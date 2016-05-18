У Монторо зосереджено на фінансах, якості та туризмі

Півгодини їзди на північний схід від андалузького міста Кордова приведе вас до мальовничого містечка Монторо. Місто є не тільки домом для ЗОП Монторо-Адамуз, з його 47,000 8 акрів оливкових гаїв і 11 млинів, Монторо також проводить популярний два рази в рік ярмарок олив, де 18 травня -th Захід відбувся в комплексі Olive Community Heritage Foundation.

"Оливковий ярмарок у Монторо з кожним роком святкується все краще», – сказав Віктор Перес із Фінка-ла-Торре, володар чотирьох золотих нагород цьогорічного Нью-Йоркського міжнародного конкурсу оливкової олії. ​"Ще кілька років тому на ярмарку в основному було представлено сільськогосподарське та млинове обладнання, а тепер я бачу свідчення переміщення важливості високоякісної оливкової олії», – сказав він. Olive Oil Times

Цього року на ярмарковому майданчику було 120 стендів, конференц-зал із ключовими доповідачами та дегустаційний зал із щонайменше 80 відзначеними нагородами оливковими оліями першого віджиму. Хоча більшість оливкової олії була з Іспанії, була частина з Італії, Португалії, Марокко, Ізраїлю та Греції.

У четвер спікери акцентували увагу на важливості економіки, якості та ролі туризму. Мер Монторо та президент AEMO (Іспанська асоціація муніципалітетів з вирощування оливок) Ана Марія Ромеро розповіла про важливість олео-туризму для економіки, наполегливу працю, необхідну для побудови кращого майбутнього, та інновації, які можна було побачити на ярмарку.

Також виступили заступник директора Аммар Ассабах та керівник відділу статистики Міжнародної ради з оливкового дерева (МОК) Марія Ізабель Гомес.

Ассаба поінформував присутніх про цілі нової Міжнародної угоди про оливкову олію та столові оливки та пояснив три основні ролі МОК: зближувати членів МОК, розширювати діяльність на країни-споживачі та спрощувати процедури.

Гомес провела учасників через серію слайдів, які показували статистичні дані щодо імпорту, експорту та споживання. Гомес зазначила, що хоча спостерігається збільшення світового споживання оливкової олії, відбулося зниження споживання в Європі, що вона пояснює економічною кризою.

Хуан Вілар (GEA Iberia) і Хосе Марія Пенко (AEMO) були наступними в списку, представивши Міжнародне дослідження витрат на виробництво оливкової олії. Дослідження, проведене їхніми організаціями та МОК, продемонструвало в 14 країнах вартість виробництва одного кг оливок першого віджиму за допомогою 7 різних методів вирощування оливок.

Результати дослідження показують як найбільш рентабельні системи вирощування, так і країни з найнижчими витратами виробництва. Їхні рекомендації включали: перетворення традиційних систем на більш механізовані, інтенсивні системи; розширення співпраці між виробниками; використання побічних продуктів; і важливість навчання та передачі знань.

Були присутні також громадські діячі з обласних та національних органів. Карлос Санчес Лаін з Міністерства сільського господарства, продовольства та навколишнього середовища пояснив, що сектор не повинен забувати всього, чого він досяг. Під час своєї презентації Санчес наголосив на важливості досконалості продукції, наполегливої ​​роботи, яку проводить Міжпрофесійна організація іспанської оливкової олії, а також на необхідності створення ринку для просування іспанської оливкової олії.

Соледад Серрано з QvExtra пояснив важливість створення не просто продукту досконалості, а й такого, який забезпечує користь для здоров’я та унікальний гастрономічний досвід. Вона також підкреслила, що 80 відсотків споживачів не знають, що таке якість, і використання печатки, як-от QvExtra, може допомогти визначити видатні EVOO.

Перес з Finca la Torre провів аудиторію через свій особистий шлях до досягнення одного з найкращі оливкові олії у світі. Віктор і його команда почали зі зміни всієї філософії виробництва. Він відмовився від старих способів землеробства, збирання врожаю та млинування на користь сучасних та екологічних методів. Він також відкинув старе зображення, розробив нову пляшку та оновив логотип. Потім він вітав відвідувачів, які прийшли подивитися на його операцію, створюючи прозорість у всьому, що робить Finca la Torre.

Олео-туризм останнім обговорював Хосе Гальвес — чий Оро Бейлен виграв золото на NYIOOC чотири роки поспіль — і Йоланда Кабальєро (міська рада Хаена). Гальвес погодився з Пересом, що туризм є важливим способом передачі прозорості. Його родина в Oro Bailen зібрала аудіовізуальний дисплей для відвідувачів, які приходять у міжсезоння, коли оливкова олія не виготовляється. Вони також проводять дегустації і мають гарний магазин.

Кабальєро пояснив, що олео-туризм — це спосіб зробити ​"другий урожай» з виробництва оливкової олії. Вона детально описала всю роботу, яку Jaén зробив за останні роки для розробки Oleo Tour Jaén. Вони виявили, що у них є всі складові (млини, гастрономія, сільське житло, міські ярмарки, музеї), щоб створити унікальний туристичний досвід. Відтоді, як вони почали, це був лише успіх, сказала вона.

У п’ятницю AEMO вручив призи за «Поширення оливкової культури», «Кращий млин», «Кращий майстер-міллер» та «Краща монументальна оливка».

PDO Прієго де Кордова отримав головну нагороду за поширення оливкової культури за свій проект ​"Здорові сніданки.” Другу премію в цій категорії отримав Оро Бейлен за роботу в олео-туризмі. Третю премію отримав Феліпе Аугусто Агудо за його веб-сайт, ​"La Moltura, Спільнота олео-любителів». Кармен Санчес отримала особливе визнання за свою роботу в Німеччині.

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Найкращий млин отримав Agrícola de Bailén-Virgen de Zocueca SCA, який виробляє бренд Picualia. Найкращий майстер Міллер отримав Хуан Марія Кано Гонсалес від продюсера Кордови Oleum Hispania. Нарешті, найкраща монументальна олива була представлена ​​The Olive with Four Feet, відомим іспанською мовою як ​"Olivo de las cuatro patas' із села Канет-Ло-Роїг у Кастельоні.