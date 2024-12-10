Італійські фермери пожертвували 20 тонн продовольства для допомоги Газі

Італійські фермери взяли участь у програмі «Їжа для Гази», яку сприяло Міністерство закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії для підтримки народу Гази.

Під керівництвом міністерства у співпраці з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO), Всесвітньою продовольчою програмою (WFP), Міжнародною федерацією товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC) у березні була запущена ініціатива Food for Gaza доставити їжу та покращити продовольчу безпеку в палестинському анклаві.

ВПП стикається з величезними труднощами з доступом для переміщення поставок до Гази та всередині неї, тому вона була змушена скоротити пайки та віддати пріоритет гарячим стравам і випічці. - Емануела Кутеллі, комунікації, ВПП Італії

Двадцять метричних тонн агропродовольчої продукції, наданої італійськими фермерами в Confagricoltura та Coldiretti, а також 20 тонн медичного обладнання, наданого Червоним Хрестом, були відправлені 25 листопадаth зі складу гуманітарного реагування Організації Об’єднаних Націй під управлінням ВПП у Бріндізі, Апулія, до йорданської столиці Аммана, а потім для транспортування по суші в Газу.

Гуманітарну допомогу було доручено Йорданській хашимітській благодійній організації, яка займалася її подальшим в'їздом до Гази.

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"З початку конфлікту Італія була на передовій у наданні гуманітарної допомоги населенню Гази, доставці гуманітарної допомоги та наданні допомоги людям, які потребують медичної допомоги, включно з неповнолітніми та їхніми сім’ями», – сказав міністр закордонних справ Антоніо. Таяні, який просував ініціативу. ​"Програма «Їжа для Гази» спрямована на полегшення доступу до продовольчої допомоги, забезпечення продовольчої безпеки та полегшення страждань населення».

Одна з п’ятнадцяти вантажівок, переданих Італією WFP для доставки гуманітарної допомоги Food for Gaza в Газу. (Фото: Всесвітня продовольча програма)

Уже в липні італійські фермери Confagricoltura та Coldiretti зробили внесок у ініціативу, надавши 45 тонн агропродовольчої продукції, яку було відправлено та розповсюджено разом із гігієнічними наборами, медичним обладнанням і наметами, наданими Червоним Хрестом.

Італія передала WFP 15 вантажівок, які будуть використані для розподілу допомоги. Таяні та помічник виконавчого директора ВПП Ранія Дагаш відвідали церемонію доставки 25 жовтняth в порту Генуя, Лігурія.

Італія також внесла 12 мільйонів євро до Всесвітньої продовольчої програми (WFP) для закупівлі продовольства для розповсюдження в Газі.

За даними ООН, понад 44,500 - людей були вбиті в Газі відтоді, як Ізраїль почав вторгнення в палестинський анклав.

Понад 1.9 мільйона людей, що відповідає приблизно 90 відсоткам населення, є внутрішньо переміщеними особами та стикаються з сильним голодом, причому 70 відсотків посіви знищено, засоби до існування були знищені та серйозно обмежені як комерційні, так і гуманітарні лінії постачання.

Ізраїльське вторгнення відбулося у відповідь на напад на Ізраїль під проводом ХАМАС 7 жовтня, під час якого 1,180 ізраїльтян та іноземних держав було вбито, 3,400 було поранено, а 251 було захоплено та повернуто до Гази.

Згідно з нещодавньою продовольчою безпекою оцінка, ВПП повідомляє Ризик голоду зберігатиметься по всій Газі цієї зими, якщо бої не припиняться і більше гуманітарної допомоги не досягне населення.

"У такому складному контексті, як ситуація в Газі, де потреби величезні, а навколишнє середовище стає дедалі складнішим, ВПП стикається з величезними проблемами доступу для переміщення поставок до Гази та всередині Гази, і вона була змушена скоротити пайки та віддати пріоритет гарячим стравам і випічці, – розповіла Емануела Кутеллі, відповідальна за комунікації у WFP в Італії Olive Oil Times.

"Проте навіть пекарні ризикують зупинитися через брак борошна та палива», – додала вона. ​"ВПП та її партнери роблять усе можливе, щоб допомогти населенню, яке гостро потребує основних товарів».

"Італійська гуманітарна ініціатива Food For Gaza є цінним інструментом і конкретним знаком гуманітарної відповіді на потреби населення», – підсумував Кутеллі. ​"Ми вдячні за ініціативу міністерства та різних італійських державних і приватних організацій, які підтримали Всесвітню програму продуктів у принесенні їжі та надії зневіреному населенню».