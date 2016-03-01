Понад 800 візьмуть участь у Міжнародному конкурсі з оливкової олії в Нью-Йорку

Найбільший і найпрестижніший у світі конкурс з оливкової олії цього року стане ще більшим, ніж будь-коли, і наступного місяця понад 800 брендів з 27 країн змагатимуться за бажані нагороди «Срібло», «Золото» та «Кращий у своєму класі».
Четвертий щорічний Нью-Йоркський міжнародний конкурс оливкової олії (NYIOOC), який пройде в Нью-Йорку 11-14 квітня, покаже оливкові олії, визнані міжнародною групою провідних експертів найкращими у світі у 2016 році. Результати будуть оголошені під час прес-конференція пряма трансляція о 5:30 за східним часом (UTC ‑5) у четвер, 14 квітня.
Те, що існує так багато виробників, які прагнуть до досконалості, принизливо.
Організатори зазначили, що рекордна кількість заявок стала результатом хорошого загального сезону збирання врожаю та безсумнівних переваг для брендів, яким вдалося отримати нагороду на виставці. NYIOOC. "Зараз, як ніколи, існує потреба виявляти та відзначати найкращі в світі оливкові олії першого віджиму», – сказав Curtis Cord, NYIOOC засновник і президент. "Те, що існує стільки виробників, які прагнуть до досконалості, це принизливо».
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Переможці конкурсу NYIOOC представлені на популярн Кращий посібник з оливкової олії (bestoliveoils.org), авторитетний список, який використовують кухарі, покупці продуктів харчування та вимогливі споживачі, які цінують оливкову олію найвищої якості.
NYIOOC та Olive Oil Times нещодавно розроблений а додаток для створення пари який визначає найкращі відзначені нагородами масла для поєднання з певними продуктами харчування. З моменту запуску в січні програму використали понад півмільйона разів. Зараз команда розробляє мобільний додаток, який дозволить користувачам сканувати будь-яку пляшку оливкової олії, щоб переглянути профіль її якості.
І, можливо, навіть більш важливо, NYIOOC каже, що незабаром буде представлено a "Кнопка «Купити зараз» у списку довідників про найкращі оливкові олії на новій платформі Best Olive Oils Marketplace, що дозволить продавцям — роздрібним торговцям і дистриб’юторам — продавати NYIOOC переможців безпосередньо через найпопулярніші веб-сайти про оливкову олію у світі. "Ми будемо йти на повне коло», — сказав Корд. "Ми не тільки розкриємо найкращі оливкові олії року, ми отримаємо їх на кухні».