Хаен шукає визнання ЮНЕСКО за своє «Оливкове море»

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), повідомляє її веб-сайт, ​"прагне заохочувати виявлення, захист і збереження культурної та природної спадщини в усьому світі, яка вважається надзвичайною цінністю для людства».

Іспанія має 45 об’єктів ЮНЕСКО, третє в списку після Італії та Китаю країн з найбільшою кількістю визнань. В Андалусії розташовано сім об’єктів: національний парк Доньяна; Собор, Алькасар і Архівос де Індіас в Севільї; Печерний комплекс Горхема; Дольмен Антекера; Альгамбра, Хенераліфе і Албізін; Історичний центр Кордови і; Ренесансні монументальні ансамблі Убеда і Баеза, Хаен.

Іспанія також увійшла до семи країн, внесених до списку ЮНЕСКО, які практикують цю практику Середземноморська дієта, визнаний як Нематеріальна культурна спадщина людства.

Будь-який мандрівник, який проїхав Андалусією, а точніше, провінцією Хаен, може розповісти вам про її вражаючий ландшафт, усіяний мільйонами оливкових дерев. Їхнє, здавалося б, нескінченне існування було охрещено Mar de Olivos або ​"Оливкове море».

Протягом року уряд провінції Хаен є лідером у справі визнання унікальної андалузької місцевості об’єктом Всесвітньої спадщини.

У квітні в Міжнародному університеті Андалусії (UNIA) у Баезі відбувся семінар. Захід зібрав експертів та спеціалістів, щоб обговорити екологічні, антропологічні, економічні та фізичні цінності оливкових садів та як найкраще представити цю ідею ЮНЕСКО.

Університет запропонував літній курс, щоб підготувати громаду до культурної цінності її оливкових дерев.

Створено технічну комісію з представниками уряду Хаена, регіонального уряду Андалусії, Університету Хаена, кооперативів, Андалузької асоціації органічного сільського господарства (CAAE), Асоціації груп розвитку сільських районів (ARA), Фонду Гіллена та , Іспанська асоціація оливкових муніципалітетів (AEMO).

Комісія визнає, що потрапити до списку Всесвітньої спадщини буде непросто. Однак вони вказують на велике значення екологічної, традиційної, культурної та економічної цінності Оливкового моря. За оцінками, в автономному співтоваристві налічується 180 мільйонів оливкових дерев. Хоча всі вісім провінцій Андалусії вирощують оливки, Хаен є найбільшим виробником, який постачає в світ 22% оливкової олії.

Комісія також стверджує, що Андалусія має понад 300 муніципалітетів, які залежать від культури як основної економічної діяльності, 170,000 370,658,072 ферм і півтора мільйона гектарів (- - - акра) її сільської місцевості, засадженої деревами.

Технічна комісія має на меті представити проект Міністерству освіти, культури та спорту до 2017 року. Тоді міністерство вирішить, чи гідний він подати пропозицію до ЮНЕСКО. Якщо він буде обраний, остаточне рішення у 2019 році прийматиме ЮНЕСКО.

