стосуватиметься здоров’я, гастрономії, культури, сортів оливок і маркетингу. Кожен епізод, який триває приблизно годину, починається з обговорення між трьома ведучими, після чого йде інтерв’ю з експертом у кожній галузі.

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"Ми шукали гостей з усього світу, як з Європи, так і з Південної півкулі, щоб подкаст також був ширшим», — сказав Уседа. ​"Ми думали, що таким чином люди в Іспанії прислухатимуться до людей і думок решти світу, особливо щодо продажів у Південній Америці, що було дуже цікаво».

"Є люди з Чилі, Аргентини, Сполучених Штатів та Італії», – додала Агілера. ​"Тобто ми не хотіли, щоб це було лише наше бачення, а й бачення, яке бере участь у різних частинах світу».

Третій епізод містить інтерв’ю з гостями Алісією Мойя та Каролою Дюммер, співавторами першої чилійської путівник по оливковій олії, щоб обговорити роздрібну торгівлю та культуру.

Філіппо Фалугіані, президент-засновник Міжнародної асоціації ресторанів оливкової олії, і Дані Гарсіа Пейнадо, шеф-кухар, який спеціалізується на оливковій олії та готує Королівську федерацію футболу Іспанії, з’являються в четвертому епізоді, щоб обговорити роль ресторанів як послів оливкової олії. олії для ширшої аудиторії.

"Мені сподобався епізод із Філіпо та Дані, тому що в ньому розповідалося про Horeca та ресторанні канали», — сказав Уседа. ​"Ми завжди говоримо, що проникнення в ресторанний канал є найважчим у світі оливкової олії першого віджиму, і останнім часом ми боремося. Шеф-кухарі та ресторатори також є писарями нашого продукту».

Серед інших гостей – Ніко та Рафаель Алонсо Баррау, відомі продюсери пустельне золото, Кармен Нієто з Paraiso Virgen Extra, спеціалізованого роздрібного продавця, та Хуан Пабло Кастеллано, член Оливкової торгової палати Сан-Хуана, Аргентина, серед інших.

Перші епізоди A la Sombra del Olivo вже транслюються на Spotify, а відеоверсії доступні на YouTube.