У Лондоні затверджено новий клас сомельє з оливкової олії

Від Вірджинії до Нового Південного Уельсу професіонали та ентузіасти оливкової олії зібралися в Глобальному інституті CIEE у центрі Лондона на аншлаг Olive Oil Times Курс сертифікації сомельє в кінці січня.

Протягом п’яти днів учасники вивчали сенсорний аналіз оливкової олії, найкращі практики землеробства та виробництва, Користь для здоров'я, харчування, кулінарні аплікації та забезпечення якості.

Ведучими насиченої програми були відомі експерти з шести країн. Група проаналізувала понад сотню зразків оливкової олії з кожного регіону виробництва.

Тепер я маю набагато глибші знання про оливкову олію першого віджиму та здатність розрізняти справжній якісний продукт. - Ініго Гарел-Джонс Гаррігес, IGJG Ltd

Серед відвідувачів була Чесіті Прітчетт із американського роздрібного продавця Емблема Оливкова олія, яка зосереджена на продажі вітчизняного виробництва оливкова олія першого віджиму.

Чесіті Прітчетт (Фото: Ендрю Маллан для Olive Oil Times)

"Цей курс навчив мене багато чому й дав мені неймовірне розуміння процесу виробництва оливкової олії», — сказала вона. ​"Це відкрило мені очі на цілий новий світ смаків і складності різних сортів».

Прітчетт планує використати те, що вона навчилася під час курсу, щоб полегшити доступ до освітніх матеріалів і досліджень для незахищених спільнот, таких як афроамериканці та корінні американці.

"Ця місія є глибоко особистою, і робота продовжується, оскільки я прагну просвіщати та підвищувати обізнаність усієї країни про користь оливкової олії для здоров’я», – сказала вона. ​"Перебувати в оточенні людей, які були такими ж пристрасними та захопленими оливковою олією, як і я, справді надихало».

Телка Галазуді, засновниця лондонської компанії Back2Roots, також залишив сертифікаційний курс сомельє з натхненням.

Галазуді, який імпортує та розповсюджує грецьку органічну оливкову олію першого віджиму та інші продукти, планує використати те, що він дізнався під час курсу, щоб навчати цікавих споживачів під час своїх дегустацій.

"Курс сомельє з оливкової олії є природним прогресом у моєму шляху до поглиблення моїх знань і досвіду», – сказала вона. ​"Це об’єднало мене з однодумцями, пристрасними людьми, які поділяють глибоку любов і повагу до оливкової олії».

Hedzer Roodenburg Vermaat і Thelka Galazoudi (Фото: Ендрю Муллан для Olive Oil Times)

Стефано Чесса з Oliveto Imports приєднався до курсу, щоб просувати свою ініціативу щодо продажу середземноморських оливкових олій першого віджиму в Лондоні.

"Я працюю над проектом із покращення дистриб’юторської мережі Великобританії Доменіко Манка," він сказав. ​"Їхня продукція доступна через спеціалізованого дистриб’ютора в готельно-ресторанному секторі, але на спеціалізованому ринку роздрібної торгівлі вони повністю відсутні».

Чесса сказав, що йому дуже сподобався курс, посилаючись на ​"освіжаючий» підхід до того, як курс навчає про світ оливкової олії першого віджиму.

Навіть досвідчені виробники знайшли цінність у курсі, який вивчав останні інновації, щоб доповнити їхній десятирічний досвід роботи в цій галузі. (Фото: Ендрю Муллан)

"Усі інструктори були приємними та професійними, але неймовірно обізнаними», – сказав він. ​"Захід був надзвичайно добре організований. Тепер я відчуваю себе набагато впевненіше у своєму розумінні індустрії виробництва оливкової олії першого віджиму. Я впевнений, що це покращить мою взаємодію з поточними та майбутніми клієнтами».

Разом з роздрібними продавцями та імпортерами, виробники оливкової олії відвідали курс, щоб дізнатися про останні тенденції галузі та ширшого сектору оливкової олії.

"Тепер я знаю цей продукт», — сказав Хорхе Міранда, який нещодавно приєднався до відзначеного нагородами іспанського виробника Касас де Уальдо керувати експортом.

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Прагнення до якості привело до Лондона ще одного іспанського виробника оливкової олії Ініго Гарель-Джонса Гаррігеса. ​"«Я виробник, який прагне покращити якість фруктів і олії, які я виробляю, а також якість нашого кооперативу в цілому», — сказав він».

"Курс справді відкрив для мене очі. Зважаючи на те, що я познайомився з однією країною [Іспанією] та регіоном, це дало мені ширше уявлення про сектор і виробництво», — додав Гарель-Джонс Гаррігес. ​"Найголовніше, звичайно, те, що тепер я маю набагато глибші знання про оливкову олію першого віджиму та здатність розрізняти справжній якісний продукт».

У той час як професіонали в основному відвідували курс, цікаві споживачі також брали участь, щоб розширити свої знання про оливкову олію. (Фото: Ендрю Муллан)

Навіть досвідчені виробники знайшли цінність у курсі, який надав новітню науку та інновації у сільському господарстві, збиранні врожаю та фрезеруванні, щоб доповнити їхній десятирічний досвід роботи в полі.

"Я живу та виготовляю оливкову олію в Тоскані вже 20 років», – сказала Елізабет Уорд-Бут. ​"За ці роки багато що змінилося у виробництві оливкової олії. Тепер, переїжджаючи до нового району в Тоскані з репутацією чудового виробництва оливкової олії, я прагну використати свій досвід і нові знання для виробництва оливкової олії найкращої якості».

Уорд-Бут сказала, що курс поглибив її розуміння та оцінку оливкової олії першого віджиму за межами Італії.

"Я вважаю, що отримані широкі знання про оливкову олію, особливо про важливість уваги до деталей під час збору врожаю, помелу та зберігання, будуть неоціненними для виробництва оливкової олії високої якості», – сказала вона.

Окрім змісту курсу, учасники також скористалися можливістю поспілкуватися з еклектичною сумішшю інструкторів і колег.

Разом з роздрібними продавцями та імпортерами, виробники оливкової олії відвідали курс, щоб дізнатися про останні тенденції галузі та ширшого сектору оливкової олії. (Фото: Ендрю Муллан для Olive Oil Times)

"Курс також надав можливості для спілкування, що дозволило мені спілкуватися з виробниками та покупцями з усього світу», – сказав Хедзер Роденбург Вермаат. Клуб оливкової олії.

Roodenburg Vermaat наразі джерела відзначений нагородами туніський оливкової олії з планами поширити свій вибір на інші країни.

Він сказав, що став сомельє допоможе йому краще оцінити якість оливкової олії, яку він імпортує, і покращити те, як він керує окремими особами та корпоративними клієнтами під час маркетингових заходів щодо оливкової олії.

"Курс допоміг мені досягти моїх цілей, підвищивши довіру до мене як професіонала з оливкової олії, відточивши мою здатність оцінювати оливкову олію та розширивши мою галузеву мережу — усе це сприятиме розвитку Клубу оливкової олії», — додав він. .

Шеннон Херд, яка керує американською компанією Сімейний імпорт Чезени, виявив, що курс буде ​"ретельний і застосовний. Доповідачі були обізнаними та привабливими, пропонуючи ідеї та роз’яснення щодо тем, які були перевантажені інформацією».

Стефано Чесса з Oliveto Imports приєднався до курсу, щоб просувати свою ініціативу щодо продажу середземноморських оливкових олій першого віджиму в Лондоні. (Фото: Ендрю Муллан)

"Я хотів отримати знання, щоб переконатися, що кожна пляшка, яку ми обираємо, відображає наше прагнення до досконалості та автентичності», – додав Херд. ​"Знання, отримані як сомельє, покращують мою здатність інформувати споживачів про переваги оливкової олії першого віджиму».

У той час як професіонали в основному відвідували курс, цікаві споживачі також брали участь, щоб розширити свої знання про оливкову олію.

"Я не маю ніякого відношення до торгівлі оливковою олією – лише пристрасть до смачної їжі та кулінарії та бажання усамітнитися в Апулії», – сказав Ендрю Вотерс.

"Я почав курс, знаючи про оливкову олію першого віджиму, але дуже мало про неї», — додав він. ​"Широта курсу та кількість отриманих мною знань справді вражали».

Запис на травень Програма сертифіката сомельє у Нью-Йорку вже відкрито.