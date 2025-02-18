Останні дані показують, що у 2023 році площа органічних сільськогосподарських угідь у всьому світі збільшилася на 2.6 відсотка, додавши 2.5 мільйона гектарів і довівши загальну глобальну органічну сільськогосподарську площу до майже 99 мільйонів гектарів.

Світ органічного сільського господарства звіт 2025, опублікованому Дослідницьким інститутом органічного сільського господарства (FiBL) та IFOAM Organics International, вказує, що органічні сільськогосподарські угіддя становили 2.1 відсотка всіх сільськогосподарських угідь у світі в 2023 році.

Іспанія лідирувала в зростанні серед країн-виробників оливкової олії, де її органічні сільськогосподарські угіддя збільшилися майже на 12 відсотків або більш ніж на 300,000 - гектарів.

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Це поставило Іспанію в число країн з найбільшим розвитком органічного сільського господарства, поступаючись Уругваю (30 відсотків) і Китаю (18 відсотків).

В Італії, органічне сільське господарство зростало на 4.5 відсотка, довівши загальну частку органічних сільськогосподарських угідь до майже 20 відсотків сільськогосподарських угідь країни.

Постійні посіви, включаючи оливки, каву, какао та горіхи, займають 6.8 відсотка світових органічних сільськогосподарських угідь.

У звіті йдеться, що у 825,000 році органічне вирощування оливок у всьому світі перевищило 2023 - гектарів.

За останнє десятиліття площа органічного вирощування оливок зросла майже на 200,000 32 гектарів, тобто на - відсотки.

Проте звіт вказує на зниження на 3.1 відсотка у 2023 році порівняно з 2022 роком, коли 26,572 - гектарів оливкових ферм відмовилися від органічних методів.

Ця тенденція спостерігається на багатьох культурах у різних регіонах, включаючи Європейський Союз, незважаючи на Спільної сільськогосподарської політики (CAP), що пропонує більше фінансування та можливостей для органічних фермерів, ніж будь-коли раніше.

За даними італійської органічної асоціації FederBio, падіння в ЄС можна пояснити зростанням бюрократичного тягаря, що впливає як на ферми, так і на національні установи.

"Багато компаній більше не сприймають механізм стимулювання як можливість, якою можна скористатися, а радше як тісну мережу добровільних зобов’язань, які доповнюють обов’язкові вимоги нової екологічної політики», – сказав FederBio.

Асоціація підкреслила, що європейські фермери широкі протести у 2024 році виникло внаслідок багатьох факторів, у тому числі зміни у сприйнятті екологічної та сільськогосподарської політики ЄС.

"Багато фермерів почали сприймати цю стратегію як ворожу, відчуваючи, що вона піддає їх суду, а не визнає їхню роль розпорядників землі та навколишнього середовища», – зазначили в асоціації.

"ЄС звинувачують у підвищенні стандартів екологічної стійкості без належного врахування здійсненності певних правил і балансу між екологічними амбіціями та продуктивними реаліями», – додав FederBio.

Протести спонукали Брюссель переглянути певні аспекти CAP, але ще зарано визначати їхній вплив на органічне землеробство.

За даними FIBL/IFOAM, Іспанія залишається світовим лідером у вирощуванні органічних оливок з 292,868 215,791 га, за нею йдуть Італія (153,233 - га) і Туніс (- - га).

Примітно, що глобальні продажі органічної продукції досягли 136.4 мільярда євро у 2023 році, що є значним зростанням порівняно з 15.1 мільярда євро у 2000 році.

Сполучені Штати залишаються найбільший ринок органічної продукції продуктів із загальним обсягом продажів 59 мільярдів євро. На другому місці ЄС з 46.5 млрд євро.

Звіт показує, що хоча органічне сільське господарство практикується у 188 країнах, лише 75 повністю запровадили його за допомогою спеціальних правил.

Зараз в ЄС органічне сільське господарство займає 11 відсотків усіх сільськогосподарських угідь, що становить 19.5 мільйонів гектарів. Стратегія ЄС «Зелена угода» та «Від ферми до виделки» має на меті збільшити цей показник до 25 відсотків до 2030 року.

Австралія залишається світовим лідером з 53 мільйонами гектарів, присвячених органічному землеробству, тоді як Океанія з 53.2 мільйонами гектарів займає 54 відсотки всіх органічних сільськогосподарських угідь.

У Північній Америці органічні сільськогосподарські угіддя охоплюють 3.3 мільйона гектарів, що становить 3.4 відсотка всіх сільськогосподарських угідь.