Журнал CBS News ​"60-хвилинна частина в ефірі причетність мафії до сільського господарства Італії сьогодні ввечері познайомимо мільйони глядачів із темним підземним світом торгівлі оливковою олією та кидаємо нові підозри щодо ​"Бренд «Зроблено в Італії».

"Мафіозні копії чудової оливкової олії, вина та сиру сприяли вибуху харчових злочинів в Італії», – сказав кореспондент CBS News Білл Вітакер.



У будь-якому конкретному випадку з оливковою олією дуже важко сказати, скільки точно крапель у даній пляшці має кров мафії. - Том Мюллер

На додаток до розмови з італійським дослідником Серджіо Тірро, чия команда з 60 підготовлених дегустаторів здатна виявити підробку оливкової олії ​"з першого ковтка», – у звіті було розміщено інтерв’ю з Томом Мюллером, автором Зайва незайманість exposé.



​"У багатьох випадках ви отримуєте оливкову олію нижчого сорту, яка була змішана з хорошою оливковою олією першого віджиму… іноді ви отримуєте дезодоровану олію», – сказав Мюллер. ​"Вони змішують його з олією, яка має певний характер, щоб надати йому трохи кольору, трохи аромату… і вони продають це як екстра вірджин. Це незаконно — це відбувається постійно».

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Перед приблизно 12 мільйонами глядачів, які щойно дивилися, як «Денвер Бронкос» перемагають «Сан-Дієго Чарджерс» у закритому футбольному матчі в кінці сезону, Тірро продемонстрував, як легко підробити оливкова олія першого віджиму.

Зображення: 60 хвилин / CBS News

Взявши у флакон безбарвну соняшникову олію без запаху, він додав кілька крапель хлорофілу. ​"Він стає кольору оливкової олії», — сказав Тірро. Це так просто.

Сицилійський виробник оливкової олії, Нікола Клеменца, очолює повстання 200 фермерів проти контролю мафії в регіоні.

"У день, коли я створив консорціум, вони спалили мою машину, спалили частину мого будинку, і я був всередині з дружиною та дочкою», – сказав Клеменца.

Мюллер сказав, що контроль мафії пронизує постачання продовольства в Італії, і описав його вплив на оливкову олію у найгірших виразах: ​"Дуже важко в будь-якому випадку сказати, скільки саме крапель у даній пляшці містить кров мафії, що стосується оливкової олії».

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Коли Вітакер запитав, скільки оливкової олії маркується ​"Мюллер відповів: ​"Від 75% до 80% легко».

CBS News відправив 3 пляшки оливкової олії, знайдені в неназваному американському супермаркеті, дегустаційній панелі Тірро: тільки одна була виявлена ​​​​недосконалою.

"Одного вони описали як lampante — оливкова олія найнижчої якості. Цей бренд є одним з найбільш продаваних в Америці», – сказав Вітакер.

Найбільш продаваним брендом у Сполучених Штатах є Bertolli, який є предметом високого резонансу розслідування шахрайства і множинні колективні позови.



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