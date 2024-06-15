Травень ознаменувався ще одним роком-рекордсменом за спекою

Після а новий звіт Служба Європейського Союзу зі зміни клімату Copernicus виявила, що травень 2024 року був найспекотнішим за всю історію, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до глобальної заборони реклами викопного палива.

"Я закликаю кожну країну заборонити рекламу компаній, що займаються викопним паливом», — сказав Гутерріш у своїй промові в Американському музеї природної історії в Нью-Йорку. ​"І я закликаю ЗМІ та технологічні компанії припинити рекламу викопного палива».

" Нам потрібен з’їзд з шосе до кліматичного пекла. Битва за 1.5 градуса буде виграна або програна в 2020-х. - Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН

Відповідно до звіту Copernicus, травень 2024 року був найтеплішим травнем за всю історію спостережень, а також 12 місяців поспіль (з червня 2023 року по травень 2024 року) були найспекотнішими місяцями в історії.

"Протягом останнього року кожен розворот календаря підвищував спеку», — сказав Гутерріш.

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"Зміна клімату є основою всіх податків на скритність, які сплачують звичайні люди та вразливі країни та громади», – додав він. «Тим часом хрещені батьки кліматичного хаосу – промисловість викопного палива – отримують рекордні прибутки та витрачають трильйони субсидій, що фінансуються платниками податків».

Гутерріш повторив свою пропозицію щодо глобального податку на компанії, що займаються викопним паливом. ​"надприбутків, також спонукаючи світові фінансові установи зупинитися ​"фінансувати знищення викопного палива та почати інвестувати у глобальну революцію у відновлюваних джерелах енергії».

Групи, які займаються викопним паливом, відповіли на заяви голови ООН, заявивши, що боротьба зі зміною клімату є важливим аспектом їх виробництва енергії.

"Наша галузь зосереджена на тому, щоб продовжувати виробляти доступну, надійну енергію, водночас вирішуючи кліматичну проблему, і будь-які звинувачення в протилежному є неправдивими», — сказала Меган Блумгрен, старший віце-президент із комунікацій Американського інституту нафти.

Хоча підвищення глобальної температури в основному пояснюється викидами людиною газів, що нагрівають планету, Ель-Ніньо кліматичне явище також сприяло a теплішою планетою в 2023 році та перші місяці 2024р.

Дані Коперника також показали, що глобальні середні температури за 12-місячний період були найвищими за всю історію спостережень, підвищившись на 0.75 ºC вище середнього за 1991-2020 роки та на 1.65 ºC вище доіндустріального періоду (1850-1900).

Однак поріг глобального потепління не було перетнуто, оскільки підвищення середньої глобальної температури більш ніж на 1.5 ºC протягом кількох десятиліть у порівнянні з доіндустріальними температурами потрібне для порушення межі.

Вчені давно попереджають, що перевищення порогу в 1.5 ºC незворотно вплине на людину та природні системи на планеті.

Згідно з дослідженням, проведеним 57 вченими з усього світу, якщо людство продовжить покладатися на викопне паливо для отримання енергії, через 4.5 роки планета досягне точки, коли перетнути поріг глобального потепління буде неминуче.

"Нам потрібен пандус з шосе до кліматичного пекла», — сказав Гутерреш. ​"Битва за 1.5 градуса буде виграна або програна в 2020-х».