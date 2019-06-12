Переможці грецької премії вже хочуть повторити

Це був незабутній вечір у нью-йоркському Іст-Віллідж, де результати 2019 року NYIOOC були оголошені минулого місяця.

Прес-конференція транслювалася в прямому ефірі, щоб усі могли дивитися, привернувши увагу тисяч у всьому світі. Серед понад 900 учасників практично з усіх куточків світу оливкової олії 109 виробників з Greece продемонстрували свої найкращі оливкові олії першого віджиму та отримали в цілому 35 нагород, 18 золотих і 17 срібних.

Це був рік, коли наша пристрасна відданість якості та нестандартне мислення мали вступити в гру, щоб подолати численні перешкоди, які постали перед нами. - Діамантіс і Діно П'єрракос, власники Лаконіко

Після а важкий сезон збору врожаю, продюсери сказали нагороди підтвердили свою нелегку працю і прагнення до виробництва оливкової олії високої якості незалежно від обставин.

Проте грецькі виробники отримали менше нагород, ніж минулого року, коли вони отримали 55 нагород, що, ймовірно, відображає несприятливі умови цього сезону та малу врожайність.

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Фабрика оливкової олії Пападопулоса, що базується поблизу Стародавньої Олімпії, повернувся додому з трьома призами, однією Золотою нагородою за свої Mythocia Olympia PGI Organic середня суміш і дві срібні нагороди за них Mediterre Alea Organic та Mythocia Omphacium виготовлений з ніжного сорту Olympia.

"Наші знання завдяки освіті, наша любов до фруктів і наша пристрасть до створення нових смаків і насичених ароматів – це три основні причини кожного року старанно намагатися отримати високоякісну оливкову олію», – сказала Єва Пападопулос. Olive Oil Times.

"Чесно кажучи, NYIOOC це найкращий конкурс з оливкової олії в усьому світі, який об’єднує найвищі стандарти доброчесності та професіоналізму у нагородженні медалями найкращих оливкових олій з усього світу», – додала вона.

Компанія також наважилася на диверсифікацію та виробництво оливкової олії з інших сортів, ніж Коронейки, таких як Kolireiki, Menoutiana та Mpotsikoelia, що покращило органолептичні характеристики їх екстра вірджин.

Пападопулос також дав зрозуміти, що сезон був важким і що точне вирощування і ​"обережний і обережний» метод виробництва дозволив їм бути успішними в конкурентній боротьбі.

Вона також повідомила, що з наступного року їхня продукція буде доступна під торговою маркою Mediterre, швейцарської компанії органічних середземноморських продуктів.

Лаконіко, з південної Греції, дотримуючись традицій і приховав ще одну Золоту нагороду цього року за екстра незайманий, виготовлений із середнього Коронейки. Діамантіс і Діно П'єрракос, власники, з ентузіазмом описували свою перемогу Olive Oil Times.

"Це Оскар у світі оливкової олії через експозицію, високі стандарти та якість суддів, які вона пропонує», – сказав П’єрракос.

Вони зазначили, що це вже шостий рік поспіль, коли вони були визнані та отримали нагороду в NYIOOC World Olive Oil Competition, але вони також мали складний сезон і багато перешкод, які потрібно було подолати, щоб представити оливкову олію першого віджиму дійсно високих стандартів.

"Це був рік, коли наша пристрасна прихильність до якості та нестандартне мислення мали вступити в гру, щоб подолати численні перешкоди, які постали перед нами, не виробляючи якісну оливкову олію лише з однієї партії, а виготовляючи якісну олію в наше загальне виробництво», – сказали вони.

Mer Des Oliviers De Delphes, з Центральної Греції, отримали Золоту нагороду за оливкову олію першого віджиму, виготовлену з делікатного сорту Amfissis.

"Наша оливкова олія походить з району Дельфі, виготовлена ​​з оливок сорту Амфісіс. Має сильний фруктовий аромат з м’яким смаком без гостроти та особливим післясмаком завдяки землі Дельфі», – розповіли вони. Olive Oil Times.

Майкл Дудек для Liokareas (Oilio LLC)

"Ми першими почали рекламувати моносортову оливкову олію нашого району. Наше прагнення – поставити оливкову олію від Delphi на світову карту якісних оливкових олій», – додали вони.

Їм також було що сказати про NYIOOC та важливість їхньої нагороди.

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"Останній раз, коли ми брали участь у NYIOOC було ще в 2017 році, коли ми виграли срібну нагороду», — сказали вони. ​"Золота нагорода, яку ми отримали зараз, дуже порадувала нас, тому що ми знаємо потенціал нашої оливкової олії».

"Широко відомо, що NYIOOC є найкращою у світі, і в цьому сенсі наша нагорода має велику цінність і визнання», – додали вони. ​"Перебуваючи на Кращі оливкові олії Портал – це постійне просування нашої оливкової олії на міжнародних ринках, підвищення її престижу».

Інша компанія, Ойліо з півдня Каламати, отримав за свою Золоту нагороду Ліокарії Дикі оливкова олія першого віджиму, суміш олій з диких оливок та оливок сорту Коронейки.

"Що цікаво в нашій компанії та відрізняється від деяких інших, так це те, що наша неймовірно сильна рішучість і зосередженість на виробництві високоякісної оливкової олії ніколи не закінчуються», – сказав Пітер Ліокареас.

Він також визнав, що цей сезон був нестабільним, і щоб отримати оливкову олію найвищої якості, потрібно більше працювати.

"Цей рік був важким для багатьох країн, у тому числі для Греції», – сказав Ліокареас. ​"Я був шокований тим, що я побачив, коли мандрував південною Грецією, а точніше Мессінією та Лаконією, спочатку в серпні, а потім знову в жовтні та листопаді».

"Але в той же час я також відчув велике почуття гордості за цей регіон Греції, звідки ми знаходимося», – додав він. ​"Щоб побачити регіон, який у важкі часи так важко бореться з економікою, не відмовляйтеся від виробництва цього чудового продукту, яким ми відомі».

Потім він продовжив, ​" NYIOOC є найбільшим змаганням у світі. Можливо, це один із найважчих змагань для отримання нагороди. Для нас це найпрестижніший».

Коментарі та почуття переможців з Греції продовжували сипати.

для Олімпійський зелений, володарем Золотої нагороди за екстра вірджин з оливок Коронейки, задоволення було величезне.

"Це велика честь, і ми надзвичайно пишаємося нагородою», – сказала Таммі Карамбелас, менеджер з продажу. ​"Наш сучасний млин з його високотехнологічним обладнанням та інноваційними рішеннями, які ми застосовуємо, зробили нас піонерами в секторі якісної оливкової олії. Приз доводить, що наша увага до всього виробничого процесу від дерева до полиці на правильному шляху».

Грецькі сільськогосподарські підприємства, з Лесбосу, ​​знову були в цілі, отримавши Золоту нагороду за свою оливкову олію першого віджиму, виготовлену з оливок Колові, а тепер вони розширили свою коробку з трофеями, також вигравши срібну нагороду за свою органічну екстра вірджин.

"Ми дуже раді, що наші органічні бренди ACAIA та ACAIA знову були відзначені на цьому відомому конкурсі», – сказала Еллі Трагакс, керуючий директор. ​"Щороку ми наполегливо працюємо над створенням оливкової олії найвищої якості, і це вже п’ятий рік. NYIOOC визнає наші оливкові олії одними з найкращих у світі».

"Ми продовжимо наполегливо працювати, щоб виробляти оливкову олію найвищої якості, щоб ми також могли принести визнання Лесбосу, ​​нашому рідному острову в Егейському морі», – додала вона.

Ефтіхій Андрулакіс з Памако розповіли про свою Золоту нагороду за їх моносортовий Mountain Bio, виготовлений із сорту Tsounati.

"Останні чотири роки нам вдалося зробити чудові оливкові олії шляхом постійних експериментів», – сказав він. ​"Ми не купуємо у когось оливки і не ставимо інших виробників у свій ряд. Тому щороку виробляти чудову органічну оливкову олію першого віджиму надзвичайно важко».

"Експериментуючи та уважно спостерігаючи за тим, як закінчиться кожен сезон, ми вибираємо наступні кроки та завжди готуємося до найгіршого сценарію», – додав він. ​"Навіть зараз ми готуємося до експериментів наступного сезону та нових способів виготовлення кращої оливкової олії».