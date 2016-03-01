Понад 800 візьмуть участь у Міжнародному конкурсі з оливкової олії в Нью-Йорку

Найбільший і найпрестижніший у світі конкурс з оливкової олії цього року стане ще більшим, ніж будь-коли, і наступного місяця понад 800 брендів з 27 країн змагатимуться за бажані нагороди «Срібло», «Золото» та «Кращий у своєму класі».

Четвертий щорічний Нью-Йоркський міжнародний конкурс оливкової олії (NYIOOC), який пройде в Нью-Йорку 11-14 квітня, покаже оливкові олії, визнані міжнародною групою провідних експертів найкращими у світі у 2016 році. Результати будуть оголошені під час прес-конференція пряма трансляція о 5:30 за східним часом (UTC ‑5) у четвер, 14 квітня.



Те, що існує так багато виробників, які прагнуть до досконалості, принизливо. - Curtis Cord, NYIOOC

Організатори зазначили, що рекордна кількість заявок стала результатом хорошого загального сезону збирання врожаю та безсумнівних переваг для брендів, яким вдалося отримати нагороду на виставці. NYIOOC. ​"Зараз, як ніколи, існує потреба виявляти та відзначати найкращі в світі оливкові олії першого віджиму», – сказав Curtis Cord, NYIOOC засновник і президент. ​"Те, що існує стільки виробників, які прагнуть до досконалості, це принизливо».

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Переможці конкурсу NYIOOC представлені на популярн Кращий посібник з оливкової олії (bestoliveoils.org), авторитетний список, який використовують кухарі, покупці продуктів харчування та вимогливі споживачі, які цінують оливкову олію найвищої якості.

NYIOOC та Olive Oil Times нещодавно розроблений а додаток для створення пари який визначає найкращі відзначені нагородами масла для поєднання з певними продуктами харчування. З моменту запуску в січні програму використали понад півмільйона разів. Зараз команда розробляє мобільний додаток, який дозволить користувачам сканувати будь-яку пляшку оливкової олії, щоб переглянути профіль її якості.

І, можливо, навіть більш важливо, NYIOOC каже, що незабаром буде представлено a ​"Кнопка «Купити зараз» у списку довідників про найкращі оливкові олії на новій платформі Best Olive Oils Marketplace, що дозволить продавцям — роздрібним торговцям і дистриб’юторам — продавати NYIOOC переможців безпосередньо через найпопулярніші веб-сайти про оливкову олію у світі. ​"Ми будемо йти на повне коло», — сказав Корд. ​"Ми не тільки розкриємо найкращі оливкові олії року, ми отримаємо їх на кухні».