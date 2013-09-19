Грецька поліція розслідує вкрадену оливкову олію під прицілом зброї

Грецька поліція розслідує три випадки пограбування оливкової олії, які сталися протягом останніх кількох тижнів, два з яких стосувалися крадіжки оливкової олії під дулом зброї.

Озброєні в Салоніках

Один інцидент стався після того, як доставник поїхав у невідоме місце в Салоніках, щоб зробити велику доставку оливкової олії. За матеріалами грецької газети DefenceNet, коли куратор прибув на місце, четверо чоловіків під дулом зброї змусили його передати оливкову олію, а також деякі інші продукти харчування. Повідомляється, що загальна вартість викраденого становила 4,000 євро.

Друге збройне пограбування з використанням оливкової олії сталося на спортивній арені «ЕКО», де зберігалася оливкова олія. Різні джерела новин повідомляли, що серед білого дня шість озброєних чоловіків нібито викрали загалом 50 ящиків, наповнених пляшками з оливковою олією. Пізніше свідки розповіли поліції, що бачили, як озброєні люди завантажували ящики в немаркований фургон без номерних знаків.

Пограбування Патри

У місті Патри на західному Пелопоннесі поліція розслідує третє пограбування оливкової олії, коли злодії викрали великі важкі цистерни оливкової олії зі складу літнього жителя в передмісті Саравелі. Згідно з повідомленням місцевих новин, літня жінка повідомила поліції, що покинула свій будинок на короткий час у суботу ввечері, щоб повернутись і виявити, що в її сарай для зберігання зламали. Злодії встигли забрати кілька великих і важких цистерн з оливковою олією та кілька інструментів. Зловмисники не проникали до головного будинку.

Згідно з Топ 7 Патр стаття, ​"Це приклад бідності, яка існує сьогодні в нашому суспільстві».

Нещодавні пограбування оливкової олії слідують за новинами про інші злочини, пов’язані з оливковою олією зайняв місце в Салоніках та Афінах на початку літа. Грецька поліція провела кілька арештів в обох містах, пов’язаних з двома окремими шахрайськими групами з оливковою олією.