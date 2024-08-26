Перші переможці описують переваги нагород Всесвітнього конкурсу

Як реєстрація для частини Південної півкулі 2024 року NYIOOC World Olive Oil Competition закривається 1 вересняst, переможці вперше розмірковують про вплив своїх дебютних нагород на їхні бренди.

"Ця перемога допомогла просувати наш бренд серед клієнтів, які, можливо, не були з нами знайомі», – сказав Дімітріос Комнінос, власник компанії Laconia. Оливкові ферми Дмитра.

"Тепер ми маємо ширше охоплення не лише в Сполучених Штатах, але й у всьому світі», – додав він. ​"Для нас справжня честь отримати нагороду, особливо тому, що ми вперше брали участь у конкурсі».

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Розташована на південному краю півострова Пелопоннес, виробники 200-річної ферми отримав срібну нагороду для середньої інтенсивності нефільтрований Коронейки. ​"Важливо знати, звідки походить ваша оливкова олія», — сказав Комнінос.

Нагорода була особливо приємною після складного сезону для Dimitri Olive Farms. ​"Як і багато фермерів, ми стикалися питання кадрового забезпечення і посухи», – сказав Комнінос.

По той бік Іонічного моря виробники позаду Оліо Інфіоре відсвяткували свою першу в історії Всесвітню нагороду, здобувши Золоту нагороду для органічної Coratina середньої інтенсивності.

Власник Томмазо Фіоре сказав, що апулійський виробник планує використати нагороду, щоб допомогти на ринку оливкова олія першого віджиму напередодні майбутнього сезону.

Дебют Оліо Інфіоре NYIOOC accolade допоможе Томмазо Фіоре продавати свою оливкову олію першого віджиму в Північній Америці. (Фото: Оліо Інфіоре)

"Ми сподіваємося, що це визнання стане демонстрацією того, що наші продукти будуть відомі на ринку Північної Америки», — сказав він. ​"Це втілює нашу мрію на найближче майбутнє».

"Ми продовжуватимемо працювати з пристрастю та відданістю, щоб завжди пропонувати найкраще нашим клієнтам», – додав Фіоре. ​"Ми завжди відкриті для нової співпраці та можливостей для розвитку та подальшого вдосконалення нашого продукту. Ми сподіваємось, що це визнання є лише початком чогось нового, і ми вдячні NYIOOC за те, що дозволив це».

Разом із маркетинговим кутом, Фіоре сказав, що нагорода підтверджує наполегливу працю та відданість, необхідні для виробництва оливкова олія світового класу і мотивує його працювати краще наступного року.

"Це мотивація робити краще для нашого бренду, зміцнюючи нашу репутацію як виробників високоякісної оливкової олії першого віджиму», — сказав він. ​"Для мене ця особлива, оскільки відкриває нові шляхи для зростання».

Фіоре додав, що нагорода також сприяє просуванню південного регіону Апулія — найбільшого в Італії регіону з виробництва оливкової олії — як місця призначення для якісна оливкова олія першого віджиму а не оливкової олії.

"Ми можемо використати характеристики наших оливок, починаючи з Coratina, і втілити в життя високоякісні продукти, які можуть конкурувати з усіма у світі», — сказав Фіоре. ​"Цього можна досягти за допомогою a ​"чарівне» поєднання традицій, інновацій та навичок».

Поряд із середземноморськими виробниками, канадський імпортер Cibo Previ вперше нагороджено у 2024 році NYIOOC, отримав дві золоті нагороди для Mariolo середньої інтенсивності та його Itrana, упакованих під брендами EVOO Previ та EVOO Previ Bimbi.

Дебют Сабріни Рі NYIOOC нагорода допомагає виправдати дорогі заходи, які вона вживає для забезпечення якості. (Фото: Сабріна Рі)

"Нагороди вплинули на мій бренд, оскільки він резонує з моїми клієнтами», — сказала власниця Сабріна Рі. ​"Отримати це престижне визнання було справжньою радістю. Я глибоко вдячний, оскільки це символізує роки відданості просуванню олії найвищої якості у світі».

"Ця честь зміцнює моє переконання постійно впроваджувати інновації та виступати за позитивне старіння», – додала вона. ​"Це також сприяє моєму зобов’язанню надати жителям Північної Америки можливість зміцнити своє здоров’я за допомогою цього виняткового натурального продукту».

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Реа сказав, що через суворі погодні умови під час Італії Урожай 2023/24, від неї вимагали приділяти особливу увагу пошуку масел свого бренду. ​"Як імпортер оливкової олії першого віджиму під приватною торговою маркою, ви повинні переконатися, що постачаєте те, що описуєте», — сказала вона.

"Кожен регіон виробництва оливкової олії має свої унікальні переваги», – додав Рі. ​"Виготовлення оливкової олії з винятково високим вмістом фенолів, яка забезпечує ідеальний баланс міцності без надмірної гіркоти, схоже на створення шедевру. Cibo Previ — це шедевр, і я маю честь представити його світові, тому що сильна спільнота починається зі здорової спільноти».

Вона вірить в NYIOOC нагорода допоможе повідомити про якість оливкової олії першого віджиму та виправдати екстремальні заходи, які вона вживає для забезпечення її якості під час транспортування з Італії до Канади.

На іншому кінці світу власник Японії Урожайна ферма відсвяткував свою дебютну нагороду на Всесвітньому конкурсі, золоту нагороду за бренд Virgin Valley, суміш середньої інтенсивності оливок Frantoio, Leccino, Pendolino та Taggiasca.

Йосінорі Шикамото вважає, що нагороди Всесвітнього конкурсу допомагають поширювати інформацію про високоякісні японські оливкові олії. (Фото: Harvest Farm)

Власник Yoshinori Shikamoto сказав, що отримання нагороди дозволяє компанії просувати високу якість своєї оливкової олії першого віджиму. Перемога також демонструє, що якість японської оливкової олії першого віджиму покращується.

Harvest Farm отримав нагороду на третьому році виробництва. Взявши участь у змаганнях уперше, Шикамото сказав, що його надихнуло ​"отримати таку почесну нагороду».

"Ми відродили занедбані сільськогосподарські угіддя, які перетворилися на ліс, на оливковий гай», — сказав він. ​"За кілька років ми розширили землю та почали вирощувати оливки, що дозволило нам виробляти оливкову олію першого віджиму.

"Я хотів би продовжувати вдосконалювати свої навички та наполегливо працювати, щоб виготовляти хорошу оливкову олію першого віджиму», — додав він. ​"Я використаю цю нагороду як заохочення працювати наполегливіше».